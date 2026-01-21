Shiva lives in crematorium: भगवान शिव के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि शिवजी गृहस्‍थ है और उनके परिवार में मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और नंदी महाराज समेत सभी गण हैं. शिव जी कैलाश पर सपरिवार वास ककते हैं, उन्हें कैलाशपति भी कहा जाता है. वही शिव जी श्मशान में एकांतवास करते हैं इस तरह उन्हें श्‍मशान का देवता कहा जाता है. लेकिन शिव जी पक्के गृहस्थ होकर भी क्यों श्मशान में वास करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है आइए जानें.

शिव जी सांसारिक होकर भी श्‍मशान में करते हैं वास

शिवजी जी सांसारिक हैं, गृहस्‍थ है और शिव परिवार की पूजा भी की जाती है. लेकिन, शिव जी फिर भी श्मशान में रहते हैं. दरअसल, परिवार मोह-माया का प्रतीक है और श्‍मशान वैराग्‍य का, श्‍मशान ही जिंदगी भर की भागदौड़ का अंत हो जाता है. दरअसल, भगवान शिव के श्‍मशान में वासे करने के पीछे हर प्राणी के जीवन प्रबंधन का अतिंम पड़ाव छुपा है.

श्‍मशान में रहने के पीछे छुपा है जीवन का मंत्र

भगवान शिव पक्के गृहस्‍थ हैं लेकिन श्‍मशान में रहते हैं. ऐसा कर वे संदेश देते हैं कि व्‍यक्ति को संसार में रहकर अपने कर्तव्य पूरे करने हैं पर मोह माया से नहीं बंधना है. शिव का यह रूप बताता है कि जीवन में सबकुछ करे लेकिन मन और आत्‍मा से वैरागी रहें. संसार में रहते हुए भी सुख या किसी वस्तु का मोह न रखें.

श्‍मशान में रहने के पीछे धार्मिक मान्‍यता

शिव के श्‍मशान में रहने के पीछे धार्मिक मान्‍यता ये है कि शिवजी संहारक हैं और श्मशान में ही जीवन का अंत होता है. वही जगह है जहां सब मिट्टी और सब भस्म हो जाता है. ऐसे में शिवजी वहीं वास करते हैं जहा पर मानव शरीर के साथ साथ उसके सभी रिश्ते, मोह और बंधन खत्म हो जाते हैं. जीवों की मृत्यु के बाद जिवात्मा शिव में समा जाती है. ऐसे में श्‍मशान में शिव जी का वास होता है और वे ‍मशान के देव कहे जाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

