Jitiya Vrat 2025: जितिया व्रत से ठीक पहले मछली खाना क्यों है जरूरी, जानें इस व्रत से जुड़ी काम की बातें

Jitiya Vrat 2025 Rituals: वैसे तो महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं, उसमें नॉनवेज का सेवन किसी भी सूरत में नहीं किया जाता है लेकिन मिथिलांचल का जितिया एक ऐसा व्रत है जिसमें व्रती महिलाएं मछली का सेवन करती हैं. आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा के बारे में. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:04 AM IST
Fish Importance in Jitiya Vrat 2025: मिथिलांचल का प्रसिद्ध पर्व जितिया कड़ी तपस्या और विशेष परंपराओं के कारण बेहद चर्चित है. इसे महापर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इस  में व्रती महिलाएं कठोर नियमों का पालन करती हैं. मान्यता है कि इस व्रत के दौरान यदि कोई स्त्री जल ग्रहण कर ले तो व्रत भंग हो जाता है. खास बात यह है कि व्रत शुरू करने से पहले महिलाएं मछली का सेवन करती हैं, जो इसे अन्य व्रतों से अलग बनाता है. हालांकि, जो लोग पूर्वांचल के व्रत-नियमों से अधिक परिचत नहीं है, उन्हें यह जानकर कौतुहल हो सकता है कि आखिर जब यह व्रत निर्जला रखा जाता है तो उससे ठीक पहले व्रती महिलाएं मछली का सेवन क्यों करती हैं. आइए जानते हैं व्रत से जुड़े अद्भुत रिवाज के बारे में.

क्यों कहा जाता है महा जितिया व्रत

शास्त्रों में बताया गया है कि यह व्रत ‘महा’ शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे महा जितिया व्रत कहा जाता है. अन्य व्रतों की तरह इसमें प्याज, लहसुन या कुछ विशेष साग का त्याग किया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि व्रत से पहले मछली और मरुआ खाने का विधान है. इसके अलावा नोनी और कर्मी का साग भी खाया जाता है, जिन्हें मछली के समान महत्व दिया गया है. इनका सेवन कर व्रत की शुरुआत की जाती है.

शाकाहारियों के लिए विशेष व्यवस्था

जो महिलाएं शाकाहारी होती हैं, वे मछली के स्थान पर नोनी और कर्मी का साग खाती हैं. मान्यता है कि यह साग मछली के बराबर फल प्रदान करता है. इस परंपरा का उद्देश्य परिवार और संतान से जुड़े सभी अशुभ दोषों को समाप्त करना होता है. ऐसा माना जाता है कि व्रती महिलाएं अपने व्रत और तपस्या के माध्यम से इन दोषों को अपने ऊपर लेकर नष्ट करती हैं.

जितिया व्रत का महत्व

यह व्रत संतान प्राप्ति और पुत्र की लंबी आयु के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है. जिनके पुत्र होते हैं, वे उनकी सुख-समृद्धि और दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं. मिथिलांचल में महिलाएं इस पर्व को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाती हैं और व्रत के नियमों का अक्षशः पालन करती हैं.

कामना और परंपरा

मिथिलांचल की परंपरा में जितिया पर्व धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. महिलाएं इस दिन अपने परिवार के कल्याण, संतान की रक्षा और समृद्ध जीवन की कामना करती हैं. मछली और विशिष्ट सागों का सेवन इस व्रत को अद्वितीय बनाता है. यही कारण है कि यह पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक तीनों दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Jitiya vrat 2025

Trending news

