Pregnancy and Snake Myths: सनातन धर्म में नागों को देवता माना गया है और नाग पंचमी तिथि नागों को समर्पित की गई है. इसके अलावा भी काल सर्प दोष, राहु-केतु आदि का संबंध भी सांप से है. वहीं हिंदू पुराण, कथाएं आदि भी नागों से जुड़ी घटनाओं से भरी पड़ी हैं. आज ऐसी ही रोचक कथा आज जानते हैं जिसके मुताबिक सांप गर्भवती महिलाओं से बहुत डरते हैं और इस कारण उन्‍हें काटते भी नहीं हैं.

गर्भवती महिला को देखकर अंधे हो जाते हैं सांप?

ऐसे मिथ प्रचलित हैं कि सांप गर्भवती महिलाओं से डरते हैं और उनके करीब भी नहीं जाते हैं. इसके पीछे वजह मानी जाती है कि गर्भवती महिलाओं को देखने से सांप अंधे हो जाते हैं. हालांकि इसमें कितनी सच्‍चाई है इसका कोई प्रमाण नहीं है.

गर्भवती महिला ने दिया था नागों को श्राप

सांप गर्भवती महिला से क्‍यों डरते हैं इसके पीछे एक पौराणिक कथा है. ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार, एक बार एक गर्भवती स्त्री भगवान शिव की तपस्या कर रही थी. तभी वहां 2 सांप आ गए और उनके आने से गर्भवती स्त्री का ध्यान भंग हो गया. तपस्या भंग होने के कारण स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु ने पूरे नागवंश को श्राप दे दिया कि यदि कोई भी नाग-नागिन गर्भवती स्त्री के पास भी जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा. तब से ही माना जाता है कि सांप गर्भवती स्‍त्री से खौफ खाते हैं और उससे दूर ही रहते हैं.

...पर गर्भवती महिलाएं ना करें ये गलती

वैज्ञानिक तौर पर अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि गर्भवती स्त्री से सांप डरते हैं या उन्‍हें नहीं काटते हैं. लिहाजा गर्भवती महिलाएं सांप के करीब जाने की गलती ना करें, वरना प्रेगनेंट महिला या उसके गर्भस्‍थ शिशु को जाने-अनजाने में नुकसान हो सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)