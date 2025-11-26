Advertisement
trendingNow13019360
Hindi Newsधर्म

Shakambhari Mata: क्यों कहते हैं शाकम्भरी को प्रकृति की माता? जानें देवी के जन्म और अद्भुत वरदान की कहानी

Shakambhari Mata Pauranik Katha: शास्त्रों में माता शाकम्भरी को प्रकृति की देवी कहा गया है. आइए जानते हैं कि माता शाकम्भरी देवी से जुड़ी पौराणिक कथा और वरदान की कहानी.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shakambhari Mata: क्यों कहते हैं शाकम्भरी को प्रकृति की माता? जानें देवी के जन्म और अद्भुत वरदान की कहानी

Shakambhari Mata: मां दुर्गा को जहां शक्ति, काली और महिषासुर मर्दिनी जैसे उग्र रूपों में पूजा जाता है, वहीं उनका एक अत्यंत सौम्य और पोषण देने वाला रूप भी है- शाकम्भरी देवी. यह स्वरूप बताता है कि जब सृष्टि पर संकट गहराता है, तब देवी न सिर्फ युद्ध का रूप धारण करती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रकृति की पालनहार बनकर जीवन बचाने के लिए भी अवतरित होती हैं. शाकम्भरी देवी को अन्न, फल, वनस्पति और पोषण की देवी माना जाता है. मान्यता है कि जब धरती पर भयानक अकाल का समय आया, तब देवी ने इसी रूप में अवतार लेकर मानवता की रक्षा की. आइए, पौराणिक कथा से जानते हैं कि आखिर शाकम्भरी माता को प्रकृति की देवी क्यों कहा जाता है और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

शाकम्भरी देवी का अवतार

पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, एक समय संसार भीषण अकाल से घिर गया. वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और अन्न का एक भी दाना उपलब्ध नहीं था. मनुष्य ही नहीं, तपस्वी और साधक भी भूख से अत्यंत कष्ट होने लगे. तभी मां भगवती ने संसार की रक्षा के लिए अपने दुर्गा रूप से शाकम्भरी देवी के रूप में प्रकट होकर कहा- "जब भी दुनिया में अन्न का संकट आएगा, मैं स्वयं शाकम्भरी रूप में अवतार लेकर इसे दूर करूंगी." इसके बाद देवी ने अपने शरीर से शाक (सब्जियां), फल, मूल, कंद, बीज, पुष्प और जल उत्पन्न किए. इस प्रकार वे मानवता के लिए जीवनदायिनी और प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली देवी बनीं.

Add Zee News as a Preferred Source

शाकम्भरी माता का शक्तिपीठ

भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और कर्नाटक क्षेत्रों में शाकम्भरी देवी की विशेष पूजा होती है. सहारनपुर का प्रसिद्ध शाकम्भरी माता मंदिर और कर्नाटक का बेलगाम शक्तिपीठ विशेष रूप से लोकप्रिय है. सप्तमी और अष्टमी पर भक्तजन मां को शाक (सब्जी), फल और अन्न अर्पित करते हैं.

कैसा है शाकम्भरी देवी का दिव्य स्वरूप?

शास्त्रों के अनुसार शाकम्भरी देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामयी है. उनका शरीर नीले रंग का है. नेत्रों से करुणा के आंसू बहते रहते हैं, जिनसे वनस्पति और जल की उत्पत्ति होती है. चार भुजाओं में वे शाक, फल और अन्न धारण करती हैं. उनके वस्त्र लताओं, पत्तियों और जड़ी-बूटियों से निर्मित माने जाते हैं. यह स्वरूप प्रकृति और जीवन के बीच सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं? हनुमान जी की पूंछ क्यों थी इतनी शक्तिशाली, जानें अद्भुत रहस्य

मां शाकम्भरी की आराधना के लाभ

मां शाकम्भरी की पूजा करने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं. इनकी पूजा से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती. सूखे या जल संकट वाले क्षेत्रों में उनकी आराधना से राहत मिलती है. जीवन में पोषण, संतुलन और सुख-समृद्धि आती है. पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Shakambhari Mata

Trending news

अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी