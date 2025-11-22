Astro Tips: छोटे बच्चों के लिए चांदी क्यों है वरदान? सोना क्यों नहीं, जानिए इसका ज्योतिषीय महत्व

Astro Tips: ज्योतिष शास्त्र में चांदी को अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली धातु माना गया है. इसे चंद्रमा का प्रतिनिधि बताया गया है, जो सीधे मानव मन, भावनाओं और मानसिक स्थिरता पर असर डालता है. अक्सर छोटे बच्चों को चांदी की चेन, चांदी के कड़े या इस धातु में जड़े हुए रत्न पहनाए जाते हैं. ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बच्चों को चांदी पहनाना वास्तव में कितना उचित है और इसके क्या लाभ या हानि हो सकते हैं. ऐसे में आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कि बच्चों के लिए चांदी धारण करना शुभ है या अशुभ और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

चांदी और बच्चे का बौद्धिक विकास

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार चांदी का संबंध मानसिक ऊर्जा से होता है. माना जाता है कि बच्चों को चांदी की चेन पहनाने से उनका बौद्धिक विकास तेजी से होता है. उनकी स्मरण शक्ति बेहतर बनती है और वे पढ़ाई-लिखाई में अधिक एकाग्र रहते हैं. चांदी मन को शांत, संतुलित और निष्कलुष रखने में सहायक मानी जाती है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए यह धातु मानसिक रूप से लाभकारी मानी गई है.

भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति

बच्चों में मूड स्विंग, घबराहट, बेचैनी या नर्वसनेस जैसी समस्याएं आम होती हैं. ज्योतिष के अनुसार चांदी की ऊर्जा इन भावनाओं को शांत करने में सहायक होती है. चांदी को ठंडी प्रकृति वाली धातु माना जाता है, जो मानसिक अस्थिरता को कम कर बच्चों के मन को संतुलित रखने में मदद करती है.

स्वास्थ्य और त्वचा के लिहाज से लाभदायक

छोटे बच्चों की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है. इस कारण गोल्ड या आर्टिफिशियल मेटल पहनने से उन्हें एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में चांदी एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है. प्राचीन समय से ही बच्चों को चांदी के पायल, कड़े या चेन पहनाने की परंपरा इसलिए भी चली आ रही है क्योंकि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त मानी गई है.

बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा

बहुत सी परंपराओं में चांदी को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. माना जाता है कि चांदी की चेन या कड़ा बच्चों को बुरी नजर से बचाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. यह धार्मिक नियम भले नहीं हो, लेकिन कई संस्कृतियों में इसे पारंपरिक सुरक्षा उपाय के रूप में आज भी अपनाया जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)