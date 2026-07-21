/गुरु मंत्र किसी को बताना क्यों माना जाता है वर्जित? जानें कान में मंत्र देने का रहस्य

गुरु-शिष्य के बीच का रिश्ता अनमोल होता है और गुरु ही शिष्य को सही राह दिखाता है. इस पवित्र रिश्ते का उत्सव मनाने का दिन होता है गुरु पुर्णिमा. हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है. इस साल 29 जुलाई 2026, बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा.
गुरु मंत्र देने की खास विधि होती है और शिष्य को गुरु मंत्र से जुड़े नियमों का पालन करना होता है. एक बार वह जिसे अपना गुरु मान ले और गुरु मंत्र ले ले. उन गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना होता है. जो व्यक्ति गुरु के आदेश पर जीवन बिताए, अच्छा आचरण करे और भगवान की भक्ति करे, उसका जीवन सफल हो जाता है.
गुरु अपने शिष्य को जब दीक्षा देते हैं, तो उसके कान में मंत्र देते हैं. हिंदू धर्म में शरीर के दाहिने हिस्से को अधिक पवित्र माना गया है. इसलिए गुरु शिष्य के दाहिने कान में मंत्र बोलते हैं. मंत्र को धीरे से कान में बोलने के पीछे वजह है कि यह प्रक्रिया गुप्त रहे और इसका प्रभाव ज्यादा रहे. मंत्र की शक्ति केवल गुरु और शिष्य तक ही सीमित रहे.
गुरु, शिष्य के कान में मंत्र देते हैं और शिष्य भी इसे हमेशा अपने तक ही सीमित रखता है. यानी कि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है. माना जाता है कि मंत्र किसी अन्य को बताने से उसकी शक्ति कम हो जाती है कि शिष्य की मंत्र जाप को लेकर एकाग्रता कम हो जाती है. जिससे उसे गुरु मंत्र का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु मंत्र साधक को आध्यात्मिक अनुशासन, एकाग्रता और आत्मचिंतन की राह दिखाता है. गुरु के मार्गदर्शन में नियमित मंत्र जाप करने से साधक का मन शांत होता है और वह अपने इष्ट के प्रति भक्ति और साधना में अधिक एकाग्र हो सकता है. हालांकि, गुरु मंत्र और साधना से जुड़े नियम अलग-अलग संप्रदायों और गुरु परंपराओं में अलग हो सकते हैं.
(Disclaimer- गुरु मंत्र से जुड़ी मान्यताएं और इसे गुप्त रखने की परंपरा धार्मिक एवं आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित है. अलग-अलग संप्रदायों और परंपराओं में गुरु मंत्र देने और उसके महत्व को लेकर मान्यताएं अलग हो सकती हैं. Zee News इन मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता है.)