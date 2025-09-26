Advertisement
trendingNow12937991
Hindi Newsधर्म

Vidai Rituals: बुधवार को क्यों नहीं की जाती है बेटी की विदाई, बेहद दिलचस्प है इससे जुड़ी पौराणिक कथा

Daughter Vidai Rituals: अक्सर घर-परिवार के बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि बुधवार के दिन बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है. आइए जानते हैं इस बारे में.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 26, 2025, 09:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vidai Rituals: बुधवार को क्यों नहीं की जाती है बेटी की विदाई, बेहद दिलचस्प है इससे जुड़ी पौराणिक कथा

Daughter Vidai Rituals Pauranik Katha: बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवन गणेश को समर्पित है. शास्त्रों में इस दिन जुड़े कई विशेष नियम बताए गए हैं. मसलन बुधवार को भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजन करने पर जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है. इसी तरह बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनने से जीवन में शुभता आती है और मन-मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भरा रहता है. इसके अलावा कुछ विशेष कार्यों के लिए भी बुधवार का दिन अत्यंत खास माना गया है. इस दिन से जुड़ी एक मान्यता आज भी समाज में प्रचलित है कि इस दिन लोग अपनी बेटी की विदाई नहीं कहते, लेकिन ऐसा क्यों है, आइए इससे जुड़ी पौराणिक कथा से समझते हैं.  

बुध प्रदोष व्रत कथा से है इसका कनेक्शन

पौराणिक कथा के अनुसार, एक युवक का हाल ही में विवाह हुआ था. विवाह के कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई. पत्नी का बिछड़ना उसे सहन नहीं हुआ और वह उसे वापस लाने के लिए ससुराल पहुंच गया. संयोगवश वह दिन बुधवार था.

Add Zee News as a Preferred Source

ससुराल पक्ष के लोगों ने समझाया कि बुधवार को बेटी को विदा नहीं किया जाता, लेकिन युवक ने बात नहीं मानी और पत्नी को विदा कराकर घर लौटने लगा. रास्ते में पत्नी को प्यास लगी, तो पति पानी लेने चला गया और पत्नी पेड़ के नीचे इंतजार करने लगी. जब पति लौटा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी का हमशक्ल युवक बैठा है और दोनों आपस में हंसते-बोलते हैं. यह देखकर पति को गुस्सा आया और वह अपने हमशक्ल से झगड़ने लगा. धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ गई और भीड़ इकट्ठी हो गई.

सिपाहियों ने पत्नी से पूछा कि इन दोनों में उसका असली पति कौन है. यह सुनकर वह असमंजस में पड़ गई और कुछ कह न सकी. अपनी पत्नी की दुविधा देखकर युवक ने भगवान शिव से प्रार्थना की- “हे भोलेनाथ, मुझसे गलती हो गई कि मैंने बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया. कृपा कर हमें इस संकट से बचाइए, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा.”

यह भी पढ़ें: दिवाली पर गुरु बनाएंगे पावरफुल हंस राजयोग, शुरू होना इन 3 राशि वालों का गोल्डन टाइम

भगवान शिव की कृपा से हुआ चमत्कार

कहते हैं कि युवक की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके हमशक्ल का अंतर्धान हो गया. पति-पत्नी सकुशल घर लौट आए और तभी से वे नियमित रूप से बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे और उसी दिन से ऐसी मान्यता भी प्रचलित हो गई कि इस दिन बेटी की विदाई नहीं करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Vidai Rituals

Trending news

यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
;