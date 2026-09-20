/क्या द्रौपदी रोक सकती थीं महाभारत का युद्ध? जानिए श्रीकृष्ण की चेतावनी के बाद भी क्यों मौन रहा पांडव परिवार

महाभारत की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है. जब भगवान श्रीकृष्ण को पहले से पता था कि युद्ध के बाद द्रौपदी को कितना बड़ा दुख झेलना पड़ेगा और उनके सभी बेटे मारे जाएंगे, तो फिर द्रौपदी ने इस विनाशकारी युद्ध को रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की? जब उन्हें आने वाले बुरे समय का अहसास था, तो वे शांत क्यों रहीं? इस सवाल का जवाब सीधा-सपाट नहीं है. महाभारत के अलग-अलग प्रसंगों में इस बात के कई गहरे पहलू मिलते हैं.
कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले ही द्रौपदी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट चुका था. भरी सभा में हुआ उनका चीरहरण, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, इन सब बातों ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई थी.
उनका गुस्सा किसी एक दिन की बात नहीं थी. सालों से सहते आ रहे अन्याय ने उनके दर्द को बहुत बढ़ा दिया था. द्रौपदी केवल एक बेबस औरत नहीं थीं. उन्होंने अपनी आंखों से धर्म को हारते और अधर्म को बढ़ते देखा था. वे अच्छी तरह समझती थीं कि पाप का अंत इतनी आसानी से नहीं होने वाला.
महाभारत में श्रीकृष्ण को सही राह दिखाने वाला माना गया है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे जबरदस्ती हर किसी का फैसला बदल देते थे. पूरी महाभारत का संदेश यही है कि इंसान अपने फैसले खुद लेता है और फिर उसके नतीजों का सामना भी उसे खुद ही करना पड़ता है.
कृष्णजी सलाह दे सकते थे, आने वाले खतरे से आगाह कर सकते थे, लेकिन आखिरी फैसला लोगों को ही लेना था. द्रौपदी अपना दुख बता सकती थीं, लेकिन राजाओं और योद्धाओं की जिद के आगे युद्ध को रोक पाना अकेले उनके बस में नहीं था.
कुरुक्षेत्र के मैदान में छिड़ी यह जंग सिर्फ द्रौपदी के अपमान का बदला भर नहीं थी. समय के साथ यह लड़ाई कई राज्यों की राजनीति, बड़े-बड़े घरानों की साख और धर्म-अधर्म के बड़े युद्ध में बदल चुकी थी.
द्रौपदी का अपमान इस लड़ाई की एक बड़ी वजह जरूर था, लेकिन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो चुका था. कृष्णजी का संदेश भी हमेशा यही रहा कि इंसान को अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने धर्म और फर्ज के लिए खड़ा होना चाहिए.
सोचिए अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि आगे चलकर उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन उसे रोकने का कोई तरीका उसके पास न हो. क्या ऐसे में पहले से पता होना चीजें आसान बना देता है? महाभारत यही कड़वी सच्चाई सामने रखता है.
द्रौपदी को आने वाले विनाश का अहसास जरूर था. लेकिन जिस लड़ाई में दोनों तरफ उनके अपने ही परिवार के लोग आमने-सामने खड़े थे, वहां सिर्फ उनके बोल देने या चुप रह जाने से इतना बड़ा युद्ध रुकना नामुमकिन था.
कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों की बड़ी जीत हुई, लेकिन द्रौपदी का दुख यहां खत्म नहीं हुआ. जीत का जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों बेटों की धोखे से हत्या कर दी.
जिस जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था, उसी के अंत में द्रौपदी की गोद खाली हो गई. यही महाभारत का सबसे बड़ा पाठ है कि युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, बर्बादी और दर्द दोनों तरफ के लोगों को ही झेलना पड़ता है.
(Disclaimer): यह लेख पौराणिक मान्यताओं, महाभारत ग्रंथ के विभिन्न प्रसंगों और प्रचलित धार्मिक कथाओं पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक महाभारत के दार्शनिक और मानवीय पहलुओं की जानकारी पहुंचाना है.