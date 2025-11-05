Advertisement
trendingNow12989461
Hindi Newsधर्म

भगवान श्रीकृष्ण को क्यों प्रिय है मार्गशीर्ष मास, जानें धन-वैभव के लिए कैसे करें श्रीकृष्ण की पूजा

Margashirsha 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना 06 नवंबर 2025 से शुरू हो रहा है. इस पवित्र महीने से जुड़े शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्रीकृष्ण को क्यों प्रिय है और इस महीने से जुड़े खास नियम क्या हैं.

Reported By:  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भगवान श्रीकृष्ण को क्यों प्रिय है मार्गशीर्ष मास, जानें धन-वैभव के लिए कैसे करें श्रीकृष्ण की पूजा

Margashirsha 2025: मार्गशीर्ष माह का शुभारंभ 6 नवंबर दिन गुरुवार से हो रहा है. मार्गशीर्ष माह को अगहन माह भी कहा जाता है. मार्गशीर्ष माह भगवान श्रीकृष्ण को बेहद प्रिय है. इस माह में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. मार्गशीर्ष माह का संबंध भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के सबसे बड़े उपदेशों से भी जुड़ा है, जो आज कलियुग में भी लोगों को राह दिखाता है. आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष माह का शुभारंभ कब से है? मार्गशीर्ष माह भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय क्यों है? मार्गशीर्ष माह में व्रत और पूजा के नियम क्या हैं?

मार्गशीर्ष माह का शुभारंभ

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम 06 बजकर 48 मिनट से शुरू हो रही है. यह तिथि 6 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 2 बजकर 54 मिनट तक मान्य रहेगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर मार्गशीर्ष माह का शुभारंभ 6 नवंबर गुरुवार से है.

Add Zee News as a Preferred Source

मार्गशीर्ष माह का समापन

हिंदी कैलेंडर के सभी माह का समापन पूर्णिमा को होता है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मार्गशीर्ष माह का समापन होगा. पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर को 08:37 ए एम से शुरू होगी और 5 नवंबर को 04:43 ए एम तक रहेगी. ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को है. 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह का समापन होगा.

भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय है मार्गशीर्ष माह

मार्गशीर्ष माह को भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप माना गया है. भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं कहा है कि सभी मासों में वह मार्गशीर्ष हैं. इस माह में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस माह में पूजा पाठ करने से भगवान की कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है.

मार्गशीर्ष माह में गीता जयंती

भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय पूरे संसार को गीता का ज्ञान दिया था. उस समय मार्गशीर्ष माह था. मार्गशीर्ष माह में ही गीता जयंती मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाते हैं.

यह भी पढ़ें: कब से शुरू हो रहा मार्गशीर्ष महीना? इस दौरान भूलकर भी ना करें ये गलतियां, जानें नियम

मार्गशीर्ष माह में पूजा के नियम

यदि आप यमुना नदी के किनारे रहते हैं तो मार्गशीर्ष माह आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी है. मार्गशीर्ष माह के समय यमुना में स्नान करने से सभी कष्ट और दुख मिटते हैं. भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है. मार्गशीर्ष माह के समय में जब भी मौका लगे तो आप गीता का पाठ करें. भगवत गीता का पाठ करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है. मार्गशीर्ष के दिनों में आप शंख में पानी भरकर भगवान श्रीकृष्ण को स्नान कराएं और उस जल को पूरे घर में छिड़क दे. इससे नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती हैं. मार्गशीर्ष माह में पूजा के समय आप भगवान श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. हरि कृपा से आपके कार्य सफल सिद्ध होंगे. नाम जप का भी बड़ा महत्व है. यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप पूरे मार्गशीर्ष माह में केवल भगवान श्रीकृष्ण के नाम का जाप करें. उनकी कृपा से आपका कल्याण होगा.
मार्गशीर्ष माह की दोनों एकादशी का व्रत रखें. रात्रि जागरण, भजन और कीर्तन करें. इस महीने में फल, भोजन, अन्न, मोरपंख, शंख, चंदन, पीतांबर, तुलसी आदि का दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

TAGS

Margashirsha Month

Trending news

राष्ट्रीय पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा चुनाव जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा चुनाव जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!