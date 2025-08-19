Kalash Sthapana: आम के पत्ते और स्वास्तिक चिह्न... क्यों पूजा में रखते हैं कलश, जानें स्थापना के नियम व विधि!
Advertisement
trendingNow12887368
Hindi Newsधर्म

Kalash Sthapana: आम के पत्ते और स्वास्तिक चिह्न... क्यों पूजा में रखते हैं कलश, जानें स्थापना के नियम व विधि!

हिन्दू धर्म में पूजा-पाठ का बहुत महत्व है. समय समय पर मांगलिक कार्य या अनुष्ठान किए जाते हैं. कई अनुष्ठानों में कलश स्थापना भी किया जाता है. हिन्दू धर्म में कलश को सुख-समृद्धि, वैभव के साथ ही मंगलकामनाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Why do we keep Kalash in Puja
Why do we keep Kalash in Puja

Kalash Sthapana Ke Niyam: हिन्दू धर्म में पूजा-पाठ का बहुत महत्व है. समय समय पर मांगलिक कार्य या अनुष्ठान किए जाते हैं. कई अनुष्ठानों में कलश स्थापना भी किया जाता है. हिन्दू धर्म में कलश को सुख-समृद्धि, वैभव के साथ ही मंगलकामनाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. मां भगवती की पूजा-अर्चना के समय  सर्वप्रथम जो क्रिया की जाती है वो है कलश स्थापना, यहां तक की घर या मंदिरों में होने वाले अनुष्ठान व पूजा के समय भी कलश स्थापना करने का विधान है. आइए जानें पूजा में कलश स्थापना क्यों किया जाता है और इससे जुड़े विशेष जानकारिया जैसे कलश की दिशा स्थापित करने का नियम और विधि क्या है.

पूजा में क्यों किया जाता है कलश स्थापना
हिन्दू धर्म में ब्रह्माण्ड, विराट, ब्रह्मा और भू पिंड के प्रतीक के रूप में कलश को देखा जाता है जिसे लेकर मान्यताएं हैं कि इसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति का वास होता है और ऐसे में विशेष पूजा या अनुष्ठान में कलश स्थापना विधि विधान से किया जाता है. देवी मां की शक्ति, तीर्थस्थान आदि का प्रतीक मानकर कलश को नियमानुसार स्थापित करने का विधान है. हिन्दू धर्म में पौराणिक मान्यताएं हैं कि कलश के मुख में श्रीविष्णु, कंठ में महादेव और मूल में भगवान ब्रह्मा का वास होता है. दैवीय मातृ शक्तियां कलश के मध्य भाग में वास सकती हैं. कलश का जल हमेशा स्वच्छ और निर्मल बने रहने का संकेत देता है. कलश का शुद्ध जल साधक को हमेशा क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसे भावों से दूर रहने सीख देता है.

और पढ़ें- Aarti Ke Niyam: भगवान की आरती करने का सही तरीका जान लें , कितनी बार घुमाने से पूजा होगी संपन्न और मिलेगा पुण्यफल!

कैसा हो कलश
कलश स्थापना के लिए हमेशा सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश लें. पूजा के लिए लोहे क कलश भूलकर भी न लें. कलश स्थापना करते समय ध्यान रहें कि दिशा सही हो. कलश स्थापना के लिए सबसे सही दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा है. यह देवी देवताओं और भगवान की दिशा मानी जाती है.

कलश स्थापना के नियम
कलश स्थापना से पहले स्थान को साफ कर लें और गंगाजल से शुद्ध करें.
इसके बाद अपने पुरोहित के बताय नियमों के अनुसार कलश को स्थापित करें. 
कलश स्थापना के लिए मिट्टी की वेदी बनाएं और हल्दी से अष्टदल बनाएं. 
कलश में कुछ सामग्री को डालें. ये सामग्री है-  पंच पल्लव, जल, दूर्वा, चन्दन
पंचामृत, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान डालकर स्थापित करें.

कलश से जुड़ी कुछ और जानकारी
जब कलश को स्थापित कर दें तो उसके ऊपर लाल रोली से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. स्वास्तिक का चिह्न चारों युगों का प्रतीक माना गया है.
कलश स्थापना करते समय जौ या गेंहू कलश के नीचे जरूर रखें.
कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें और फिर उस पर नारियल स्थापित करें. 
इसके बाद पंचोपचार से कलश चूजन करें. 

और पढ़ें- Dogs in Dream Meaning: सपने में बार बार दिख रहे हैं भौंकते हुए कुत्ते, जानें क्या मिल रहा है इशारा!

कलश और उसके पांच तत्व (पंचभूत)
परंपरा के अनुसार, कलश की संरचना ऐसी है कि यह पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं. आइए जानें ये पंचभूत कौन से हैं. 
धातु का घड़ा जो पृथ्वी का प्रतीक है.
कलश में भरा जल पंचभूत में से जल का प्रतिनिधित्व करता है. 
कलश का जो गर्दन है वह अग्नि का प्रतीक है.
कलश का मुख वायु का प्रतीक है.
कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते आकाश को दर्शाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Gen Z Astro: कौन किस पर भारी, मेष राशि के 'जेन जी' या 'मिलेनियम', एक बगावती तो दूसरा खुद बनाता है अपने रूल!

और पढ़ें- Rudraksh Ke Upay: सोमवार को करें रुद्राक्ष के उपाय, सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, बनेंगे महाधनवान!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Kalash sthapana

Trending news

M Annadurai: BJP को उसी के दांव से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
M Annadurai: BJP को उसी के दांव से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
Mumbai rains
मुंबई वालों ध्यान दें! झमाझम बारिश के बीच Indigo ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
;