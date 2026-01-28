Advertisement
trendingNow13088755
Hindi Newsधर्मजहां जहां भैरव बाबा वहां-वहां हनुमान जी होते हैं विराजमान, इन दो महाशक्तिशाली रक्षकों के बारे में जानें!

जहां जहां भैरव बाबा वहां-वहां हनुमान जी होते हैं विराजमान, इन दो महाशक्तिशाली रक्षकों के बारे में जानें!

Bhairav Baba With Hanuman Ji: मान्यता है कि भैरव बाबा जहां जहां स्थापित होते हैं वहां पर हनुमान जी भी विराजमान होते हैं. आखिर क्यों हनुमान जी के साथ भैरव बाबा की पूजा की जाती है? आइए इसके पीछे की पौराणिक मान्यताओं को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hanuman ji And Bhairav Baba
Hanuman ji And Bhairav Baba

Why Bhairav Baba With Hanuman Ji: हिंदू धर्म में हनुमान जी अति शक्तिशाली भगवान है तो वहीं भैरव बाबा भी अनंत शक्तियों से भरे हैं. हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में लीन होते हैं और संकटों को दूर करते हैं. हनुमान जी भगवान शिव के ग्यारहवें रुद्रावतार है जिनमें असीम बल, बुद्धि के साथ ही भक्ति के प्रतीक हैं और अपने भक्तों के भय व संकटों को दूर करते हैं. दूसरी ओर भैरव बाबा तंत्र-मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता एक ऋषि हैं. भैरव बाबा की पूजा से दुष्ट शक्तियों का नाश होता है. मान्यता है कि जहां-जहां भी भैरव बाबा स्थापित होते हैं वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजमान होता है. इसके पीछे का क्या कारण है इस बारे में आइए विस्तार से जानें.

भैरव बाबा के साथ हनुमान जी क्यों होते हैं?
हनुमान जी और भैरव बाबा साथ होते हैं, मंदिर में दोनों की प्रतिमा साथ साथ होती है और दोनों के उद्देश्यों का भी इससे पता चलता है. अपने भक्तों को हर तरह के संकट से दोनों ही दूर रखते हैं. चाहे भैरव बाबा हों या हनुमान जी भक्त को भय से मुक्त करते हैं. दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं. अपनी भक्ति और बल से हनुमान जी भक्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और भक्त का आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं, दूसरी ओर भैरव बाबा अपने उग्र रूप से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं और भूत-प्रेत को भक्त के जीवन में प्रवेश नहीं करने देते हैं. तंत्र बाधाओं को भी भैरव बाबा दूर कर देते हैं.

मां दुर्गा के सहायक
भक्तों को एक ही स्थान पर हनुमान जी और भैरव बाबा के रूप में दो महाशक्तिशाली रक्षकों की कृपा प्राप्त हो जाती है. दोनों ही शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. शारीरिक और मानसिक दोनों की संकटों का नाश होने लगता है. हनुमान जी और भैरव बाबा के साथ होने के कारण का संबंध मां दुर्गा से भी गहरा है. ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा मां दुर्गा के द्वारपाल है और प्रमुख सेवक हैं. वहीं कई मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा की शक्ति के अधीन और एक सहायक के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है. कई परंपराओं में धर्म की स्थापना व बुरी शक्तियों और दुष्टों के नाश में मां दुर्गा के सहायक के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मां दुर्गा के दर्शन का संबंध
ध्यान दें कि मां दुर्गा के मंदिरों के करीब ही हनुमान जी और भैरव बाबा दोनों की प्रतिमा होती है. हर भैरव मंदिर में हनुमान जी जरूर होती हैं. मान्यताएं हैं कि वैष्णों देवी की यात्रा में भी भैरव बाबा और हनुमान जी का गहरा संबंध होती है. वैष्णो देवी के दर्शन तभी पूरा माना जाता है जब तक श्रद्धालु पहले भैरव बाबा व हनुमान जी के दर्शन न कर लें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- C Letter Name Personality: आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं C अक्षर के नाम वाले लोग, सामाजिक कार्यों में लेते हैं रुचि!

और पढ़ें- चंद्रमा पर शनि की तृतीय दृष्टि, 4 राशि वालों के लिए चुनौती भरे होंगे दिन, झेलनी पड़ सकती है धन हानि और मानसिक अशांति!

और पढ़ें- विष्णु जी से युगों की शत्रुता, फिर भी नवग्रहों में मिलता है सम्मान, असुरों के आध्यात्मिक गुरु कैसे बन गए शुक्राचार्य? जानें

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Astrology

Trending news

NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
PM Modi NCC Rally
NCC रैली से गूंजेगा ‘राष्ट्र प्रथम’ का मंत्र! PM मोदी यूथ को देंगे नेशन-फर्स्ट विजन
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
India Energy Week
Energy सुपरपॉवर बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम, IEW के लिए गोवा में जुटी दुनिया
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
UGC rules controversy
'उद्देश्य कुछ और है...' UGC नियमों पर खुलकर बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
Odisha
'धर्म छोड़ो वरना तोड़ देंगे चर्च!' नबरंगपुर में ईसाई परिवारों पर हमले से हड़कंप
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
UGC
UGC का विवाद, छात्रों को जाति में क्यों बांटा गया? देश की सबसे बड़ी बहस का विश्लेषण
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
Sonamarg
सोनमर्ग में एवलांच के वीडियो ने डराया, जान-माल की सलामती की दुआ कर रहे लोग
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
Republic Day 2026
राष्ट्रपति के 'एट होम' में मेहमानों ने लिया हिमालयी भोजन का स्वाद, क्या-क्या था खास
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
DNA
ट्रंप को चुभेगी Mother Of All Deal! भारत-EU के बीच ऐतिहासिक समझौते से बदलेंगे समीकरण
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
Shimla
VIDEO: शिमला में खराब हुई बाइक, देसी मैकेनिक ने मिनटों में जीता विदेशी कपल का दिल
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
Maharashtra news
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम