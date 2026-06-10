Sanatan Dharma: सनातन धर्म क्यों है शाश्वत, जानें खास वजह

अनंत श्री विभूषित श्री श्री100८
श्री संकट मोचन पीठाधीश्वर
महामंडलेश्वर स्वामी आदित्य कृष्ण गिरि महाराज
पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी
सुप्रीमो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना
सनातन धर्म ही विश्व का एक पहला और आखिरी ऐसा इकलौता धर्म है जो बताता है कि जीव इस संसार में आया क्यों ? उसका आना इतना आवश्यक क्यों है ? और जब आया तो उसे करना क्या है ? और कैसे करना है ? और क्यों करना है?
सनातन धर्म इन सारे सवालों के जबाब देता है. इसके अतिरिक्त हमारा सनातन धर्म जीवन जीने की पद्धति यानि जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है. जीवन के एथिक्स और प्रिन्सिपल का भी बोध कराता है. मतलब एक मनुष्य के जीवन से जुड़े जितने भी पहलू और आयाम हैं सनातन धर्म उन सबका मार्गदर्शन करता है.
सनातन धर्म एक मात्र ऐसा धर्म है, जिसमें हर दिन कोई न कोई त्योहार पड़ता है और इसके पीछे का तत्थ्य ये है कि हर दिन के हर त्योहार को यदि विधानानुसार मनाया जाए तो मनुष्य अपने कई प्रारब्धों को धीरे-धीरे काट सकता है. इसलिए हर दिन उत्सव केवल सनातन धर्म में ही पाया जाता है.
सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकता. यह इतिहास या संस्कृति से बंधा नहीं है. यह इस बात का अहसास है कि कुछ भी स्थायी नहीं है. ऋतुएं बदलती हैं. लोग मरते हैं। पेड़-पौधे मरते हैं. जानवर मरते हैं. संस्कृतियां उठती और गिरती हैं. यहां तक कि मृत्यु भी स्थायी नहीं है. इसलिए, पुनर्जन्म सनातन धर्म का अभिन्न अंग है.
नवजात शिशु आज भी जन्म के समय रोते हैं और अपनी माताओं को खोजते हैं, जैसे वे 10,000 साल पहले करते थे. नारीवाद इसे नहीं बदलता. पितृसत्ता इसे नहीं बदलती. मार्क्सवाद का इस पर कोई प्रभाव नहीं है. जीवन की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति के प्रति यही जागरूकता सनातन धर्म है. कोई भी हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता. इन्हीं खूबियों के कारण ही ये सर्वश्रेष्ठ और सबसे संपन्न धर्म है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)