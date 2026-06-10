Sanatan Dharma: सनातन धर्म क्यों है शाश्वत, जानें खास वजह

नवजात शिशु आज भी जन्म के समय रोते हैं और अपनी माताओं को खोजते हैं, जैसे वे 10,000 साल पहले करते थे. नारीवाद इसे नहीं बदलता. पितृसत्ता इसे नहीं बदलती. मार्क्सवाद का इस पर कोई प्रभाव नहीं है. जीवन की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति के प्रति यही जागरूकता सनातन धर्म है. कोई भी हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता. इन्हीं खूबियों के कारण ही ये सर्वश्रेष्ठ और सबसे संपन्न धर्म है.