सनातन धर्म में जन्‍म से लेकर मृत्‍यु तक 16 संस्‍कारों का वर्णन है. मृत्‍यु के बाद किए जाने वाले क्रिया कर्म को इसलिए अंतिम संस्‍कार कहा जाता है क्‍योंकि यह मानव जीवन का आखिरी संस्‍कार होता है. गरुड़ पुराण में व्‍यक्ति के निधन के बाद लगने वाली सूतक और अंतिम संस्‍कार के सभी नियम और विधि-विधान को लेकर विस्‍तार से वर्णन किया गया है. ऐसा ही एक नियम है मृत्‍यु के बाद घर में चूल्‍हा ना जलाना. गरुड़ पुराण में बताया गया है कि क्‍यों किसी परिजन की मृत्‍यु होने पर घर में चूल्‍हा जलाना, खाना पकाना वर्जित होता है.

ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले की आत्‍मा को शांति मिले, उसकी पितृलोक की यात्रा आसानी से पूरी हो. वहीं शोक-संतृप्‍त परिवार को भी उस गम से उबरने का समय मिले. साथ ही इन नियमों के पालन के पीछे धार्मिक कारणों के अलावा वैज्ञानिक और व्‍यवहारिक कारण भी हैं.

मृत्‍यु के बाद चूल्‍हा ना जलाने के पीछे कारण

गरुड़ पुराण के अनुसार कारण जब किसी की मृत्‍यु होती है तो उसकी आत्‍मा परिवार के मोह में बंधी होती है. जिससे वह अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है. ऐसे में यदि घर में चूल्‍हा जलाने, खाना पकाने जैसे रोजमर्रा के काम में परिजन लिप्‍त हो जाएं तो आत्‍मा को कष्‍ट होता है. साथ ही परिजन की मृत्‍यु के शोक में परिवार के लोगों की भूख-प्‍यास वैसे ही खत्‍म हो जाती है. वह बैठकर रोकर उसे यादकरके इस दुख का सामना करे तो उसे इस गम से जल्‍दी उबरने में मदद मिलती है.

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घर की शुद्धि - चूंकि मरने के बाद शव में कई तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो वातावरण में फैल जाते हैं. इसलिए घर की शुद्धि के लिए अंति‍म संस्‍कार के बाद घर के लोग नहाते हैं, घर की अच्‍छी तरह सफाई करते हैं, कपड़े धुलते हैं. साथ ही 3 से 13 दिनों का सूतक काल माना जाता है. ताकि घर अच्‍छी तरह शुद्ध हो जाए. ऐसे में शुद्धि से पहले घर में खाना बनाने से उसके भी संक्रमित होने का खतरा रहता है. इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घर में सफाई होने तक खाना नहीं बनाना चाहिए.

मनोवैज्ञानिक और व्‍यवहारिक पहलू - चूंकि परिवार शोक में डूबा रहता है इसलिए उसे इस समय सांत्‍वना की जरूरत होती है. ऐसे में वह खाना बनाए इससे बेहतर है कि उसके दोस्‍त-रिश्‍तेदार, पड़ोसी उनके लिए अपने घर से खाना भेजते हैं. इससे रिश्‍तों में मजबूती आती है.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)