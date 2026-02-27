Ramayana Facts: क्यों कहलाते हैं राम 'मर्यादा पुरुषोत्तम'? जानिए प्रभु श्रीराम के 16 गुण और कलाओं के रहस्य

Advertisement
Qualities of Ram: शास्त्रों में भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है. कहते हैं कि प्रभु श्रीराम के कुछ गुण और कलाएं आज के समय में भी खास महत्व रखते हैं. मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इनमें से कुछ गुणों को भी अपने जीवन में उतार ले, तो वह एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है. आइए जानते हैं प्रभु श्रीराम के 16 दिव्य गुण और 12 कलाओं के रहस्य क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 27, 2026, 05:25 PM IST
Ramayana Facts: भगवान श्रीराम का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक और प्रभावशाली था. श्रीराम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुरारते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उन आदर्शों को स्थापित किया, जिनकी कल्पना भी कठिन है. वाल्मीकि रामायण के अनुसार, प्रभु राम 16 दिव्य मानवीय गुणों और 12 कलाओं से परिपूर्ण थे. लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्रीराम के 16 दिव्य गुण और 12 कला कौन-कौन से थे. साथ ही उन गुणों और कलाओं का क्या अर्थ है. ऐसे में अगर आप भी भगवान श्रीराम के इन गुणों से अनजान हैं, तो आइए जानते हैं. 

मर्यादा पुरुषोत्तम के 16 गुण

जड़ और वनस्पति- पत्थर और वृक्षों में आमतौर पर 1 से 2 कलाएं होती हैं.

पशु-पक्षी- इनमें चेतना का स्तर 2 से 4 कलाओं तक विकसित होता है.

मनुष्य- एक सामान्य मानव में 5 कलाएं होती हैं, जबकि सभ्य समाज के व्यक्ति में 6 कलाएं पाई जाती हैं.

महापुरुष और ऋषि- विशिष्ट व्यक्तियों में 7 और ऋषियों या महान आत्माओं में 8 कलाएं होती हैं.

देवता और लोकपाल- मनु, प्रजापति और देवताओं में 9 कलाएं मौजूद होती हैं. 

ईश्वरीय अवतार- 10 या उससे अधिक कलाएं सिर्फ भगवान के अवतारों में होता है. जहां भगवान राम 12 कलाओं के स्वामी थे, वहीं भगवान श्रीकृष्ण को 16 कलाओं (पूर्ण अवतार) से युक्त माना गया है. यही कारण है कि राम 'मर्यादा पुरुषोत्तम' हैं और कृष्ण 'जगद्गुरु'.

श्रीराम के 16 विशेष गुण

गुणवान- वे अत्यंत कुशल और हर कार्य में योग्य थे.

अनिंदक- वे दूसरों की बुराई नहीं करते थे और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे.

धर्मज्ञ- उन्हें धर्म और नीति का संपूर्ण ज्ञान था.

कृतज्ञ- वे उपकार को कभी नहीं भूलते थे और सदैव विनम्र रहते थे.

सत्यवादी- वे हमेशा सत्य का मार्ग अपनाते थे और अपनी बात के सच्चे थे.

दृढ़प्रतिज्ञ- एक बार जो संकल्प ले लिया, उस पर वे हिमालय की तरह अडिग रहते थे.

सदाचारी- उनका चरित्र बेदाग और आचरण शुद्ध था.

सर्वभूतहितरक्षक- वे सिर्फ मनुष्यों के ही नहीं, बल्कि सभी जीव-जंतुओं के रक्षक और सहायक थे.

विद्वान- वे महान बुद्धिजीवी और विवेकशील पुरुष थे.

सामर्थशाली- वे सर्वशक्तिमान थे और सबका विश्वास जीतने की क्षमता रखते थे.

प्रियदर्शन- उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और मुख मंडल अत्यंत सौम्य था.

जितेंद्रिय- उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी.

क्रोधविजेता- वे शांत स्वभाव के थे और उन्होंने अपने क्रोध को वश में कर रखा था.

कांतिमान- उनके शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट होती थी.

वीर्यवान- वे शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत बलवान, संयमी और ओजस्वी थे.

अजेय योद्धा- शांत होने के बावजूद युद्ध भूमि में जब वे धर्म की रक्षा के लिए क्रोधित होते थे, तो देवता भी उनके तेज के सामने ठहर नहीं पाते थे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

