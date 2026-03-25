Shri Shri 108: साधु-संत अपने नाम के आगे 'श्री श्री 108' ही क्यों लगाते? जानें क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य

Shri Shri 108 Importance: सनातन धर्म की परंपरा में महापुरुषों, संन्यासियों और आध्यात्मिक गुरुओं के नाम के पूर्व 'श्री श्री 108' या 'श्री श्री 1008' लगाने की परिपाटी सदियों पुरानी है. यह मात्र एक संख्या नहीं, बल्कि पूर्णता, दिव्यता और ब्रह्मांडीय विज्ञान का प्रतीक है. अक्सर आपने भी साधु संतों के नाम के आगे श्री श्री 108 लगा देखा होगा. आमतौर पर लोग छोटी-छोटी बातों को नजरअंदज कर देते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी बातों को भी परिणाम भी बहुत गंभीर होते हैं या उनके अर्थ विशेष होते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बड़े-बड़े साधु-संत अपने नाम के आगे श्री श्री 108 ही क्यों लगाते हैं. अगर आप भी इस बात से आजतक अनजान हैं, तो अभी जान लीजिए.

पूर्णता का प्रतीक है 108

सार्वभौमिक ध्रुवांक (Universal Constant) माना गया है। विद्वानों के अनुसार, यदि हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम के अनुसार अंक प्रदान किए जाएं और ब्रह्म शब्द के अक्षरों जोड़ दिया जाए तो, वह 108 ही बनता है. यही वजह है कि 108 को अत्यंत शुभ माना जाता है. अंकों की शुभता की वजह से ही बड़े-बड़े साधु-संत अपने नाम के आगे श्री श्री 108 लगाते हैं.

पावरफुल अंक है- 9

ज्योतिष और अंक शास्त्र के जानकार अंक 9 को एक पूर्णंक मानते हैं. फिर चाहे वह 108 हो या 1008. इन दोनों ही संख्याओं के अंकों का योग (1+0+8 = 9) नौ ही आता है. अंक 9 की खासियत है कि यह कभी नष्ट नहीं होता. गणितीय रूप से भी 9 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम के अंकों का योग सदैव 9 ही रहता है. यह अक्षय गुण उस परमात्मा की शक्ति को दर्शाता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता. नवग्रह और नवदुर्गा की शक्तियां भी इसी मूलांक समाहित हैं.

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साधु-संतों का सान्निध्य और कायाकल्प

सन्यास परंपरा में इन उपाधियों से विभूषित महात्माओं का विशेष महत्व है. खासतौर पर विशेष रूप से महाकुंभ जैसे पावन आयोजनों में देशभर के तपस्वी और 'श्री श्री' की उपाधि प्राप्त संत एकत्रित होते हैं. मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. कहा जाता है कि ऐसे सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद व्यक्ति के किस्मत के ताले खोल देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)