Savitri Mandir: क्यों वर्जित है ब्रह्मा जी के साथ सावित्री की पूजा? जानिए उस मंदिर का रहस्य, जहां माता ने की थी कठोर साधना

Savitri Mata Temple Secrets: धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी और माता सावित्री की पूजा एकसाथ नहीं होती. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है. दरअसल, शास्त्रों में इसको लेकर बेहद रहस्यमी और दिलचस्प कथा का जिक्र किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं उस मंदिर के बारे में, जिससे यह रहस्यमी कथा जुड़ी हुई है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:06 PM IST
Savitri Mata Temple: राजस्थान के अजमेर से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुष्कर की छटा निराली है. यहां सिर्फ भगवान ब्रह्मा का ही वास नहीं है, बल्कि रत्नागिरी पर्वत की चोटियों पर एक ऐसी देवी का मंदिर है, जिसका अस्तित्व त्याग और स्वाभिमान की अनूठी कहानी कहता है. यह पावन धाम है माता सावित्री का मंदिर, जो धरातल से लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा जी के साथ माता सावित्री की पूजा नहीं होती. लेकिन क्या आप जानत हैं कि आखिर ब्रह्माजी के साथ माता सावित्री की पूजा क्यों नहीं होती है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी रहस्यमयी पौराणिक कथा. 

जब क्रोध से उपजी एक तपोस्थली

इस प्राचीन मंदिर का इतिहास सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है. पौराणिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जब ब्रह्मा जी पुष्कर की पवित्र भूमि पर महायज्ञ कर रहे थे, तब उनकी पत्नी सावित्री माता देवलोक में होने के कारण समय पर उपस्थित नहीं हो सकीं. शास्त्रों के अनुसार यज्ञ पूरा करने के लिए पत्नी का होना जरूरी था, इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी गायत्री को अपने पास बैठाकर अनुष्ठान शुरू कर दिया.

जब माता सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंचीं और अपना स्थान किसी अन्य को मिला देखा, तो उनका स्वाभिमान जाग उठा. इसी नाराजगी में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि समस्त पृथ्वी पर उनकी पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी. इसके बाद, वे सांसारिक मोह त्याग कर रत्नागिरी पर्वत की दुर्गम पहाड़ियों पर चली गईं और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गईं. आज यही स्थान उनकी दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाता है.

सुहागिनों की आस्था का है बड़ा केंद्र

माता सावित्री को यहां सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है. दूर-दराज से आने वाली महिला श्रद्धालु यहां अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में मधुरता का आशीर्वाद मांगने आती हैं. मान्यता है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस कठिन चढ़ाई को पार कर माता के चरणों में शीश नवाता है, उसके दाम्पत्य जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मांड का वो इकलौता तारा जो कभी जगह नहीं बदलता! जानिए विष्णु भक्त ध्रुव के अमर होने की पौराणिक गाथा

क्यों खास है सवित्री माता मंदिर?

रत्नागिरी पर्वत पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान है. मंदिर परिसर से पुष्कर झील, अरावली की पर्वत शृंखलाओं और दूर तक फैले रेगिस्तान का नजारा किसी का भी मन मोह लेता है. हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को यहां भक्ति का सागर उमड़ता है. सप्तमी की रात भव्य जागरण और अष्टमी को विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

