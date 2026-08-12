साउथ में क्यों नहीं दिखते कांवड़िए? जानिए इसके पीछे की असली वजह

सावन आते ही उत्तर भारत में हर तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई देने लगते हैं. लाखों श्रद्धालु कंधे पर कांवड़ उठाकर हरिद्वार या सुल्तानगंज से जल लेने निकल पड़ते हैं. चारों तरफ केसरिया रंग और भक्ति का माहौल दिखता है. लेकिन अगर आप दक्षिण भारत जाएं तो वहां सावन के महीने में ये नजारा देखने को नहीं मिलता है.
वहां न तो सड़कों पर कांवड़िए दिखते हैं और न ही वैसी पैदल यात्राएं होती हैं. तो क्या साउथ के लोग शिवजी की पूजा नहीं करते या इसके पीछे कोई खास वजह है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं.
उत्तर और दक्षिण भारत में त्योहारों की तारीखों में अंतर की सबसे बड़ी वजह पंचांग है. उत्तर भारत में पूर्णिमंत पंचांग माना जाता है, जिसमें महीना पूर्णिमा के बाद बदलता है.
इसलिए यहां सावन का महीना जुलाई और अगस्त के आसपास आता है. वहीं दक्षिण भारत में अमंत पंचांग चलता है, जिसमें नया महीना अमावस्या के बाद शुरू होता है.
इस वजह से वहां सावन उत्तर भारत से करीब 15 दिन देरी से शुरू होता है. जब उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर होती है, तब दक्षिण में सावन का समय अलग चल रहा होता है.
दक्षिण भारत में कांवड़ यात्रा जैसी परंपरा जरूर है, लेकिन उसका तरीका और देवता अलग हैं. वहां यह यात्रा भगवान शिव के बजाय उनके बड़े बेटे भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय को समर्पित होती है.
इसे कावड़ी अट्टम कहा जाता है. इसमें भक्त लकड़ी या बांस की खास कांवड़ बनाते हैं. फिर उसे मोरपंख और फूलों से सजाकर कंधे पर उठाते हैं. भक्त रास्ते भर ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए मुरुगन स्वामी के मंदिर तक जाते हैं.
कावड़ी अट्टम की शुरुआत को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है. माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य के कहने पर इडुंबन नाम के एक असुर ने दो पहाड़ों को कांवड़ की तरह उठाकर ले जाने की शुरुआत की थी.
तभी से दक्षिण भारत में अपने कंधे पर कांवड़ उठाकर चलने का रिवाज बना. हालांकि यह कावड़ी अट्टम सावन में नहीं, बल्कि जनवरी या फरवरी के महीने में थाईपुसम त्योहार के दौरान निकाला जाता है.
उत्तर भारत की कांवड़ यात्रा का सीधा संबंध गंगा नदी से है. भक्त हरिद्वार, गंगोत्री या काशी से गंगाजल भरकर अपने गांव या शहर के शिव मंदिर तक पैदल जाते हैं. दक्षिण भारत में भी कावेरी, गोदावरी और कृष्णा जैसी पवित्र नदियां बहती हैं.
वहां के लोग स्थानीय नदियों से जल भरकर रामेश्वरम या मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाकर जल चढ़ाते हैं. लेकिन वहां उत्तर भारत की तरह सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भीड़ नहीं दिखती है.
दक्षिण भारत में भले ही कांवड़ यात्रा का रूप बदला हुआ दिखे, लेकिन महादेव के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं है. उत्तर भारत जहां सावन में गंगाजल लेकर शिवजी का अभिषेक करता है, वहीं दक्षिण भारत में कार्तिक दीपम और कावड़ी अट्टम के जरिए शिव परिवार की पूजा की जाती है. दोनों जगहों के तौर-तरीके और पंचांग अलग भले हों, लेकिन भगवान शिव की भक्ति का भाव पूरे देश में एक जैसा ही है.
Disclaimer: यह लेख लोक-परंपराओं, पंचांग की गणनाओं और पौराणिक कथाओं की जानकारियों पर आधारित है. इसे पाठकों की जानकारी के लिए सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है.