लाभ पंचमी को क्यों कहते हैं 'सौभाग्य पंचमी', जानें इस दिन पीतल या चांदी का कछुआ खरीदना क्यों है शुभ

Labh Panchami 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पावन पर्व को 'लाभ पंचमी' के साथ-साथ 'सौभाग्य पंचमी' और 'ज्ञान पंचमी' के नाम से भी जाना जाता है. दिवाली उत्सव के पांच दिन बाद आने वाला यह दिन अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इस विशेष तिथि पर की गई पूजा और शुभ कार्यों से जीवन तथा व्यापार में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है. पंचांग के अनुसार, इस साल लाभ पंचमी के दिन रवि योग, शोभन योग सहित कई मांगलिक योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इन शुभ योगों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना करने से भक्तों को हर प्रकार के सुखों की सिद्धि होती है और उनके सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं. आइए जानते हैं कि लाभ पंचमी पर पीतल या चांदी का कछुआ खरीदना क्यों शुभ है.

लाभ पंचमी पर बनने वाले शुभ संयोग

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा. जबकि, राहुकाल का समय शाम 4 बजकर 17 मिनट से शुरू होकर 5 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देखें तो, सूर्य तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक वृश्चिक राशि में रहने के बाद धनु राशि में गोचर करेंगे. इसके अलावा इस लाभ पंचमी पर गुरु और बुध की युति से नवपंचम राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शोभन योग बन रहे हैं, जो इस दिन को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं.

लाभ पंचमी का पौराणिक महत्व

लाभ पंचमी, दीपावली के ठीक बाद आने वाली एक अति मंगलकारी पंचमी है. यह तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है और दीपावली के पांच दिवसीय पर्व की औपचारिक समाप्ति का सूचक होती है. इस दिन भगवान गणेश (सिद्धि और बुद्धि के दाता) और मां लक्ष्मी (धन और समृद्धि की देवी) की संयुक्त रूप से पूजा करने का विधान है, जिससे संपत्ति में वृद्धि, सुख-शांति और व्यापार में लाभ प्राप्त होता है. ज्योतिषीय दृष्टि से, इस दिन नए बही-खाते का उद्घाटन करना, सोना या नए वस्त्र खरीदना, या व्यावसायिक समझौते करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

गुजराती नववर्ष का आरंभ

यह पर्व विशेष रूप से गुजरात के व्यापारिक समुदाय के बीच मनाया जाता है और इसे गुजराती नववर्ष का पहला कार्य दिवस माना जाता है. व्यापारी वर्ग इस दिन उत्साह के साथ अपने व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करते हैं. वे नई खाता-बही या डायरी का पूजन करते हैं, जिसके पहले पृष्ठ पर बाईं ओर 'शुभ' और दाईं ओर 'लाभ' लिखकर बीच में स्वास्तिक का चिह्न बनाते हैं. यह परंपरा आने वाले वर्ष में अधिकतम मुनाफे और निरंतर समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है.

मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के उपाय

लाभ पंचमी के दिन कई ऐसे कार्य किए जाते हैं, जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं. आर्थिक संपन्नता के लिए इस दिन चांदी या पीतल का कछुआ खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. व्यापारी लोग अपनी नई डायरी में 'शुभ-लाभ' लिखकर कारोबार शुरू करने के अलावा, मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं और फिर यह भोग सात कन्याओं को वितरित करते हैं. यह माना जाता है कि ऐसा करने से व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके साथ ही, पूजा स्थल या तिजोरी में हल्दी की गांठ और फूल रखने से घर में बरकत बनी रहती है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है.

