Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /दानवीर कर्ण को स्वर्ग में क्यों नहीं मिला खाना? जानिए महाभारत की इस कथा का पितृपक्ष से क्या है कनेक्शन

दानवीर कर्ण को स्वर्ग में क्यों नहीं मिला खाना? जानिए महाभारत की इस कथा का पितृपक्ष से क्या है कनेक्शन

इस खबर में महाभारत के दानवीर कर्ण की उस पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जब जीवनभर सोना दान करने के बाद भी स्वर्ग में उन्हें भोजन के लिए तरसना पड़ा और यमराज के कहने पर 16 दिन धरती पर आकर पितृपक्ष में अन्न-जल दान करना पड़ा.

Written Byharsh singh
Published: Sep 18, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:56 PM IST
दानवीर कर्ण को स्वर्ग में क्यों नहीं मिला खाना? जानिए महाभारत की इस कथा का पितृपक्ष से क्या है कनेक्शन

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
16 दिनों तक क्यों रखा जाता है महालक्ष्मी व्रत? जानिए इसका पौराणिक महत्व और पांडवों..
2
3
4
5