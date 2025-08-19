Kalash Sthapana: आम के पत्ते और स्वास्तिक चिह्न... क्यों पूजा में रखते हैं कलश, जानें स्थापना के नियम व विधि!

Kalash Sthapana Ke Niyam: हिन्दू धर्म में पूजा-पाठ का बहुत महत्व है. समय समय पर मांगलिक कार्य या अनुष्ठान किए जाते हैं. कई अनुष्ठानों में कलश स्थापना भी किया जाता है. हिन्दू धर्म में कलश को सुख-समृद्धि, वैभव के साथ ही मंगलकामनाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. मां भगवती की पूजा-अर्चना के समय सर्वप्रथम जो क्रिया की जाती है वो है कलश स्थापना, यहां तक की घर या मंदिरों में होने वाले अनुष्ठान व पूजा के समय भी कलश स्थापना करने का विधान है. आइए जानें पूजा में कलश स्थापना क्यों किया जाता है और इससे जुड़े विशेष जानकारिया जैसे कलश की दिशा स्थापित करने का नियम और विधि क्या है.

पूजा में क्यों किया जाता है कलश स्थापना

हिन्दू धर्म में ब्रह्माण्ड, विराट, ब्रह्मा और भू पिंड के प्रतीक के रूप में कलश को देखा जाता है जिसे लेकर मान्यताएं हैं कि इसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति का वास होता है और ऐसे में विशेष पूजा या अनुष्ठान में कलश स्थापना विधि विधान से किया जाता है. देवी मां की शक्ति, तीर्थस्थान आदि का प्रतीक मानकर कलश को नियमानुसार स्थापित करने का विधान है. हिन्दू धर्म में पौराणिक मान्यताएं हैं कि कलश के मुख में श्रीविष्णु, कंठ में महादेव और मूल में भगवान ब्रह्मा का वास होता है. दैवीय मातृ शक्तियां कलश के मध्य भाग में वास सकती हैं. कलश का जल हमेशा स्वच्छ और निर्मल बने रहने का संकेत देता है. कलश का शुद्ध जल साधक को हमेशा क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसे भावों से दूर रहने सीख देता है.

कैसा हो कलश

कलश स्थापना के लिए हमेशा सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश लें. पूजा के लिए लोहे क कलश भूलकर भी न लें. कलश स्थापना करते समय ध्यान रहें कि दिशा सही हो. कलश स्थापना के लिए सबसे सही दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा है. यह देवी देवताओं और भगवान की दिशा मानी जाती है.

कलश स्थापना के नियम

कलश स्थापना से पहले स्थान को साफ कर लें और गंगाजल से शुद्ध करें.

इसके बाद अपने पुरोहित के बताय नियमों के अनुसार कलश को स्थापित करें.

कलश स्थापना के लिए मिट्टी की वेदी बनाएं और हल्दी से अष्टदल बनाएं.

कलश में कुछ सामग्री को डालें. ये सामग्री है- पंच पल्लव, जल, दूर्वा, चन्दन

पंचामृत, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान डालकर स्थापित करें.

कलश से जुड़ी कुछ और जानकारी

जब कलश को स्थापित कर दें तो उसके ऊपर लाल रोली से स्वास्तिक का चिह्न बनाएं. स्वास्तिक का चिह्न चारों युगों का प्रतीक माना गया है.

कलश स्थापना करते समय जौ या गेंहू कलश के नीचे जरूर रखें.

कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें और फिर उस पर नारियल स्थापित करें.

इसके बाद पंचोपचार से कलश चूजन करें.

कलश और उसके पांच तत्व (पंचभूत)

परंपरा के अनुसार, कलश की संरचना ऐसी है कि यह पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं. आइए जानें ये पंचभूत कौन से हैं.

धातु का घड़ा जो पृथ्वी का प्रतीक है.

कलश में भरा जल पंचभूत में से जल का प्रतिनिधित्व करता है.

कलश का जो गर्दन है वह अग्नि का प्रतीक है.

कलश का मुख वायु का प्रतीक है.

कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते आकाश को दर्शाते हैं.

