Chanakya Niti: चाणक्य ने हजारों साल पहले खोल दिया था राज, महिला अपनी उम्र और पुरुष अपनी सैलरी क्यों छिपाते
Chanakya Niti: अक्सर लोग अपने आसपास ऐसा महसूस करते हैं कि महिलाएं अपनी वास्तविक उम्र नहीं बताता हैं, जबकि पुरुष अपनी अमदनी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते हैं. आइए गरुड़ पुराण के अनुसार, जानते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:40 PM IST
Chanakya Niti: आपने कई बार महसूस किया होगा कि महिलाएं अपनी वास्तविक उम्र बताने से कतराती हैं, जबकि पुरुष अक्सर अपनी आय को गुप्त रखते हैं. यह सवाल मन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है. महान विचारक और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने इस व्यवहार के कारण को बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था. उनके अनुसार यह केवल आधुनिक समाज की सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पुरानी परंपराओं, सामाजिक व्यवहार और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से जुड़ा हुआ है. चाणक्य नीति इन आदतों के पीछे छुपे रहस्य को उजागर करती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में कि आखिर महिलाएं अपनी उम्र और पुरुष अपनी सैलरी क्यों छिपाते हैं. 

महिलाएं क्यों छिपाती हैं उम्र 

चाणक्य नीति बताती है कि समाज में सम्मान और पहचान बनाए रखना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है. उम्र छिपाने के पीछे केवल दिखावा ही नहीं, बल्कि आत्म-सुरक्षा और अवसरों को सुरक्षित रखने की सोच भी छुपी होती है. असली उम्र न बताने से वे अपने सामाजिक मूल्य और स्थान को बरकरार रख पाती हैं.

पुरुष क्यों छुपाते हैं अपनी आमदनी

पुरुष अपनी आमदनी छिपाते हैं क्योंकि धन और शक्ति का खुलासा उन्हें प्रतिस्पर्धा और खतरे में डाल सकता है. चाणक्य नीति कहती है कि आर्थिक स्थिति का अधिक प्रचार करने से ईर्ष्या, विवाद और हानि की संभावना बढ़ती है. इसलिए पुरुष अक्सर इसे सीमित दायरे में ही साझा करते हैं.

यह भी पढ़ें: उजड़ जाएगा सारा सुख-चैन, जिंदगी बन जाएगी नर्क, 5 लोगों से भूलकर भी ना लें पंगा

 

आज के दौर में महत्व

आज भी यह आदतें सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और आर्थिक रणनीति से गहराई से जुड़ी हुई हैं. महिलाओं के लिए यह आत्म-संरक्षण और समाज की अपेक्षाओं से जुड़ा विषय है, जबकि पुरुषों के लिए यह आर्थिक स्थिरता और जोखिम प्रबंधन का हिस्सा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chanakya Niti

