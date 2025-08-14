आखिर कटी हुई क्यों होती है सांपों की जीभ, एक श्राप से जुड़ी है दिलचस्प पौराणिक कथा

Snake Mythological Story: सांप की दो-मुंही जीभ का रहस्य केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि पुराणों में भी छिपा है. महाभारत में वर्णित एक कथा बताती है कि कैसे एक शर्त, छल और श्राप ने सर्पों की जीभ का आकार बदल दिया. यह पौराणिक प्रसंग नागवंश, गरुड़ और देवताओं से जुड़ी एक अद्भुत कहानी है. वैसे तो ये हम सभी जानते है कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, लेकिन ये ऐसी क्यों होती है इसका वर्णन महाभारत में विस्तार से किया गया है. वेदव्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है. आइए जानत हैं यह रोचक कथा.

कद्रू ने दिया अपने पुत्रों को श्राप

महाभारत के अनुसार, महर्षि कश्यप की तेरह पत्नियां थीं. इनमें से कद्रू भी एक थी. सभी नाग कद्रू की संतान थी. महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनता था, पक्षीराज गरुड़ विनता के ही पुत्र थे. एक बार कद्रू और विनता ने एक सफेद घोड़ा देखा, उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है. इस बात पर दोनों में शर्त लगी. तब कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए.

कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगो. श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी. शर्त हारने के कारण विनता कद्रू की दासी बन गई.

जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है तो उन्होंने कद्रू और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए. तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी.

स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए गरुड़

अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुश यानि एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया. अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर फिर से स्वर्ग लौट गए. यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था, सर्पौं को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पो के जीभ के दो टुकड़े हो गए.

