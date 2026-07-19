Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /क्‍यों हर साल 4 महीने के लिए आराम करने पाताल लोक जाते हैं भगवान विष्‍णु? जानिए चातुर्मास की वजह

क्‍यों हर साल 4 महीने के लिए आराम करने पाताल लोक जाते हैं भगवान विष्‍णु? जानिए चातुर्मास की वजह

हिंदू धर्म में हर साल 4 महीने का चातुर्मास काल होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं. साथ ही कई नियमों का पालन किया जाता है. मान्‍यता है कि इस दौरान भगवान विष्‍णु आराम करते हैं. आखिर क्‍या है चातुर्मास लगने के पीछे की वजह.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 19, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:28 AM IST
क्‍यों हर साल 4 महीने के लिए आराम करने पाताल लोक जाते हैं भगवान विष्‍णु? जानिए चातुर्मास की वजह
Image Credit: AI

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आखिर अनुराधा पौडवाल ने LGBTQIA+ को लेकर ऐसा क्या कहा, जिससे सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Anuradha Paudwal22 min ago
2
Noida News29 min ago
3
Ex TMC MLA31 min ago
4
Fintech in Schools36 min ago
5
FIFA World Cup 202653 min ago