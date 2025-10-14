Dhanteras 2025: धनतेरस पर क्यों की जाती है भगवान धन्वंतरि की पूजा? जानें पौराणिक कथा और महत्व

Dhanteras 2025 Dhanvantari Dev Katha: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025, शनिवार के दिन मनाया जाएगा. परंपरा के अनुसार, यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. धनतेरस न सिर्फ धन और समृद्धि से जुड़ा पर्व है, बल्कि इसका गहरा संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से भी है. यही वजह है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इसके साथ ही इस दिन खरीदारी का भी विधान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस पर धन्वंतरि देवता की पूजा क्यों की जाती है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

दुर्वासा ऋषि का श्राप

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप दिया था. इस श्राप के प्रभाव से सभी देवताओं की शक्ति और तेज क्षीण हो गया. परिणामस्वरूप, असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान विष्णु की सलाह पर हुआ समुद्र मंथन

देवताओं ने जब यह स्थिति देखी, तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई. विष्णु भगवान ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे अमरत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर (ब्रह्मांडीय सागर) का मंथन करना होगा. इस कार्य के लिए देवताओं और दैत्यों ने एकजुट होकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया. मंदराचल पर्वत को मंथन की छड़ी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया. इस प्रकार देवता और दैत्य, दोनों ही मंथन में जुट गए.

विषपान कर शिव ने बचाई सृष्टि

मंथन के दौरान सबसे पहले जो पदार्थ निकला, वह था हलाहल नामक घातक विष. इस विष से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी. तब भगवान शिव ने अपने कंठ में विष धारण कर संपूर्ण जगत को विनाश से बचा लिया. इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस पर किस दिशा में जलाना चाहिए 'यम दीपक', नोट कर लें दीपदान से जुड़े नियम और विधि

अमृत कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि

विषपान के बाद समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न, देवी-देवता और निधियां प्रकट हुईं. आखिरकार, भगवान धनवंतरि सागर से प्रकट हुए. उनके हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद ग्रंथ था. वे स्वास्थ्य, दीर्घायु और अमरता के प्रतीक बने. यही कारण है कि इस दिन को धन्वंतरि त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है. भगवान धनवंतरि को चिकित्सा और स्वास्थ्य का देवता माना गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)