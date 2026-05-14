न दरवाजा, न कुंडी... यहां पहरा देते हैं खुद शनिदेव! आखिर क्या है महाराष्ट्र के उस गांव का सच जहां घरों में नहीं लगते ताले

Mystery of Shani Shingnapur: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. ये मंदिर भगवान शनिदेव को समर्पित है. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहां शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे विराजमान है. यहां कोई भव्य मंदिर या छत दिखाई नहीं देती. लोग मानते हैं कि शनिदेव स्वयं इस स्थान की रक्षा करते हैं. यही वजह है कि शनि शिंगणापुर पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है.

शनि शिंगणापुर की सबसे अनोखी परंपरा यहां के घरों से जुड़ी हुई है. कहा जाता है कि गांव के कई घरों में आज भी दरवाजे नहीं लगाए जाते. लोगों का विश्वास है कि शनिदेव की कृपा से यहां चोरी और अपराध नहीं होते. श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर कोई गलत काम करता है. तो उसे शनिदेव का दंड जरूर मिलता है. यही कारण है कि इस गांव को आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है. यहां आने वाले लोग इस अनोखी परंपरा को देखकर हैरान रह जाते हैं.

बारिश हो या आंधी-तूफान...

मंदिर में स्थापित शनिदेव की मूर्ति बेहद खास मानी जाती है. ये शिला काले रंग की है. जिसकी ऊंचाई करीब 5 फुट 9 इंच और चौड़ाई लगभग डेढ़ फुट बताई जाती है. ये मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर खुले आसमान के नीचे स्थापित है. तेज धूप हो, बारिश हो या आंधी-तूफान, शनिदेव की ये प्रतिमा बिना किसी छत के हमेशा इसी तरह विराजमान रहती है. लोगों का मानना है कि यही इस स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार है. शनिवार और शनि अमावस्या के दिन यहां भारी भीड़ उमड़ती है.

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शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव व्यक्ति के कर्मों के मुताबिक फल देते हैं. इसलिए लोग यहां आकर अपने कष्ट दूर करने और अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं. मंदिर में तेल चढ़ाने की परंपरा भी काफी प्रसिद्ध है. श्रद्धालु शनिदेव की पूजा कर अपने जीवन में सुख-शांति की प्रार्थना करते हैं. यहां का वातावरण बेहद आध्यात्मिक और शांत दिखाई देता है. बड़ी संख्या में राजनेता. व्यापारी और आम लोग यहां नियमित रूप से दर्शन करने पहुंचते हैं.

कैसे जाएं?

अगर आप शनि शिंगणापुर जाना चाहते हैं. तो सबसे पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले पहुंचना होगा. यह स्थान शिर्डी से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अहमदनगर और शिर्डी हैं. वहीं औरंगाबाद एयरपोर्ट यहां का नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां दर्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

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