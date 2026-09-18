/दानवीर कर्ण को स्वर्ग में क्यों नहीं मिला खाना? जानिए महाभारत की इस कथा का पितृपक्ष से क्या है कनेक्शन

महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक दानवीर कर्ण को उनकी दरियादिली के लिए आज भी याद किया जाता है. माना जाता है कि कर्ण के दरवाजे से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था.
उन्होंने जीवनभर सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं खुलकर दान कीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे, तो उन्हें सोने-चांदी के ढेर तो मिले लेकिन खाने के लिए एक निवाला तक नसीब नहीं हुआ.
जीवनभर दान करने वाला इतना बड़ा योद्धा आखिर स्वर्ग में भूख से क्यों तड़पने लगा? इसके पीछे एक पौराणिक कारण है जिसका सीधा संबंध आज के पितृपक्ष से जुड़ा हुआ है.
महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची, तो वहां उनके दान के बदले अपार धन-दौलत मिली.
लेकिन जब भी कर्ण को भूख लगती और वे भोजन मांगते, तो उनके सामने खाने की जगह सोना, रत्न और गहने रख दिए जाते. कर्ण इस बात से बहुत हैरान और परेशान हुए.
जाहिर है कि कोई भी इंसान या आत्मा भूख मिटाने के लिए सोना-चांदी तो खा नहीं सकती. जब कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला, तो उन्होंने स्वर्ग के देवराज इंद्र से इस अजीब परेशानी का कारण पूछा.
कर्ण के सवाल पूछने पर देवराज इंद्र ने उन्हें इसके पीछे का असली नियम समझाया. इंद्रदेव ने कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में केवल सोना, चांदी, धन और कीमती वस्त्रों का ही दान किया है.
तुमने कभी अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न और जल का दान नहीं किया. हिंदू मान्यताओं में पूर्वजों के निमित्त अन्न और जल दान करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है.
इंद्रदेव ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति जिस चीज़ का दान जीवित रहते करता है, मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में वही वस्तु प्राप्त होती है.
कर्ण ने जताई मजबूरी: असली वंश की नहीं थी जानकारी
इंद्रदेव की बात सुनकर कर्ण ने बहुत दुखी मन से अपनी मजबूरी बताई. कर्ण ने कहा कि उन्हें अपने वास्तविक जन्म, माता कुंती और अपने असली कुरु वंश के बारे में जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर पता चला था.
अपने कुल और पूर्वजों की जानकारी न होने के कारण वे कभी अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण या उनके नाम पर अन्न दान नहीं कर सके. कर्ण ने कहा कि इसमें उनकी कोई बदनीयती नहीं थी, बल्कि वे तो अपने असली कुल से पूरी तरह अनजान थे.
कर्ण की यह निष्पाप बात सुनकर देवताओं का दिल पिघल गया. उन्हें अपनी भूल सुधारने का एक मौका दिया गया. पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण को 16 दिनों की अवधि के लिए वापस धरती पर भेजा गया.
इन 16 दिनों में कर्ण ने पूरी विधि-विधान के साथ अपने पूर्वजों को याद किया. उन्होंने अपने पितरों के नाम पर गरीबों को डटकर अन्न खिलाया, जल का दान किया और तर्पण किया. इसके बाद जब कर्ण वापस स्वर्ग लौटे, तो उन्हें पेट भरकर भोजन और तृप्ति प्राप्त हुई.
इसी वजह से 16 दिनों की इस विशेष अवधि को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाने लगा. द्रिक पंचांग के अनुसार साल 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर को पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध से होगी.
इसके बाद रोज अलग-अलग तिथियों पर लोग अपने-अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध करेंगे. इस पावन पक्ष का समापन 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा. मान्यता है कि इस दौरान पूर्वजों के नाम से अन्न-जल का दान करने से घर में बरकत बनी रहती है.
डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख हिंदू धर्मग्रंथों, पौराणिक कथाओं और पंचांगीय मान्यताओं पर आधारित एक विवरणात्मक रिपोर्ट है. इसका उद्देश्य पाठकों तक केवल सांस्कृतिक और पौराणिक जानकारियाँ पहुँचाना है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या श्राद्ध कर्मकांड के लिए अपने धर्मशास्त्रियों की सलाह लें.