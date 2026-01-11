Somnath Jyotirling: आखिर 12 ज्योतिर्लिंगों में क्यों पहला है 'सोमनाथ; जानें इस शिव-मंदिर से जुड़े अनसुलझे रहस्य!

Advertisement
Story of Somnath Jyotirling: सनातन परंपरा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को मोक्ष का द्वार माना जाता है, पर क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि आखिर सोमनाथ को ही सभी ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान पर क्यों रखा गया है? आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ कुछ दिलचस्प रहस्यों के बारे में.

 

Jan 11, 2026, 05:15 PM IST
Somnath Jyotirling: हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुजरात के तट पर स्थित सोमनाथ को ही 'प्रथम ज्योतिर्लिंग' का दर्जा क्यों दिया गया? इसके पीछे शिव पुराण में एक अत्यंत प्रेरक कथा का जिक्र किया गया है. इस कथा में चंद्रदेव (सोम) और दक्ष प्रजापति के बीच हुए एक विवाद का उल्लेख है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है और इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई. आखिर वो श्राप कौन सा था जिसकी वजह से  सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया. 

चंद्रमा का पक्षपात और प्रजापति दक्ष का क्रोध

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं (नक्षत्रों) का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था. दक्ष चाहते थे कि उनकी सभी पुत्रियों को समान प्रेम और सम्मान मिले. लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से 'रोहिणी' से सबसे अधिक प्रेम करते थे और अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत करते थे. जब अन्य 26 पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से इस भेदभाव की शिकायत की, तो दक्ष ने चंद्रमा को कई बार समझाने का प्रयास किया. परंतु, प्रेम में वशीभूत चंद्रमा ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली. इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया और कहा कि "तुम्हारी चमक और कांति धीरे-धीरे क्षीण हो जाएगी."

जब संसार में छाने लगा अंधेरा

श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की कलाएं घटने लगीं और उनका तेज समाप्त होने लगा. चंद्रमा के क्षीण होने से वनस्पतियों का विकास रुक गया और चारों ओर हाहाकार मच गया. सभी देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण ली. तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र (वर्तमान सोमनाथ) में जाकर महादेव की तपस्या करने का सुझाव दिया.

महादेव का प्राकट्य और 'सोम' को जीवनदान

चंद्रदेव ने प्रभास पाटन के समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या में लीन हो गए. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए. हालांकि, शिव जी दक्ष के श्राप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चंद्रमा के तेज को बचाने के लिए एक बीच का रास्ता खोजा. जिसके बाद महादेव ने वरदान दिया कि "हे सोम! अब तुम एक पक्ष (कृष्ण पक्ष) में घटोगे, लेकिन दूसरे पक्ष (शुक्ल पक्ष) में निरंतर बढ़ते रहोगे और पूर्णमासी के दिन अपनी पूर्ण आभा प्राप्त करोगे."

चंद्रमा के स्वामी का निवास 

चूंकि चंद्रमा का एक नाम 'सोम' है और भगवान शिव ने उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट से मुक्ति प्रदान की थी, इसलिए चंद्रमा ने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदैव के लिए यहां निवास करें. चंद्रमा के  नाथ (स्वामी) के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण इस पवित्र स्थान का नाम 'सोमनाथ' पड़ा. शायद यही वजह है कि इस दिव्य स्थान को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि यहां महादेव ने न सिर्फ अपने भक्त के प्राण बचाए, बल्कि संसार में प्रकाश और समय के चक्र को भी फिर से संतुलित किया.

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Somnath Jyotirling

