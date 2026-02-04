घर में शनिदेव की प्रतिमा रखना क्यों वर्जित? ज्योतिषीय मान्यताओं और पौराणिक कथा से जानें इसका कारण

Shani Dev Murti Niyam: सूर्य पुत्र शनिदेव नवग्रहों में से एक हैं जो न्याय और कर्मफल के कारक हैं. शनिदेव की पूजा करने से साढ़ेसाती, ढैय्या या शनिदोष का क्रूर प्रभाव कम हो जाता है. शनि मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा उपासना करने का विधान है. लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि घर के मंदिर में शनिदेव की पूजा नहीं की जाती है यानी शनिदेव की प्रतिमा घर के मंदिर में नहीं रखी जाती है. हिंदू घरों में बने पूजा स्थल में शनिदेव की प्रतिमा या फोटो को स्थान क्यों नहीं दिया जाता है, आइए इस कड़ी में हम इसका कारण विस्तार से जानें.

शनिदेव की मूर्ति, फोटो या यंत्र रखना बहुत अशुभ

सुबह और शाम घर के मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की पूजा करने और उनके दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है लेकिन जब बात आती है शनिदेव की पूजा की तो घर की पूजा स्थल पर शनिदेव की प्रतिमा को विराजमान ही नहीं की जाती है. शास्त्रों और पुराणों की मानें तो शनिदेव की मूर्ति, फोटो या यंत्र रखना बहुत अशुभ माना गया है. इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है और इससे जुड़ी ज्योतिषीय मान्यता भी है. ऐसी मान्यता है कि शनिदेव की प्रतिमा को घर के पूजा स्थल पर विराजमान करने से अपशकुन होता है और आर्थिक हानि की संभावना भी बढ़ जाती है. इससे परिवार में कलह बढ़ने और मानसिक अशांति में बढ़ोतरी की भी आशंका होती है. हालांकि, घर में रहकर शनिदेव की आरती करने व मंत्र जाप का की कोई मनाही नहीं है.

घर में शनिदेव की प्रतिमा रखना क्यों वर्जित?

पौराणिक कथा है कि एक बार शनिदेव श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह लीन थे कि पत्नी के आने के बाद भी उनका ध्यान उन पर नहीं गया. शनिदेव ध्यान और भक्ति में लीन थे. पत्नी के अनेक प्रयासों के बाद भी शनिदेव का ध्यान उन पर नहीं गया. शनिदेव के इस बर्ताव से उनकी पत्नी इतना अधिक क्रोधित हुईं कि उन्होंने शनिदेव को कठोर श्राप दे दिया. शनिदेव को श्राप देते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि आज के बाद जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका अनिष्ट और सर्वनाश हो जाएगा. मान्यता है कि तब से ही शनिदेव के दर्शन और उनकी दृष्टि से लोग भय में पड़ जाते हैं. घर में शनिदेव की प्रतिमा होगी तो शनिदेव की दृष्टि से परेशानिया बढ़ सकती है.

शनि यंत्र की प्राण-प्रतिष्ठा

मान्यता है कि शनि की दृष्टि पड़ने से घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती हैं. ऐसे में शनिवार की पूजा सीधे शनिदेव की मंदिर में जाकर पूजा उपासना की जाती है. तेल चढ़ाया जाता है और शनि चालीसा का पाठ किया जाता है. शनिदेव के नाम पर दान-पुण्य और छायादान करने से शनिदोष और जीवन की परेशानियां दूर होती है. वैसे, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि घर में शनि यंत्र रखते हैं ताकि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं. हालांकि ज्योतिषियों या पंडितों से विधिपूर्वक शनि यंत्र की प्राण-प्रतिष्ठा करवानी चाहिए. इसके लिए शनिवार के दिन उत्तर व पश्चिम दिशा में इसे स्थापित करना चाहिए.

शनि देव की तीक्ष्ण उर्जा

घर में सौम्य, शांति और सकारात्मक ऊर्जा वाली प्रतिमाएं पूजा घर में रखनी चाहिए. हालांकि शनिदेव का रूप अति भयानक है और वे कठोर शक्ति वाले देवता है तो इनकी तीक्ष्ण उर्जा घर में होना ठीक नहीं है. इससे घर की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है. इससे घर में अशांति बढ़ सकती है. यही कारण है कि शनिदेव की पूजा शनि मंदिर में की जानी चाहिए.

