/माता लक्ष्मी किसी एक स्थान पर क्यों नहीं ठहरतीं? जानिए इसके पीछे का पौराणिक कारण और प्रसन्न करने के नियम

हिंदू धर्म की मान्यताओं में देवी लक्ष्मी को धन दौलत और सुख समृद्धि की देवी माना गया है. आपने भी गौर किया होगा कि पैसा कभी किसी एक इंसान के पास टिककर नहीं रहता. आज किसी के पास है, तो कल किसी और के पास चला जाता है.
हमारे शास्त्रों में भी लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है, यानी जो एक जगह रुकती ही नहीं हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि वे ऐसा क्यों करती हैं. इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कहानियां ही नहीं, बल्कि जिंदगी से जुड़ी बहुत बड़ी सीख छुपी है.
जब किसी इंसान के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो अक्सर उसके अंदर अहंकार आ जाता है. वह दूसरों को छोटा समझने लगता है. माता लक्ष्मी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती.
वे इंसान के इसी घमंड को तोड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं. इससे इंसान को समझ आता है कि धन सदा रहने वाली चीज नहीं है, इसलिए कभी इसका घमंड नहीं करना चाहिए.
लक्ष्मी जी के एक जगह न ठहरने की दूसरी बड़ी वजह दुनिया का चक्र चलाना है. आप खुद सोचिए, अगर सारा धन कुछ ही अमीर लोगों के पास रुक जाए, तो बाकी दुनिया का क्या होगा? समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए पैसे का बहते रहना बहुत जरूरी है.
जब लक्ष्मी जी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं, तभी व्यापार चलता है, लोगों को रोजगार मिलता है और हर किसी का घर परिवार चल पाता है.
अब सवाल ये उठता है कि माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से कैसे रोका जाए. इसका सबसे पहला और आसान नियम है साफ सफाई. शास्त्रों में साफ लिखा है कि जहां गंदगी, कबाड़ और बदबू होती है, वहां से लक्ष्मी जी तुरंत चली जाती हैं. वे वहीं कदम रखती हैं जहां घर साफ सुथरा हो, सुबह शाम दीया जलता हो और घर का माहौल खुशनुमा रहता हो.
लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखने का सबसे अचूक नियम है आपकी नीयत और आपके कर्म. गलत रास्ते, चोरी या धोखे से कमाया गया पैसा कभी घर में बरकत नहीं लाता है.
जो इंसान अपनी मेहनत की कमाई खाता है, दिल से साफ होता है, दूसरों की मदद करता है और अपनी कमाई में से थोड़ा दान पुण्य करता है, माता लक्ष्मी उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं.