Earthquake Effect: भूकंप से पहले क्यों बेचैन हो जाते हैं जानवर, हैरान कर देंगे ये रहस्य
Advertisement
trendingNow12881085
Hindi Newsधर्म

Earthquake Effect: भूकंप से पहले क्यों बेचैन हो जाते हैं जानवर, हैरान कर देंगे ये रहस्य

Earthquake Effect on Animals: अक्सर हम भूकंप का एहसास तभी करते हैं जब वह घटित हो जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई बार जानवर इसे पहले ही भांप लेते हैं. आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Earthquake Effect: भूकंप से पहले क्यों बेचैन हो जाते हैं जानवर, हैरान कर देंगे ये रहस्य

Earthquake Effect on Animals: आमतौर पर कोई भी इंसान भूकंप का महसूस तब करता है, जब वह आ जाता है. भूकंप को लेकर जानवरों से जुड़े कुछ बातें हर किसी को हैरान कर सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूकंप या सुनामी आने से पहले जीव-जंतु बेचैन हो जाते हैं, वैज्ञानिक भी इससे हैरान रहते हैं! अब प्रश्न उठता है कि क्या इंसान से पहले जानवर आपदा को महसूस कर लेते हैं? अगर हां तो वे इसकी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर भूकंप आने से पहले जानवर बेचैन क्यों होने लगते हैं और इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

भूकंप और सुनामी का पूर्वाभास

पशु-पक्षी, समुद्री जीव, और यहां तक कि छोटे कीट भी भूकंप या सुनामी से पहले असामान्य व्यवहार करने लगते हैं.। उनकी इंद्रियां विशेष रूप से ध्वनि, कंपन और विद्युत-चुंबकीय तरंगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं. यही वजह है कि वे इंसानों से पहले खतरे को महसूस कर पाते हैं.

ऐतिहासिक घटनाएं इसका प्रमाण देती हैं- जैसे 2004 की सुनामी से पहले अंडमान द्वीपों में हाथियों ने ऊंचाई की ओर भागकर अपनी सुरक्षा कर ली थी, जबकि इंसान तब तक अनजान थे. जापान, चीन, और भारत जैसे भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में भी कई बार कुत्तों के अचानक भौंकने, पक्षियों के झुंड में उड़ने और सांपों के बिलों से निकलने की घटनाएं दर्ज की गई हैं.

यह भी पढ़ें: जन्माष्टमी पर ऐसे सजाएं लड्डू गोपाल के लिए चौकी और झूला, पूरे साल मेहरबान रहेंगे श्रीकृष्ण

कौन-कौन से जानवर दिखाते हैं संकेत?

हाथी- अचानक चिंघाड़ना, झुंड में दौड़ना
कुत्ते- लगातार भौंकना, घबराकर भागना
सांप- ठंड में भी बिलों से बाहर आना
चींटियां- बिल छोड़कर तेजी से दौड़ना
पक्षी- झुंड में बेतहाशा उड़ना
मछलियां- सतह पर तैरना, पानी से बाहर कूदना

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

भूकंप आने से पहले पृथ्वी की परत में इंफ्रासाउंड (बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियां) और भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं. इन्हें इंसान नहीं, लेकिन जानवर आसानी से महसूस कर सकते हैं.
कुछ जीव प्लेटों के हिलने से पैदा होने वाले विद्युत-चुंबकीय बदलावों को भी भांप लेते हैं, जो उन्हें खतरे का संकेत देता है.

शास्त्रों में क्या कहा गया है?

गरुड़ पुराण (प्रेतखंड – अध्याय 16) में उल्लेख है- "आपदां पशवो गृह्णंति पूर्वं लक्षणतश्च वै". अर्थात, पशु-पक्षी आपदा के लक्षणों को पहले ही पहचान लेते हैं. भारतीय ऋषि भी मानते थे कि जीव-जंतु में एक विशेष संवेदन शक्ति होती है, जो उन्हें प्रकृति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का आभास दिला देती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

earthquake

Trending news

30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
;