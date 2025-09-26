Vidai Rituals: बुधवार को क्यों नहीं की जाती है बेटी की विदाई, बेहद दिलचस्प है इससे जुड़ी पौराणिक कथा

Daughter Vidai Rituals Pauranik Katha: बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवन गणेश को समर्पित है. शास्त्रों में इस दिन जुड़े कई विशेष नियम बताए गए हैं. मसलन बुधवार को भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजन करने पर जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है. इसी तरह बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनने से जीवन में शुभता आती है और मन-मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भरा रहता है. इसके अलावा कुछ विशेष कार्यों के लिए भी बुधवार का दिन अत्यंत खास माना गया है. इस दिन से जुड़ी एक मान्यता आज भी समाज में प्रचलित है कि इस दिन लोग अपनी बेटी की विदाई नहीं कहते, लेकिन ऐसा क्यों है, आइए इससे जुड़ी पौराणिक कथा से समझते हैं.

बुध प्रदोष व्रत कथा से है इसका कनेक्शन

पौराणिक कथा के अनुसार, एक युवक का हाल ही में विवाह हुआ था. विवाह के कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई. पत्नी का बिछड़ना उसे सहन नहीं हुआ और वह उसे वापस लाने के लिए ससुराल पहुंच गया. संयोगवश वह दिन बुधवार था.

Add Zee News as a Preferred Source

ससुराल पक्ष के लोगों ने समझाया कि बुधवार को बेटी को विदा नहीं किया जाता, लेकिन युवक ने बात नहीं मानी और पत्नी को विदा कराकर घर लौटने लगा. रास्ते में पत्नी को प्यास लगी, तो पति पानी लेने चला गया और पत्नी पेड़ के नीचे इंतजार करने लगी. जब पति लौटा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी का हमशक्ल युवक बैठा है और दोनों आपस में हंसते-बोलते हैं. यह देखकर पति को गुस्सा आया और वह अपने हमशक्ल से झगड़ने लगा. धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ गई और भीड़ इकट्ठी हो गई.

सिपाहियों ने पत्नी से पूछा कि इन दोनों में उसका असली पति कौन है. यह सुनकर वह असमंजस में पड़ गई और कुछ कह न सकी. अपनी पत्नी की दुविधा देखकर युवक ने भगवान शिव से प्रार्थना की- “हे भोलेनाथ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया. कृपा कर हमें इस संकट से बचाइए, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा.”

यह भी पढ़ें: दिवाली पर गुरु बनाएंगे पावरफुल हंस राजयोग, शुरू होना इन 3 राशि वालों का गोल्डन टाइम

भगवान शिव की कृपा से हुआ चमत्कार

कहते हैं कि युवक की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके हमशक्ल का अंतर्धान हो गया. पति-पत्नी सकुशल घर लौट आए और तभी से वे नियमित रूप से बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे और उसी दिन से ऐसी मान्यता भी प्रचलित हो गई कि इस दिन बेटी की विदाई नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)