Advertisement
trendingNow13081247
Hindi Newsधर्मपरिवार में पत्नी-पुत्र-पुत्री... शिव जी हैं पूरे गृहस्‍थ, फिर क्यों करते हैं श्‍मशान में वास? इसके पीछे है गहरा रहस्य

परिवार में पत्नी-पुत्र-पुत्री... शिव जी हैं पूरे गृहस्‍थ, फिर क्यों करते हैं श्‍मशान में वास? इसके पीछे है गहरा रहस्य

Why does Shiva live in crematorium: भगवान शिव के परिवार में पुत्र पुत्र पत्नी सभी है लेकिन क्यों वे अकेले श्‍मशान में वास करते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Why does Shiva live in the crematorium
Why does Shiva live in the crematorium

Shiva lives in crematorium: भगवान शिव के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि शिवजी गृहस्‍थ है और उनके परिवार में मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और नंदी महाराज समेत सभी गण हैं. शिव जी कैलाश पर सपरिवार वास ककते हैं, उन्हें कैलाशपति भी कहा जाता है. वही शिव जी श्मशान में एकांतवास करते हैं इस तरह उन्हें श्‍मशान का देवता कहा जाता है. लेकिन शिव जी पक्के गृहस्थ होकर भी क्यों श्मशान में वास करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है आइए जानें.

शिव जी सांसारिक होकर भी श्‍मशान में करते हैं वास
शिवजी जी सांसारिक हैं, गृहस्‍थ है और शिव परिवार की पूजा भी की जाती है. लेकिन, शिव जी फिर भी श्मशान में रहते हैं. दरअसल, परिवार मोह-माया का प्रतीक है और श्‍मशान वैराग्‍य का, श्‍मशान ही जिंदगी भर की भागदौड़ का अंत हो जाता है. दरअसल, भगवान शिव के श्‍मशान में वासे करने के पीछे हर प्राणी के जीवन प्रबंधन का अतिंम पड़ाव छुपा है. 

श्‍मशान में रहने के पीछे छुपा है जीवन का मंत्र
भगवान शिव पक्के गृहस्‍थ हैं लेकिन श्‍मशान में रहते हैं. ऐसा कर वे संदेश देते हैं कि व्‍यक्ति को संसार में रहकर अपने कर्तव्य पूरे करने हैं पर मोह माया से नहीं बंधना है. शिव का यह रूप बताता है कि जीवन में सबकुछ करे लेकिन मन और आत्‍मा से वैरागी रहें. संसार में रहते हुए भी सुख या किसी वस्तु का मोह न रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

श्‍मशान में रहने के पीछे धार्मिक मान्‍यता
शिव के श्‍मशान में रहने के पीछे धार्मिक मान्‍यता ये है कि शिवजी संहारक हैं और श्मशान में ही जीवन का अंत होता है. वही जगह है जहां सब मिट्टी और सब भस्म हो जाता है. ऐसे में शिवजी वहीं वास करते हैं जहा पर मानव शरीर के साथ साथ उसके सभी रिश्ते, मोह और बंधन खत्म हो जाते हैं. जीवों की मृत्यु के बाद जिवात्मा शिव में समा जाती है. ऐसे में श्‍मशान में शिव जी का वास होता है और वे ‍मशान के देव कहे जाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- याज्ञवल्क्य सरस्वती स्तोत्रम् का पाठ कर पाएं मां शारदा से विद्या का आशीर्वाद! 

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Lord Shiva

Trending news

तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा