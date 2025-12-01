Advertisement
Garuda Purana: मृत्यु के बाद भी क्यों नहीं छूटता सोने का मोह, गरुड़ पुराण से जानिए मृतक के गहने का रहस्य!

Garuda Purana: अक्सर लोग अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनके उपयोग में आने वाली चीजें जैसे सोना-चांदी और आभूषणों का इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संबंध में गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है. आइए जानते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:16 PM IST
Garuda Purana: सोने की चमक, उसकी स्थिरता और आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है. खासकर महिलाओं के लिए सोने के आभूषण सौंदर्य का प्रतीक और शुभता का चिह्न माने जाते हैं. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भी सोना सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना गया है. लेकिन इसके बावजूद प्राचीन ग्रंथों में सोने से जुड़ी कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना जीवन में अप्रत्याशित समस्याओं का कारण बन सकता है. गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि न सिर्फ जीवित व्यक्ति, बल्कि मृतक की आत्मा भी अपनी प्रिय वस्तुओं और खासकर आभूषणों से विशेष जुड़ाव रखती है. यही वजह है कि मृतक के गहनों को तुरंत प्रयोग में लाना शास्त्रों में संवेदनशील माना गया है. हालांकि कुछ विधियों और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं का पालन कर इन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है. आइए जानेते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद भी मृतक का गहने से मोह भंग क्यों नहीं होता और गरुड़ पुराण में इसको लेकर क्या बताया गया है.

कौन-सी चीजों पर रहता है मृतक की आत्मा का मोह?

गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का लगाव अपनी प्रिय वस्तुओं से बना रहता है. इसलिए परिवार को कुछ चीजों का सीधे उपयोग करने से बचना चाहिए. मृतक के कपड़े, घड़ी, चादर और बिस्तर, जूते-चप्पल और आभूषण इत्यादि वस्तुओं को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए.

आभूषण

इन वस्तुओं में मृतक की सूक्ष्म ऊर्जा बनी रहती है. इन्हें पहनने या इस्तेमाल करने से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव, बेचैनी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. मान्यता यह भी है कि आत्मा इन वस्तुओं के माध्यम से उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर सकती है जो उनका उपयोग करता है.

मृत्यु के बाद सोने से क्यों जुड़ी रहती है आत्मा?

गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर प्राण त्यागता है, तब उससे जुड़ी चीजों में एक सूक्ष्म ऊर्जा छूट जाती है. आभूषण, विशेषकर सोना, इस ऊर्जा को अधिक समय तक धारण कर लेते हैं. आत्मा का मोह कुछ समय तक अपने प्रिय आभूषणों और वस्तुओं से बना रहता है. इसलिए मृतक के सोने के गहनों को तुरंत किसी को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए. मान्यता है कि इन्हें सीधे पहनने से व्यक्ति पर मृतक की अधूरी इच्छाओं, भावनाओं या मानसिक पीड़ा का प्रभाव पड़ सकता है. इसी कारण कई परिवार मृत्यु के बाद कुछ समय तक मृतक की चीजों को अलग रख देते हैं और उपयोग से बचते हैं.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: जीवन में बढ़ते दुख के पीछे छिपे होते हैं ये 4 कारण, जानें दूर करने के अचूक उपाय

मृतक के आभूषणों का उपयोग कैसे करें?

कपड़े, जूते और अन्य वस्तुओं को परिवार अक्सर दान कर देता है या प्रवाहित कर देता है, लेकिन सोने के आभूषणों को लेकर मन में दुविधा बनी रहती है. ऐसी स्थिति में गरुड़ पुराण में बताए ये नियम अपनाए जा सकते हैं. मृत्यु के कम से कम 13 दिनों तक गहनों को न छुएं और न पहनें. इसके बाद इन गहनों का शुद्धिकरण करवाना चाहिए. गहनों को वैसे ही पहनने की बजाय उन्हें नया रूप देकर, जैसे कि पुरानी बाली को नई चेन या पुरानी अंगूठी को नया कंगन बनवाकर उपयोग में लाया जा सकता है. यह प्रक्रिया न सिर्फ शास्त्रों की दृष्टि से उचित मानी जाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को सहज बनाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

