Ujjain Mahakal: दुनिया के किसी भी मंदिर में शिव का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होता, फिर उज्जैन महाकाल का ऐसा क्यों?

Ujjain Mahakal Temple Mystery: उज्जैन के महाकालेश्वर, जिनके बारे में मान्यता है, को वो काल, यानी समय संसार से परे हैं. उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भगवान शिव काल को नियंत्रित करते हैं, इसलिए महाकाल कहे जाते है. बीते दिनों महाकाल मंदिर में कुछ ऐसा हुआ, जिसने ज्योतिषाचार्यों और धर्माचार्यों को आशंकित कर दिया है. क्या उज्जैन के महाकाल किसी पूजा विधि से आहत हुए हैं? क्या मंदिर में हुई घटना किसी अनिष्ट की आहट है? इन आशंकाओं के पीछे है महाकाल का भांग श्रृंगार, जिसकी परंपरा उज्जैन में सदियों पुरानी है. लेकिन अब इसे लेकर नया विवाद छिड़ गया है. आखिर क्या है महाकाल का वो भांग श्रृंगार और इसमें हुई कौन सी चूक किसी अनहोनी की आहट दे रही है.

भगवान शिव ही महाकाल हैं, जो समय के हर राग-रंग के भैरव हैं. भस्म जिनका श्रृंगार है और भोग में भांग की आदि परंपरा. महाकाल मंदिर में सदियों से चली आ रही इन पूजा परंपरा को लेकर कोई सवाल नहीं, ये बस चलती आ रही हैं. भस्म और भांग यहां शिव आराधना की अहम सामग्री है. मंदिर में हर सोमवार महाकाल को भांग का मुखौटा लगता है! पूरे शिवलिंग पर भांग का लेप लगाकर फिर संध्या आरती की जाती है.

सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो गई घटना

बीते सोमवार की रात हुई ये विचित्र घटना की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है. इसमें दिख रहा है, भांग का लेप कैसे ठीक आरती से पहले भरभरा कर गिरता है. भांग का मुखौटा गिरने से मंदिर प्रबंधन आशंकित है. सवाल उठ रहा है कि क्या महाकाल को भांग का मुखौटा स्वीकार नहीं है? आखिर भांग के प्रयोग पर ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य क्यों भड़के हैं?

महर्षि पाणिनी वेद विद्या संस्थान के पूर्व कुलपति मोहन गुप्त तो भांग के इस्तेमाल पर ही सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं. इनके मुताबिक भगवान शिव को भांग से श्रृंगार या भोग ही शास्त्र सम्मत नहीं है. तो फिर महाकालेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग मंदिर में ऐसा क्यो हो रहा है.

भांग में कैसे रसायन?

डॉ. मोहन गुप्त जैसे वेदज्ञाता और अमर त्रिवेदी जैसे ज्योतिषाचार्य सिर्फ धार्मिक आधार पर ही नहीं, भांग के इस्तेमाल से होने वाले शिवलिंग में रसायनिक परिवर्तन की भी बात कहते हैं. सबसे पहले समझिए भांग का रसायन कैसे बनता है. असल में भांग में कैनाबिनॉइड्स समूह के सैकड़ों रसायन होते हैं. इसमें नशे के लिए जिम्मेदार CBD और THC जैसे तत्व होते हैं.

सीबीडी की वजह से भांग के कई चिकित्सीय लाभ होते हैं. जबकि टीएचसी की वजह से भांग नशीला होता है. इसमें कैरोटीन भी होता है, जो विटामिन एक का स्रोत है. भांग के कुछ रसायन पत्थरों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं.

भांग के भोग पर विवाद

भगवान शिव क्या गांजा, भांग और धतूरे जैसी नशीली वस्तुओं के भोग से प्रसन्न होते हैं? इस सवाल पर कुछ धर्माचार्य कहते हैं, वेदों में तो इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है. जैसा कि हमारी रिपोर्ट के पहले चैप्टर में डॉ. मोहन गुप्त ने दावा किया. चौथे वेद अथर्ववेद में एक पौधे का जिक्र है, जो भांग जैसा है, लेकिन उसका नाम है विजया.

अथर्ववेद में इसके औषधीय फायदे बताए गए हैं. तो फिर भगवान शिव के साथ भांग, धतूरे के भोग वाली मान्यता कैसे जुड़ी? मौजूदा परंपरा में नागा संन्यासी और अघोरपंथी भांग और चिलम का सेवन करते हैं. इसे भगवान शिव का भोग बताते हैं, तो क्या ही है भगवान शिव का सच्चा भोग? अगर ऐसा है, तो महाकाल में भांग के मुकुट गिरने से ज्योतिषाचार्य अनिष्ट की आहट के तौर पर क्यों देख रहे हैं...?

भांग मुकुट गिरने के बाद ज्योतिषाचार्य अमर त्रिवेदी अपनी बात पर कायम है. यानी आने वाले समय में किसी अनहोनी की आशंका, क्योंकि ये संकेत है- महाकाल को भांग मुकुट का श्रृंगार पसंद नहीं आया. अमर त्रिवेदी इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी बता चुके हैं, कि बैसाल्ट की चट्टानों से बने ज्योतिर्लिंग के लिए भांग का लेप खतरनाक है. ऐसा ही दावा धार्मिक ग्रंथों के जानकार डॉ. मोहन गुप्त का भी है. लेकिन सवाल फिर से वही, भगवान शिव के साथ भांग की मान्यता जुड़ी कैसे.

