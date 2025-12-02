Advertisement
ऐसे ही अशुभ नहीं माना गया खरमास...सूर्य देव को रथ से घोड़े हटाकर जोड़ने पड़े थे गधे, कम हो गया था तेज

What does Kharmas mean : खरमास वह समय होता है जब सूर्य देव अपने दुश्‍मन ग्रह गुरु की राशि में होते हैं. जिससे गुरु और सूर्य दोनों ही अशुभ फल देते हैं, लिहाजा इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. खरमास के अशुभ होने के और भी कारण हैं, आइए जानते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:50 AM IST
Kharmas ki Kahani : खरमास साल में 2 बार आता है, जब सूर्य धनु और मीन राशि में होते हैं. यह 2 महीने का समय दिसंबर मध्‍य से जनवरी में मकर संक्रांति तक और मार्च के मध्‍य से अप्रैल के मध्‍य तक रहता है. हिंदू धर्म में खरमास के समय को अशुभ माना गया है और इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. 16 दिसंबर 2025 को धनु संक्रांति से एक बार फिर खरमास शुरू होने जा रहा है, जो कि 14 जनवरी 2026 तक चलेगा. खरमास का समय अशुभ होने के पीछे क्‍या-क्‍या धार्मिक और ज्‍योतिषीय कारण हैं? जानिए. 

यह भी पढ़ें: मिथुन राशि में गुरु गोचर बदल देगा 5 राशि वालों की जिंदगी, कंपकंपाती ठंड में मिलेगी नोटों की गर्मी, 6 महीने करेंगे ऐश

खरमास के अशुभ होने के पीछे धार्मिक कारण 

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं. वे कभी भी कहीं पर भी रुक नहीं सकते हैं क्‍योंकि उनके रुकते ही जनजीवन ठहर जाएगा. इसके चलते उनके रथ में घोड़े लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख-प्यास से बहुत थक जाते हैं. एक बार उनकी यह दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया. तक भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब किनारे ले गए, ताकि घोड़े पानी पी सकें और कुछ आराम कर सकें. लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा. लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे दो खर मौजूद थे. 
 
तब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ दिया और खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लिया. चूंकि घोड़ा, घोड़ा होता है और गधा, गधा. रथ में गधे जोड़ने से रथ की गति धीमी हो गई. साथ ही सूर्य का तेज भी कुछ कम हो गया. फिर भी जैसे-तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है और तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है. इसके बाद सूर्य देव फिर से घोड़ों को रथ में जोड़ लेते हैं. इस तरह जब भी सूर्य धनु राशि में आते हैं खरमास शुरू हो जाता है. चूंकि इस दौरान सूर्य का तेज कम रहता है लिहाजा शुभ कार्यों का भी पूरा फल नहीं मिलता है इसलिए खरमास को अशुभ माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: शनि की राशि में शुक्र-राहु की युति, 2026 में धन में तैरेंगे 3 राशि वाले लोग, गले तक होगा पैसा ही पैसा

खरमास अशुभ होने के पीछे ज्‍योतिषीय कारण 
 
- जब सूर्य गुरु की राशि धनु या मीन में आते हैं तो इससे गुरु ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है. जबकि शुभ कार्यों के लिए गुरु का प्रभावी होना जरूरी है. इसलिए सूर्य के धनु या मीन में आते ही शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है. 

-  ज्‍योतिष के अनुसार सूर्य और गुरु के बीच शत्रुता का भाव है. ऐसे में गुरु की राशि में आने पर सूर्य अपना तेज कम कर देते हैं. इस कारण सूर्य शुभ फल नहीं देते हैं. 

यह भी पढ़ें: 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्‍मे लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? पढ़ें मूलांक 1 का वार्षिक राशिफल

- चूंकि सभी शुभ कार्यों के लिए सूर्य और गुरु ग्रह का प्रभावी होना जरूरी है लेकिन सूर्य के धनु व मीन राशि में रहने पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है. इसलिए कोई भी नया कार्य करने या शुभ कार्य करने पर उसका परिणाम शुभ नहीं होता है अथवा पूरा फल नहीं मिलता है. इसलिए खरमास में नए काम की शुरुआत नहीं की जाती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Kharmas 2025

