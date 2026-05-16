महादेव के गले में क्यों लिपटा रहता है डरावना सांप? इस पौराणिक कथा में छिपा है इसका जवाब

Lord Shiva and Snakes: भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति में एक चीज सबसे अलग दिखाई देती है. उनके गले में लिपटा हुआ सांप, बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर सांप भगवान शिव का साथी कैसे बना. हिंदू धर्म में इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं और कथाएं बताई जाती हैं. माना जाता है कि शिव जी ने सांप को सिर्फ आभूषण की तरह नहीं अपनाया. बल्कि उसे अपने सबसे करीबी साथियों में जगह दी थी. यही कारण है कि शिव और नाग का संबंध बहुत खास माना जाता है.

पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने संसार को ये संदेश देने के लिए सांप को अपने गले में धारण किया कि वे हर जीव को समान मानते हैं. सांप को आमतौर पर डर और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है. लेकिन शिव जी ने उसे अपनाकर ये दिखाया कि भय पर कंट्रोल पाना ही असली शक्ति है. कहा जाता है कि जो भगवान मृत्यु और काल के स्वामी हैं. उनके लिए सांप भी एक साधारण जीव है. इसलिए नाग उनके गले का आभूषण बन गया.

समुद्र मंथन में नागों का महत्व

समुद्र मंथन की कथा में भी नागों का विशेष महत्व बताया गया है. उस समय वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था. मंथन के दौरान जब विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में आ गई. तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया. मान्यता है कि उसी समय से नागों का संबंध शिव जी से और गहरा हो गया. वासुकी नाग ने भी शिव जी की सेवा और भक्ति को स्वीकार किया. तभी से शिव के साथ नाग का रूप जुड़ गया था.

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आध्यात्मिक शक्ति का संकेत

धार्मिक मान्यता ये भी कहती है कि सांप ऊर्जा और जागृति का प्रतीक होता है. योग और तंत्र परंपरा में कुंडलिनी शक्ति को नाग के रूप में समझाया जाता है. भगवान शिव को योग का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है. इसलिए उनके गले में नाग होना आध्यात्मिक शक्ति का भी संकेत माना जाता है. शिव जी का शांत स्वभाव और नाग का उग्र रूप मिलकर यह संदेश देता है कि संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है.

शिव जी और नाग देवता की साथ में पूजा

आज भी सावन और नाग पंचमी जैसे पर्वों में शिव जी और नाग देवता की पूजा साथ में की जाती है. भक्त मानते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों को हर भय और संकट से बचाते हैं. सांप उनके साथ रहकर सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक बन गया है. यही वजह है कि शिव मंदिरों में अक्सर शिवलिंग के ऊपर नाग की आकृति बनाई जाती है. यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है. बल्कि आस्था, शक्ति और निडरता का संदेश भी माना जाता है.

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