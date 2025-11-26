Shakambhari Mata: क्यों कहते हैं शाकम्भरी को प्रकृति की माता? जानें देवी के जन्म और अद्भुत वरदान की कहानी

Shakambhari Mata: मां दुर्गा को जहां शक्ति, काली और महिषासुर मर्दिनी जैसे उग्र रूपों में पूजा जाता है, वहीं उनका एक अत्यंत सौम्य और पोषण देने वाला रूप भी है- शाकम्भरी देवी. यह स्वरूप बताता है कि जब सृष्टि पर संकट गहराता है, तब देवी न सिर्फ युद्ध का रूप धारण करती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रकृति की पालनहार बनकर जीवन बचाने के लिए भी अवतरित होती हैं. शाकम्भरी देवी को अन्न, फल, वनस्पति और पोषण की देवी माना जाता है. मान्यता है कि जब धरती पर भयानक अकाल का समय आया, तब देवी ने इसी रूप में अवतार लेकर मानवता की रक्षा की. आइए, पौराणिक कथा से जानते हैं कि आखिर शाकम्भरी माता को प्रकृति की देवी क्यों कहा जाता है और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

शाकम्भरी देवी का अवतार

पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, एक समय संसार भीषण अकाल से घिर गया. वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और अन्न का एक भी दाना उपलब्ध नहीं था. मनुष्य ही नहीं, तपस्वी और साधक भी भूख से अत्यंत कष्ट होने लगे. तभी मां भगवती ने संसार की रक्षा के लिए अपने दुर्गा रूप से शाकम्भरी देवी के रूप में प्रकट होकर कहा- "जब भी दुनिया में अन्न का संकट आएगा, मैं स्वयं शाकम्भरी रूप में अवतार लेकर इसे दूर करूंगी." इसके बाद देवी ने अपने शरीर से शाक (सब्जियां), फल, मूल, कंद, बीज, पुष्प और जल उत्पन्न किए. इस प्रकार वे मानवता के लिए जीवनदायिनी और प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली देवी बनीं.

शाकम्भरी माता का शक्तिपीठ

भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और कर्नाटक क्षेत्रों में शाकम्भरी देवी की विशेष पूजा होती है. सहारनपुर का प्रसिद्ध शाकम्भरी माता मंदिर और कर्नाटक का बेलगाम शक्तिपीठ विशेष रूप से लोकप्रिय है. सप्तमी और अष्टमी पर भक्तजन मां को शाक (सब्जी), फल और अन्न अर्पित करते हैं.

कैसा है शाकम्भरी देवी का दिव्य स्वरूप?

शास्त्रों के अनुसार शाकम्भरी देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामयी है. उनका शरीर नीले रंग का है. नेत्रों से करुणा के आंसू बहते रहते हैं, जिनसे वनस्पति और जल की उत्पत्ति होती है. चार भुजाओं में वे शाक, फल और अन्न धारण करती हैं. उनके वस्त्र लताओं, पत्तियों और जड़ी-बूटियों से निर्मित माने जाते हैं. यह स्वरूप प्रकृति और जीवन के बीच सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है.

मां शाकम्भरी की आराधना के लाभ

मां शाकम्भरी की पूजा करने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं. इनकी पूजा से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती. सूखे या जल संकट वाले क्षेत्रों में उनकी आराधना से राहत मिलती है. जीवन में पोषण, संतुलन और सुख-समृद्धि आती है. पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है.

