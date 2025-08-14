Earthquake Effect: भूकंप से पहले क्यों बेचैन हो जाते हैं जानवर, हैरान कर देंगे ये रहस्य

Earthquake Effect on Animals: आमतौर पर कोई भी इंसान भूकंप का महसूस तब करता है, जब वह आ जाता है. भूकंप को लेकर जानवरों से जुड़े कुछ बातें हर किसी को हैरान कर सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूकंप या सुनामी आने से पहले जीव-जंतु बेचैन हो जाते हैं, वैज्ञानिक भी इससे हैरान रहते हैं! अब प्रश्न उठता है कि क्या इंसान से पहले जानवर आपदा को महसूस कर लेते हैं? अगर हां तो वे इसकी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर भूकंप आने से पहले जानवर बेचैन क्यों होने लगते हैं और इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

भूकंप और सुनामी का पूर्वाभास

पशु-पक्षी, समुद्री जीव, और यहां तक कि छोटे कीट भी भूकंप या सुनामी से पहले असामान्य व्यवहार करने लगते हैं.। उनकी इंद्रियां विशेष रूप से ध्वनि, कंपन और विद्युत-चुंबकीय तरंगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं. यही वजह है कि वे इंसानों से पहले खतरे को महसूस कर पाते हैं.

ऐतिहासिक घटनाएं इसका प्रमाण देती हैं- जैसे 2004 की सुनामी से पहले अंडमान द्वीपों में हाथियों ने ऊंचाई की ओर भागकर अपनी सुरक्षा कर ली थी, जबकि इंसान तब तक अनजान थे. जापान, चीन, और भारत जैसे भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में भी कई बार कुत्तों के अचानक भौंकने, पक्षियों के झुंड में उड़ने और सांपों के बिलों से निकलने की घटनाएं दर्ज की गई हैं.

कौन-कौन से जानवर दिखाते हैं संकेत?

हाथी- अचानक चिंघाड़ना, झुंड में दौड़ना

कुत्ते- लगातार भौंकना, घबराकर भागना

सांप- ठंड में भी बिलों से बाहर आना

चींटियां- बिल छोड़कर तेजी से दौड़ना

पक्षी- झुंड में बेतहाशा उड़ना

मछलियां- सतह पर तैरना, पानी से बाहर कूदना

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

भूकंप आने से पहले पृथ्वी की परत में इंफ्रासाउंड (बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियां) और भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं. इन्हें इंसान नहीं, लेकिन जानवर आसानी से महसूस कर सकते हैं.

कुछ जीव प्लेटों के हिलने से पैदा होने वाले विद्युत-चुंबकीय बदलावों को भी भांप लेते हैं, जो उन्हें खतरे का संकेत देता है.

शास्त्रों में क्या कहा गया है?

गरुड़ पुराण (प्रेतखंड – अध्याय 16) में उल्लेख है- "आपदां पशवो गृह्णंति पूर्वं लक्षणतश्च वै". अर्थात, पशु-पक्षी आपदा के लक्षणों को पहले ही पहचान लेते हैं. भारतीय ऋषि भी मानते थे कि जीव-जंतु में एक विशेष संवेदन शक्ति होती है, जो उन्हें प्रकृति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का आभास दिला देती है.

