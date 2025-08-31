Mahabharata War: बड़े-बड़े मैदान छोड़कर महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? क्या आप जानते हैं वजह
Mahabharata War: बड़े-बड़े मैदान छोड़कर महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? क्या आप जानते हैं वजह

Mahabharata War in Kurukshetra News: महाभारत युद्ध के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं. इस युद्ध के लिए बड़े-बड़े खाली मैदानों को छोड़कर कुरुक्षेत्र को चुना गया था. आखिर ऐसा करने के पीछे कौन सी बड़ी वजह थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:37 AM IST
Mahabharata War: बड़े-बड़े मैदान छोड़कर महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? क्या आप जानते हैं वजह

Reason for Choosing Kurukshetra for Mahabharata War: महाभारत युद्ध को भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है. इस युद्ध में दोनों ओर से करीब 1 करोड़ 14 योद्धाओं की जान गई थी. यह युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान समेत भारत के अलग-अलग कोने से राजा अपनी विशाल सेनाओं को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे थे. इस जगह का चुनाव कौरव और पांडवों ने आपसी सहमति से किया था. सवाल ये है कि जब देश में इससे भी बड़े और विशाल मैदान युद्ध के लिए उपलब्ध थे तो महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही चुना गया. आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह थी कि यह शहर इतिहास में अमिट स्थान पा गया. इसके पीछे एक ऐसी कथा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. आइए आज हम उन दोनों कथाओं के बारे में आपको अवगत करवाते हैं. 

महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया?

इस कथा के अनुसार, एक बार राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में भूमि की जुताई की थी. इंद्र ने उनसे पूछा तो कुरु ने कहा कि यहां मरने वाला पुण्यलोक को प्राप्त होगा. इंद्र ने इसे मजाक समझा, लेकिन बाद में देवताओं ने इसके महत्व को समझा और पुष्टि की कि कुरुक्षेत्र में मरने वाला वाकई स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है. यही वजह है कि भीष्म, कृष्ण और अन्य योद्धा इसे युद्ध के लिए उपयुक्त मानते थे. भगवद्गीता के प्रथम श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है. उन्होंने कुरुक्षेत्र में ही भागवदगीता के उपदेश दिए थे, जिस आप जा दुनिया भर के करोड़ों सनातनी चल रहे हैं.

महाभारत युद्ध में कितने लोग शेष बचे?

महाभारत का युद्ध भयंकर था, जिसमें लाखों लोग मारे गए. युद्ध के बाद कौरव पक्ष से केवल चार (कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा) और पांडव पक्ष से 15 योद्धा जीवित बचे. इस युद्ध ने भारत की वैदिक संस्कृति और सभ्यता को गहरा आघात पहुंचाया. यह युद्ध अखंड भारत को खंड-खंड करने की शुरुआत थी. सवाल उठता है कि इस युद्ध का जिम्मेदार कौन था? कुछ लोग शकुनि को खलनायक मानते हैं, तो कुछ भीष्म को. लेकिन श्रीकृष्ण को सर्वसम्मति से नायक माना जाता है, जिन्होंने युद्ध को रोकने की हर संभव कोशिश की और अंततः पांडवों को विजय दिलाई.

महाभारत युद्ध से जुड़े प्रमुख स्थान कौन से हैं?

महाभारत युद्ध से जुड़े कई स्थान आज भी मौजूद हैं. कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में युद्ध हुआ और श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया. लाख का घर (लाक्षागृह) मेरठ के पास बरनावा में था, जहां कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश रची. गंधमादन पर्वत (हिमालय के कैलाश क्षेत्र) में हनुमान जी की पूंछ भीम नहीं उठा सके थे. खाटू श्याम (राजस्थान, सीकर) वह स्थान है, जहाँ बर्बरीक का शीश रखा गया. मथुरा श्रीकृष्ण की जन्मस्थली थी, जिस पर जरासंध ने कई हमले किए. राजगीर (बिहार) में वेदव्यास और गणेश की गुफाएं हैं, जहाँ महाभारत लिखी गई. 
अर्जुन गुफा (मनाली) में अर्जुन को शिव ने पाशुपतास्त्र दिया. इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) और हस्तिनापुर (मेरठ) पांडवों और कौरवों की राजधानियां थीं. पुरातात्विक खोजों में दिल्ली के पुराना किला और मेरठ में मिले अवशेष पांडवों की राजधानी की पुष्टि करते हैं. द्वारका (गुजरात) श्रीकृष्ण का प्रमुख केंद्र थी, जो युद्ध के बाद समुद्र में डूब गई. पुरातत्वविदों ने समुद्र में 7,000 से 3,500 वर्ष पुराने शहर के अवशेष खोजे, जो द्वारका से जोड़े जाते हैं.

महाभारत युद्ध का प्रभाव क्या हुआ?

महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर हिरण्यवती नदी के पास हुआ. पांडवों ने अपना पड़ाव समंतपंचक तीर्थ के पास डाला था. इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए. श्रीकृष्ण ने युद्ध को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब यह अनिवार्य हो गया, तो उन्होंने पांडवों को विजय दिलाई. महाभारत हमें धर्म, नीति, और बलिदान के साथ-साथ छल, ईर्ष्या और विश्वासघात की भी कहानी सिखाता है. यह ग्रंथ हर हिंदू के घर में होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है.

(यज्नश्री ट्विटर हैंडल से साभार)

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Mahabharata war

;