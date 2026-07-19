इस साल 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास शुरू हो रहा है, जो कि 20 नवंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान सगाई-शादी, गृहप्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे. हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दौरान देव सो जाते हैं.
धर्म-शास्त्रों के अनुसार, देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु 4 महीने के पाताल लोक में विश्राम करते हैं. इसी समय को चातुर्मास कहते हैं. हर साल क्यों जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु जी पाताललोक में आराम करने जाते हैं, जानिए वजह.
भगवान विष्णु के हर साल पाताल लोक में जाकर आराम करने के पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है. इस कथा के अनुसार, एक बार राजा बलि ने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था. यह देख देवराज इंद्र समेत अन्य देवता घबरा गए और वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और रक्षा की गुहार लगाई.
देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के द्वार पर पहुंचे. भगवान वामन ने राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में मांगी. राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था. उसने भगवान वामन को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया.
वचन मिलते ही वामन देव ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने पहले ही पग में पूरी पृथ्वी नाप ली. दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया. अब बारी थी तीसरा पग रखने की. चूंकि अब राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा था. लिहाजा उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए वामन देव रूपी भगवान विष्णु के सामने अपना सिर कर दिया. इस तरह भगवान विष्णु ने सारे लोकों को राजा बलि से मुक्त कराकर देवताओं का भय दूर कर दिया.
साथ ही वे राजा बलि की दानशीलता और भक्ति से भी प्रसन्न हुए. इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में स्थान दिया. तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जब भी सोकर उठूं या अपनी आंखें खोलूं, तो मुझे केवल आपके ही दर्शन हों. अत: मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ पाताल लोक में ही निवास करें.
अपने भक्त के इस अनुरोध पर भगवान विष्णु ने 'तथास्तु' कह दिया और इसके बाद वे राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए. भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गईं और सृष्टि का भी संतुलन बिगड़ने लगा. तब देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी को एक उपाय सुझाया. जिसके तहत माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का रूप लेकर पाताल लोक पहुंचीं और राजा बलि के हाथों में रक्षासूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया.
तब राजा बलि ने अपनी बहन से उपहार मांगने को कहा, तब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गईं और उन्होंने भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ धाम ले जाने की मांग की. राजा बलि बहन को दिए गए वचन से बंधे थे और वह भगवान को भी जाने नहीं देना चाहते थे. इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान नारायण ने बीच का रास्ता निकाला.
श्री हरि विष्णु भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे. इसी कारण से हर साल चातुर्मास के समय भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं, जिसे भगवान की योगनिद्रा भी कहा जाता है. चूंकि इस अवधि में भगवान विष्णु पाताल में होते हैं, इसलिए इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. हालांकि यह समय ध्यान, जप और तप के लिए बेहद खास होता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं और पुराणों में वर्णित कथाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारी देना है.)