/क्यों ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजते थे इंद्रदेव? जानिए इसके पीछे का असली कारण

पुराणों की कहानियां सुनते हुए हम सबने यह बात कभी न कभी जरूर सोची है. जब भी कोई ऋषि मुनि किसी जंगल में गहरी तपस्या में बैठते थे, तभी स्वर्ग में हलचल मच जाती थी. देवराज इंद्र अचानक परेशान हो उठते थे.
फिर तुरंत ही स्वर्ग से रंभा या मेनका जैसी अप्सराओं को धरती पर भेज दिया जाता था. वे आती थीं, नाचती गाती थीं और ऋषि की बरसों की तपस्या मिनटों में टूट जाती थी. लेकिन इंद्रदेव हर बार ऐसा करते क्यों थे? इसके पीछे का पूरा गणित बहुत सीधा है.
इंद्रदेव स्वर्ग के राजा हैं, यह तो हम सब जानते हैं. पर पुरानी किताबों के हिसाब से देखें तो 'इंद्र' किसी एक देवता का नाम नहीं है. ये स्वर्ग के राजा की पोस्ट या कुर्सी का नाम है. उस दौर में नियम यह था कि जो भी इंसान बहुत कठिन तप कर लेगा, वह इस कुर्सी का नया हकदार बन जाएगा.
बस यही बात इंद्रदेव को सोने नहीं देती थी. जब भी कोई ऋषि तप करने बैठता, इंद्रदेव को अपनी कुर्सी छिनने का डर सताने लगता था. इसी चक्कर में वे तुरंत अप्सराओं को भेजकर उनका ध्यान भटका देते थे.
इंद्रदेव यह काम अकेले नहीं करते थे. वे स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सराओं के साथ कामदेव को भी भेजा करते थे. कामदेव वहां का मौसम एकदम सुहाना बना देते थे. हवाओं में खुशबू घोल देते थे. इसके बाद अप्सराएं आकर अपना नाच गाना शुरू करती थीं.
किसी इंसान के लिए इतने हसीन माहौल में खुद पर काबू रखना लगभग नामुमकिन हो जाता था. अच्छे अच्छे तपस्वी इस मायाजाल में फंस जाते थे और उनका ध्यान भगवान से हटकर अप्सराओं पर चला जाता था.
देखा जाए तो ये सिर्फ इंद्रदेव की कोई चाल भर नहीं थी. यह उस ऋषि के मन की असली परीक्षा भी हुआ करती थी. हमारे शास्त्रों में वही असली ज्ञानी माना गया है जो किसी भी लालच या रूप रंग के चक्कर में न पड़े.
अप्सराओं का आना एक तरह का टेस्ट होता था. इससे पता चलता था कि ऋषि का मन सच में सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुका है या अभी भी उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी बाकी है. जो इस परीक्षा को पार कर लेते थे, वे और बड़े महात्मा बन जाते थे.
ये पुरानी बात आज की लाइफ पर भी एकदम खरी उतरती है. इस कहानी में इंद्रदेव का डर असल में हमारे अंदर की घबराहट है. वहीं अप्सराएं उन डिस्ट्रेक्शन की तरह हैं जो हमें हमारे काम से भटकाते हैं.
जब भी आप किसी बड़े गोल को पाने के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, तो रास्ते में फोन, सोशल मीडिया या दूसरी कई चीजें आपका ध्यान खींचती हैं. जो इंसान इन सब भटकावों से बचकर अपने काम में लगा रहता है, वही आगे चलकर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर पाता है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पौराणिक संदर्भों और कथाओं को पाठकों तक पहुंचाना है. लेख में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से पारंपरिक कथाओं के विश्लेषण पर आधारित हैं, हम इनके किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक या ऐतिहासिक दावों की पुष्टि नहीं करते हैं.