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मृत्‍यु के बाद चूल्‍हा क्‍यों नहीं जलाया जाता? मरने वाले की आत्‍मा...

हिंदू धर्म में जब भी घर में किसी की मृत्‍यु होती है तो उसके बाद घर में चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता है. गरुड़ पुराण में भी इसका उल्‍लेख है कि मरने वाले की आत्‍मा की शांति के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी है. जानिए इस परंपरा के पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और व्‍यवहारिक कारण क्‍या हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:12 AM IST
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गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्‍यु के बाद घर में सूतक रहता है और इस दौरान चूल्‍हा नहीं जलाया जाता है.
गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्‍यु के बाद घर में सूतक रहता है और इस दौरान चूल्‍हा नहीं जलाया जाता है.

सनातन धर्म में जन्‍म से लेकर मृत्‍यु तक 16 संस्‍कारों का वर्णन है. मृत्‍यु के बाद किए जाने वाले क्रिया कर्म को इसलिए अंतिम संस्‍कार कहा जाता है क्‍योंकि यह मानव जीवन का आखिरी संस्‍कार होता है. गरुड़ पुराण में व्‍यक्ति के निधन के बाद लगने वाली सूतक और अंतिम संस्‍कार के सभी नियम और विधि-विधान को लेकर विस्‍तार से वर्णन किया गया है. ऐसा ही एक नियम है मृत्‍यु के बाद घर में चूल्‍हा ना जलाना. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि क्‍यों किसी परिजन की मृत्‍यु होने पर घर में चूल्‍हा जलाना, खाना पकाना वर्जित होता है. 

ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले की आत्‍मा को शांति मिले, उसकी पितृलोक की यात्रा आसानी से पूरी हो. वहीं शोक-संतृप्‍त परिवार को भी उस गम से उबरने का समय मिले. साथ ही इन नियमों के पालन के पीछे धार्मिक कारणों के अलावा वैज्ञानिक और व्‍यवहारिक कारण भी हैं. 

मृत्‍यु के बाद चूल्‍हा ना जलाने के पीछे कारण 

गरुड़ पुराण के अनुसार कारण जब किसी की मृत्‍यु होती है तो उसकी आत्‍मा परिवार के मोह में बंधी होती है. जिससे वह अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है. ऐसे में यदि घर में चूल्‍हा जलाने, खाना पकाने जैसे रोजमर्रा के काम में परिजन लिप्‍त हो जाएं तो आत्‍मा को कष्‍ट होता है. साथ ही परिजन की मृत्‍यु के शोक में परिवार के लोगों की भूख-प्‍यास वैसे ही खत्‍म हो जाती है. वह बैठकर रोकर उसे यादकरके इस दुख का सामना करे तो उसे इस गम से जल्‍दी उबरने में मदद मिलती है. 

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घर की शुद्धि - चूंकि मरने के बाद शव में कई तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो वातावरण में फैल जाते हैं. इसलिए घर की शुद्धि के लिए अंति‍म संस्‍कार के बाद घर के लोग नहाते हैं, घर की अच्‍छी तरह सफाई करते हैं, कपड़े धुलते हैं. साथ ही 3 से 13 दिनों का सूतक काल माना जाता है. ताकि घर अच्‍छी तरह शुद्ध हो जाए. ऐसे में शुद्धि से पहले घर में खाना बनाने से उसके भी संक्रमित होने का खतरा रहता है. इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घर में सफाई होने तक खाना नहीं बनाना चाहिए. 

मनोवैज्ञानिक और व्‍यवहारिक पहलू - चूंकि परिवार शोक में डूबा रहता है इसलिए उसे इस समय सांत्‍वना की जरूरत होती है. ऐसे में वह खाना बनाए इससे बेहतर है कि उसके दोस्‍त-रिश्‍तेदार, पड़ोसी उनके लिए अपने घर से खाना भेजते हैं. इससे रिश्‍तों में मजबूती आती है. 

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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