स्वर्ग का सिंहासन छोड़, 1000 साल तक कमल के फूल में क्यों छिपे रहे देवराज इंद्र? देखें पूरी स्टोरी

Vritrasur and Lord Indra War: ये आर्टिकल महर्षि दधीचि के सर्वोच्च बलिदान और देवराज इंद्र व असुर वृत्रासुर के बीच हुए भीषण पौराणिक युद्ध की कथा को डिटेल से बताने का काम करता है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक असुर होकर भी वृत्रासुर अपनी परम नारायण भक्ति के कारण मृत्यु के बाद भगवान की दिव्य ज्योति में लीन हो गया था.
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Vritrasur and Lord Indra War: महर्षि दधीचि के त्याग और वृत्रासुर के साथ हुए महायुद्ध की कथा पुराणों में धर्म, बलिदान और भक्ति का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है. जब दैत्यराज वृत्रासुर के आतंक से देवता परेशान हो गए, तब वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे. भगवान ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का अंत केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने दिव्य वज्र से ही संभव है. इसके बाद सभी देवता दधीचि ऋषि के पास पहुंचे और उनसे लोककल्याण के लिए अपना शरीर दान करने की प्रार्थना की.
पहले ऋषि ने कहा कि शरीर का त्याग करना आसान नहीं होता. हर जीव को अपना जीवन प्रिय होता है. लेकिन जब देवताओं ने धर्म और संसार की रक्षा का महत्व बताया, तब दधीचि ऋषि प्रसन्न हो गए. उन्होंने कहा कि यह शरीर एक दिन खत्म होना ही है. यदि इससे दूसरों का भला हो सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा. उन्होंने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर देवताओं को समर्पित कर दिया.
महर्षि दधीचि के शरीर त्यागने के बाद देवताओं ने उनकी अस्थियां प्राप्त की थी. विश्वकर्मा ने उन्हीं हड्डियों से इंद्र के लिए दिव्य वज्र अस्त्र तैयार किया. भगवान विष्णु की शक्ति और दधीचि की तपस्या से युक्त ये वज्र बहुत शक्तिशाली बन गया. इसे लेकर इंद्र युद्ध के लिए तैयार हुए. वे अपने वाहन ऐरावत हाथी पर सवार हुए और देवताओं की विशाल सेना के साथ रणभूमि की ओर बढ़े. उस समय नर्मदा नदी के तट पर देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया.
देवताओं की ओर से इंद्र, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार और अनेक दिव्य शक्तियां मौजूद थीं. दूसरी ओर वृत्रासुर के साथ नमुचि, शम्बर, विप्रचित्ति, वृषपर्वा और कई बलशाली दैत्य युद्ध के लिए तैयार खड़े थे. दोनों पक्षों ने अस्त्र-शस्त्रों की ऐसी वर्षा की कि आकाश तक ढक गया था. तलवारें, गदाएं, त्रिशूल और बाण चारों ओर चमकने लगे. लेकिन देवताओं ने अपने कौशल से दैत्यों के अधिकांश अस्त्रों को बेकार कर दिया था.
जब दैत्यों ने देखा कि उनके प्रहार सफल नहीं हो रहे हैं, तो उनमें भय फैलने लगा. कई दैत्य रणभूमि छोड़कर भागने लगे. ये देखकर वृत्रासुर ने उन्हें रोका और वीरता का उपदेश दिया. उसने कहा कि जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है. यदि युद्धभूमि में लड़ते हुए प्राण त्यागने से यश और सम्मान मिलता है, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए.
उसने बताया कि संसार में दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ मानी जाती है. पहली वो, जब योगी ध्यान में लीन होकर शरीर छोड़ता है. दूसरी वह, जब योद्धा रणभूमि में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करता है. लेकिन उसके शब्दों का भी दैत्यों पर अधिक असर नहीं हुआ. तब वृत्रासुर स्वयं आगे बढ़ा और अपनी गर्जना से देवताओं को चुनौती दी. उसकी भयंकर आवाज से कई देवता घबरा गए. वो अपने त्रिशूल और विशाल शक्ति के साथ देवसेना पर टूट पड़ा.
युद्ध के दौरान वृत्रासुर और इंद्र के बीच कई बार आमना-सामना हुआ. वृत्रासुर ने ऐरावत पर जोरदार प्रहार किया और इंद्र को भी संकट में डाल दिया. लेकिन उसने युद्धधर्म का पालन करते हुए मूर्छित शत्रु पर वार नहीं किया. इसके बाद उसने इंद्र को उनके पुराने अपराध की याद दिलाई. उसने कहा कि इंद्र ने उसके भाई विश्वरूप की हत्या करके अधर्म किया था. फिर भी वृत्रासुर के मन में केवल प्रतिशोध नहीं था. वो एक महान भक्त भी था.
उसने इंद्र से कहा कि उनके हाथ का वज्र भगवान विष्णु और महर्षि दधीचि की शक्ति से युक्त है. यदि उसी वज्र से उसकी मृत्यु होती है, तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी. उसने साफ कहा कि वो स्वर्ग, ऐश्वर्य या मोक्ष की इच्छा नहीं रखता. उसकी केवल एक कामना है कि उसका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहे और उसे भक्तों का संग मिलता रहे.
वृत्रासुर की बातें सुनकर स्वयं इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए. उन्होंने देखा कि एक असुर होकर भी वृत्रासुर का ज्ञान और भक्ति किसी महर्षि से कम नहीं है. युद्ध जारी रहा. इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर की एक भुजा काट दी. फिर दूसरी भुजा भी कट गई. इसके बावजूद वृत्रासुर का साहस कम नहीं हुआ. उसने विशाल पर्वत के समान शरीर लेकर इंद्र की ओर दौड़ लगाई. एक समय ऐसा भी आया जब उसने इंद्र और ऐरावत दोनों को निगल लिया.
ये नजारा देखकर देवता और ऋषि भयभीत हो उठे. लेकिन इंद्र ने नारायण कवच धारण किया हुआ था. इसलिए वे सुरक्षित रहे. उचित समय आने पर उन्होंने अपने वज्र से वृत्रासुर की गर्दन पर प्रहार किया. लंबे संघर्ष के बाद उसका विशाल सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा. आकाश में देवताओं ने जयघोष किया और फूलों की वर्षा होने लगी.
वृत्रासुर की मृत्यु के बाद एक अद्भुत घटना हुई. उसके शरीर से निकली दिव्य ज्योति सीधे भगवान में लीन हो गई. इससे साफ हो गया कि वह केवल एक असुर नहीं था, बल्कि भगवान का महान भक्त था. हालांकि युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इंद्र की परेशानियां खत्म नहीं हुईं. वृत्रासुर ब्राह्मण कुल से जुड़ा हुआ था. इसलिए उसका वध करने पर इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लग गया.
ये दोष एक भयानक स्त्री के रूप में उनका पीछा करने लगा. वो हर जगह इंद्र के पीछे-पीछे घूमती रही. भयभीत होकर इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गए. अंत में उन्होंने मानसरोवर के एक कमल के भीतर शरण ली और वहां 1 हजार वर्ष तक छिपे रहे. इस दौरान वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते रहे और किसी के सामने नहीं आए.
इधर स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया. तब ऋषियों ने राजा नहुष को इंद्र का स्थान सौंप दिया. नहुष ने कुछ समय तक अच्छा शासन किया. लेकिन बाद में वो अहंकार में डूब गया. उसने इंद्राणी शची पर भी अधिकार जमाने की कोशिश की. इससे नाराज ऋषियों ने उसे श्राप दे दिया और वो सर्प योनि में चला गया. दूसरी ओर इंद्र लगातार भगवान का ध्यान करते रहे. धीरे-धीरे उनके पाप का प्रभाव कम होने लगा.
बाद में ऋषियों और ब्राह्मणों ने उन्हें बाहर निकाला और अश्वमेध यज्ञ करवाया. इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने भगवान की आराधना की. कहा जाता है कि जैसे सूर्योदय होने पर कुहरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान की कृपा से इंद्र का ब्रह्महत्या दोष भी समाप्त हो गया. इसके बाद वे फिर से स्वर्ग के राजा बने और देवताओं के बीच सम्मानपूर्वक अपना स्थान प्राप्त कर सके.
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