भोलेनाथ को क्यों चढ़ाई जाती है भांग?

इसकी एक कथा समुद्र मंथन से निकले विष के घड़े से जुड़ी है. इसके मुताबिक भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला पूरा विष पी तो गए, लेकिन इसे अपने गले में नीचे नहीं जाने दिया. इसके असर से उनका कंठ धीरे-धीरे नीला पड़ने लगा, और इसका असर मस्तिष्क तक गया.

विष के असर से भोलेनाथ बेहद व्याकुल होने लगे. एक वक्त बाद वो बेहोश हो गए. इससे देवताओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो लगी और उन्होंने कई प्रयास किए. माना जाता है, कि सभी देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग का लेप लगया और कच्चे दूध से अभिषेक किया. इन दोनों के असर से भगवान शिव का शरीर शीतल हुआ.

इसी कथा ये मान्यता बलवती हुई, कि भगवान शिव को भांग चढ़ाने से शीतलता, यानी जीवन में शांति की प्राप्ति होती है. दूसरी मान्यता ज्योतिष शास्त्र की है. इसके मुताबिक भांग का संबंध चंद्रमा से है, जो भगवान शिव के माथे पर विराजमान है. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना गया है. कुछ शास्त्रों में भांग को भी मन शांत होने और भावनाओं पर नियंत्रित होने वाला बताया गया है.

आदियोगी हैं भगवान शिव

लेकिन भगवान शिव तो आदियोगी है. तो फिर उन्हें मन की शांति, भावनाओं पर नियंत्रण और साधना की गहराई तक उतरने के लिए किसी बाहरी भोग की क्या जरूरत? कुछ धर्मज्ञाता ये भी सवाल उठाते हैं. क्योंकि योग की उच्चतम स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं अत्यन्त ही गौड़ हो जाती हैं. इस स्थिति में आहार का महत्त्व ही नहीं रह जाता. तो फिर नशे आदि का प्रयोजन ही कहां रह जाता है?

यही बहस महाकालेश्वर मंदिर में भांग मुखौटा गिरने के बाद छिड़ी है. यहां तो भगवान शिव अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में मौजूद हैं, तो उनके लिए भांग के भोग या श्रृंगार की कैसी जरूरत?

भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग और इसी रहस्यमयी मान्यताओं की वजह से उज्जन शहर पूरी दुनिया में मशहूर है. उज्जैन सनातन के सबसे पराक्रमी राजाओं में से एक विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी. ये वही विक्रमादित्य हैं, जिन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की. हिंदू धर्म के पंचागों यही विक्रम संवत आज भी मान्य है. ये अंग्रेजी के मौजूदा कैलेंडर से 57 साल आगे है. यानी अभी जो साल 2025 है, वो विक्रम संवत के मुताबिक ये साल 2082 है. इस संवत्सर का खास ताल्लुक महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग से भी है...इसी ज्योतिर्लिंग की वजह से उज्जैन को दूसरा नाम मिला- महाकाल की नगरी...!

दक्षिण की अशुभ दिशा में मुख होने का क्या है संकेत?

धरती पर किसी भी शिव मंदिर में शिव का मुख दक्षिण दिशा में नहीं. मगर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इसका अपवाद है. भगवान शिव जब यहां ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए, तभी से शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है.

दक्षिणमुखी महाकालेश्वर ज्योतिष का खास विधान?

महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी के मुताबिक भगवान शिव के महाकाल रूप में आने के पीछे एक पौराणिक कथा है. इसके मुताबिक उज्जैन में दूषण नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने अपने अत्याचार से पूरे क्षेत्र में त्राहि मचा रखी थी. वो असुर इतना शक्तिशाली था, कि उस पर किसी देवता का कोई असर नहीं हो रहा था. तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से उस असुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की.

इस तरह तीसरे ज्योतिर्लिंग में विराजमान होकर भगवान ना सिर्फ महाकाल रूप में उज्जैन के राजा बने, बल्कि उनकी नगरी को धरती की धुरी यानी केन्द्र भी मानी गई. आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, कि उज्जैन से कभी पूरी दुनिया का समय निर्धारण, यानी काल गणना हुआ करती थी.

प्राचीन काल में समय की गणना कैसे हुई थी?

उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का जो रहस्य धार्मिक लगता है, उसे विक्रम संवत की ये काल गणना भौगोलिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीके से करती है. विज्ञान के मुताबिक हमारी धरती 181 अक्षांश और 360 देशांतर रेखाओं में बंटी है. इन्हीं के आधार पर अंग्रेजी कैलेंडर और टाइम जोन की गणना होती है. ये विज्ञान आधुनिक युग का है, लेकिन ईसा पूर्व की ही सदियों में विक्रमादित्य ने समय की गणना इसी उज्जैन से वैदिक गणना के आधार पर की थी.

दरअसल आज के भूगोल विज्ञान के मुताबिक भी उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है, जो समय की गणना में बेहद महत्वपूर्ण है...इस जगह का जिक्र ग्रीक विद्वानों ने भी अपनी काल गणना में किया है.

कर्क रेखा, शून्य रेखांश पर उज्जैन महाकालेश्वर से ये है कनेक्शन...!

अपने इसी अद्भुत लोकेशन की वजह से ये उज्जैन नगर धार्मिक महत्व वाला बनता है. ये नगर ना सिर्फ 51 शक्तिपीठों और 2 ज्योतिर्लिंगों की स्थली बना है, बल्कि ये शहर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ की भी पावन भूमि है.

