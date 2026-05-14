Advertisement
trendingNow13216883
Hindi Newsधर्मन दरवाजा, न कुंडी... यहां पहरा देते हैं खुद शनिदेव! आखिर क्या है महाराष्ट्र के उस गांव का सच जहां घरों में नहीं लगते ताले

न दरवाजा, न कुंडी... यहां पहरा देते हैं खुद शनिदेव! आखिर क्या है महाराष्ट्र के उस गांव का सच जहां घरों में नहीं लगते ताले

Mystery of Shani Shingnapur: महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर मंदिर अपनी उस अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है जहां घरों में दरवाजे नहीं होते और शनिदेव खुले आसमान के नीचे विराजते हैं. आज हम यहां के बारे में डिटेल से जानेंगे. 

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 14, 2026, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न दरवाजा, न कुंडी... यहां पहरा देते हैं खुद शनिदेव! आखिर क्या है महाराष्ट्र के उस गांव का सच जहां घरों में नहीं लगते ताले

Mystery of Shani Shingnapur: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. ये मंदिर भगवान शनिदेव को समर्पित है. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहां शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे विराजमान है. यहां कोई भव्य मंदिर या छत दिखाई नहीं देती. लोग मानते हैं कि शनिदेव स्वयं इस स्थान की रक्षा करते हैं. यही वजह है कि शनि शिंगणापुर पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है.

शनि शिंगणापुर की सबसे अनोखी परंपरा यहां के घरों से जुड़ी हुई है. कहा जाता है कि गांव के कई घरों में आज भी दरवाजे नहीं लगाए जाते. लोगों का विश्वास है कि शनिदेव की कृपा से यहां चोरी और अपराध नहीं होते. श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर कोई गलत काम करता है. तो उसे शनिदेव का दंड जरूर मिलता है. यही कारण है कि इस गांव को आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. यहां आने वाले लोग इस अनोखी परंपरा को देखकर हैरान रह जाते हैं.

बारिश हो या आंधी-तूफान...

मंदिर में स्थापित शनिदेव की मूर्ति बेहद खास मानी जाती है. ये शिला काले रंग की है. जिसकी ऊंचाई करीब 5 फुट 9 इंच और चौड़ाई लगभग डेढ़ फुट बताई जाती है. ये मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर खुले आसमान के नीचे स्थापित है. तेज धूप हो, बारिश हो या आंधी-तूफान, शनिदेव की ये प्रतिमा बिना किसी छत के हमेशा इसी तरह विराजमान रहती है. लोगों का मानना है कि यही इस स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार है. शनिवार और शनि अमावस्या के दिन यहां भारी भीड़ उमड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के मुताबिक फल देते हैं. इसलिए लोग यहां आकर अपने कष्ट दूर करने और अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं. मंदिर में तेल चढ़ाने की परंपरा भी काफी प्रसिद्ध है. श्रद्धालु शनिदेव की पूजा कर अपने जीवन में सुख-शांति की प्रार्थना करते हैं. यहां का वातावरण बेहद आध्यात्मिक और शांत दिखाई देता है. बड़ी संख्या में राजनेता. व्यापारी और आम लोग यहां नियमित रूप से दर्शन करने पहुंचते हैं.

कैसे जाएं?

अगर आप शनि शिंगणापुर जाना चाहते हैं. तो सबसे पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले पहुंचना होगा. यह स्थान शिर्डी से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अहमदनगर और शिर्डी हैं. वहीं औरंगाबाद एयरपोर्ट यहां का नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां दर्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

ये भी पढे़ं: पूजा संबंधी चीजें टूटना शुभ या अशुभ? आपके साथ भी हो रहा है ऐसा तो जानें इसका रहस्य 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

TAGS

Mystery of Shani Shingnapur

Trending news

Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
Maharashtra
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
bengal news
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
BRICS
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
ISI
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान