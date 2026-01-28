जहां जहां भैरव बाबा वहां-वहां हनुमान जी होते हैं विराजमान, इन दो महाशक्तिशाली रक्षकों के बारे में जानें!

Why Bhairav Baba With Hanuman Ji: हिंदू धर्म में हनुमान जी अति शक्तिशाली भगवान है तो वहीं भैरव बाबा भी अनंत शक्तियों से भरे हैं. हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में लीन होते हैं और संकटों को दूर करते हैं. हनुमान जी भगवान शिव के ग्यारहवें रुद्रावतार है जिनमें असीम बल, बुद्धि के साथ ही भक्ति के प्रतीक हैं और अपने भक्तों के भय व संकटों को दूर करते हैं. दूसरी ओर भैरव बाबा तंत्र-मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता एक ऋषि हैं. भैरव बाबा की पूजा से दुष्ट शक्तियों का नाश होता है. मान्यता है कि जहां-जहां भी भैरव बाबा स्थापित होते हैं वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा भी विराजमान होता है. इसके पीछे का क्या कारण है इस बारे में आइए विस्तार से जानें.

भैरव बाबा के साथ हनुमान जी क्यों होते हैं?

हनुमान जी और भैरव बाबा साथ होते हैं, मंदिर में दोनों की प्रतिमा साथ साथ होती है और दोनों के उद्देश्यों का भी इससे पता चलता है. अपने भक्तों को हर तरह के संकट से दोनों ही दूर रखते हैं. चाहे भैरव बाबा हों या हनुमान जी भक्त को भय से मुक्त करते हैं. दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं. अपनी भक्ति और बल से हनुमान जी भक्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और भक्त का आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं, दूसरी ओर भैरव बाबा अपने उग्र रूप से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं और भूत-प्रेत को भक्त के जीवन में प्रवेश नहीं करने देते हैं. तंत्र बाधाओं को भी भैरव बाबा दूर कर देते हैं.

मां दुर्गा के सहायक

भक्तों को एक ही स्थान पर हनुमान जी और भैरव बाबा के रूप में दो महाशक्तिशाली रक्षकों की कृपा प्राप्त हो जाती है. दोनों ही शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. शारीरिक और मानसिक दोनों की संकटों का नाश होने लगता है. हनुमान जी और भैरव बाबा के साथ होने के कारण का संबंध मां दुर्गा से भी गहरा है. ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा मां दुर्गा के द्वारपाल है और प्रमुख सेवक हैं. वहीं कई मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा की शक्ति के अधीन और एक सहायक के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है. कई परंपराओं में धर्म की स्थापना व बुरी शक्तियों और दुष्टों के नाश में मां दुर्गा के सहायक के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है.

मां दुर्गा के दर्शन का संबंध

ध्यान दें कि मां दुर्गा के मंदिरों के करीब ही हनुमान जी और भैरव बाबा दोनों की प्रतिमा होती है. हर भैरव मंदिर में हनुमान जी जरूर होती हैं. मान्यताएं हैं कि वैष्णों देवी की यात्रा में भी भैरव बाबा और हनुमान जी का गहरा संबंध होती है. वैष्णो देवी के दर्शन तभी पूरा माना जाता है जब तक श्रद्धालु पहले भैरव बाबा व हनुमान जी के दर्शन न कर लें.

