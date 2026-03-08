Advertisement
trendingNow13133613
Hindi Newsधर्मशीतला अष्‍टमी के दिन क्‍यों खाया जाता है बासी खाना? जानिए बासौड़ा की कथा

शीतला अष्‍टमी के दिन क्‍यों खाया जाता है बासी खाना? जानिए बासौड़ा की कथा

Basoda 2026 : होली के ठीक 8 दिन बाद बासौड़ा पर्व मनाया जाता है. इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और बासी खाना खाया है. शीतला अष्‍टमी के दिन बासौड़ा क्‍यों मनाया जाता है,  जानिए शीतला अष्‍टमी की कथा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 08, 2026, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शीतला अष्‍टमी, बासौड़ा पर्व (फाइल फोटो)
शीतला अष्‍टमी, बासौड़ा पर्व (फाइल फोटो)

Sheetala Ashtami 2026: चैत्र महीने के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को शीतला अष्‍टमी कहते हैं. इस दिन बासौड़ा पर्व मनाया जाता है. नाम से ही जाहिर है इस दिन शीतला माता की पूजा करके उन्‍हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और फिर उस दिन प्रसाद स्‍वरूप वही भोजन करते हैं. शीतला अष्‍टमी के दिन चूल्‍हा नहीं जलाया जाता है. 

इस साल शीतला अष्‍टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 10 व 11 मार्च की मध्‍यराद्धि 01:54 बजे से प्रारंभ होगी और 12 मार्च की सुबह 4:19 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 11 मार्च को ही शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा की जाएगी. 

शीतला अष्‍टमी की कथा 

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था. उनके दो बेटे और दो बहुएं थी. उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय बाद बेटे हुए. इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया. शीतला अष्टमी के नियमानुसार, इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाताहै. लेकिन, उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया की यदि हमनें ठंड़ा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं. अभी बच्चे भी छोटे हैं कहीं वह भी बीमार न हो जाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मार्च का यह हफ्ता 4 राशियों के लिए रहेगा 'गोल्डन पीरियड', जानें मेष से मीन तक का हाल 

ऐसा में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए दो बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली. इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी. पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी लेकिन, दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आइए. इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गरम-गरम बाटी निकाली और उनके सेवन किया. 

इसके बाद जब सास जब घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा. दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई. इसके बाद सास ने काफी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोएं हैं उन्हें उठाकर भोजन कराके सुला दो.
 
बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई उन्होंने देखा की बच्चे मृत हैं. ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ. बहुएं विवश हो गई. सास को सब सारी बात पता चली तो वह बहुओं से लड़ने लगी. सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर ही घर में वापस आना.

यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों से शादी करने से पहले 100 बार सोचें! बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना

अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई. यह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पहुंची. इसके नीचे दोनों ओरी शीतला दो बहने बैठी थी. दोनों के बालों में जूं थी. वहीं, दोनों बहुएं ठक गई थी. दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची. उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली. जूओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उनसे कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है. वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले.

इतने पर दोनों बहुए बोली की हम पेच का दिया हुआ ही लेकर मारी-मारी भटक रहीं है लेकिन, शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं. शीतला माता ने कहा कि तुन दोनो से पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है. शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था.

इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माताजी को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोलीं कि हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया. आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी. आप हमें क्षमा करो. हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें: सूर्य-शनि का महामिलन, 1 महीने तक इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा, करियर में आएगा उछाल, मिलेगा प्रमोशन

उनके ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया. इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव लोट आई. जब गांव के लोगों को पता चला की शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनके स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे. शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी वैसी हर किसी पर रखें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Basoda 2026

Trending news

ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा