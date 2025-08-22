हिंदू धर्म में सन्यास लेने से पहले क्यों किया जाता है खुद का अंतिम संस्कार, हैरान कर देंगी ये 3 बातें

Sanyasi Last Rites Secret: हिंदू धर्म में संन्यास जीवन को मानव जीवन की सबसे ऊंची अवस्था माना गया है. जब कोई व्यक्ति सांसारिक मोह-माया और भौतिक जीवन को त्यागकर आत्मज्ञान की खोज में निकलता है, तो वह संन्यास ग्रहण करता है. इस प्रक्रिया के दौरान संन्यासी अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग हो जाता है और इसे दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया जाता है. यह न केवल त्याग का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति और आत्ममुक्ति की ओर पहला कदम भी माना जाता है. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में सन्यासियों से जुड़ा एक सवाल होता है कि आखिर ये सन्यास लेने से पहले खुद का अंतिम संस्कार क्यों करते हैं. आइए जानते हैं सन्यासियों के जीवन से जुड़े इस रहस्य के बारे में.

विरक्ति का प्रतीक

प्रतीकात्मक दाह संस्कार यह दर्शाता है कि अब संन्यासी ने अपने शरीर, रिश्तों, इच्छाओं और सामाजिक कर्तव्यों से पूरी तरह से दूरी बना ली है. उसके लिए भौतिक जीवन का अंत हो चुका है और अब उसका लक्ष्य केवल आत्म-साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति है.

अहंकार का त्याग और आत्मबोध

यह प्रक्रिया अहंकार को समाप्त करने का प्रतीक मानी जाती है. संन्यासी लोग ये स्वीकार करते हैं कि वो नाम, पहचान और भौतिक उपलब्धियों से परे केवल आत्मा हैं. शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है- यही संदेश इस संस्कार के माध्यम से दिया जाता है.

मृत्यु का अभ्यास और वैराग्य

जब संन्यासी अपनी ही अंत्येष्टि करता है, तो यह मृत्यु का एक प्रकार का अभ्यास होता है. इससे वह जीवन की नश्वरता को समझ पाता है और मोह-माया से पूरी तरह अलग होकर वैराग्य को अपना लेता है. यह उसे मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता है.

सांसारिक बंधनों से मुक्ति

अंतिम संस्कार का यह चरण यह भी दर्शाता है कि संन्यासी ने परिवार और समाज के प्रति अपने सारे दायित्वों का त्याग कर दिया है. अब वह किसी भी सांसारिक बंधन से बंधा नहीं है और पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो चुका है.

दीक्षा और संन्यासी जीवन

भारत में संन्यास ग्रहण करने से पहले विरक्त दीक्षा दी जाती है. इसी अवसर पर संन्यासी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया जाता है. इसके बाद उसे दंड (छड़ी) और कौपीन (कपड़े का टुकड़ा) प्रदान किया जाता है, जो तपस्या, सादगी और संयमित जीवन का प्रतीक है.

