/श्रीराम ने क्यों पेड़ के पीछे छिपकर किया था बालि का वध? जानिए रामायण का वो रहस्य और उसे मिला वरदान

रामायण की कहानियों में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक सबसे बड़ा वाकया है प्रभु श्रीराम द्वारा वानर राज बालिका वध करना. पूरी रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमेशा धर्म और नीति का पालन किया.
लेकिन जब बालि को मारने की बात आई, तो उन्होंने सामने से लड़ने के बजाय पेड़ के पीछे छिपकर तीर चलाया. सदियों से लोग ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि आखिर भगवान राम को ऐसा क्यों करना पड़ा. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और बालि को मिला एक चमत्कारी वरदान था, जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है.
असल में बालि कोई आम वानर नहीं था, वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था. बालि को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला था, जो उसे युद्ध में अजेय बना देता था. वरदान यह था कि जो कोई भी बालि के सामने आकर उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी ताकत खिंचकर बालि के शरीर में आ जाएगी.
इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाले की शक्ति आधी रह जाती और बालि की ताकत अपनी खुद की शक्ति और सामने वाले की आधी शक्ति मिलकर डेढ़ गुना हो जाती थी. इस वरदान के कारण दुनिया का कोई भी योद्धा या देवता बालि को सामने से हराकर जीत नहीं सकता था.
बालि के इस वरदान की वजह से भगवान श्रीराम के सामने एक बड़ी धर्मसंकट वाली स्थिति थी. अगर राम सीधे बालि के सामने जाकर लड़ते, तो वरदान के नियम के अनुसार राम की आधी शक्ति भी बालि के पास चली जाती.
हालांकि श्रीराम साक्षात भगवान थे और उनकी महिमा अनंत थी, लेकिन वे इस धरती पर एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लेकर आए थे. वे प्रकृति के नियमों और ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने वरदान की मर्यादा रखने के लिए बालिके सामने न जाकर छिपकर वार करने का रास्ता चुना.
इसके अलावा इस वध के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी, जो धर्म और न्याय से जुड़ी थी. बालिने अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था. उसने सुग्रीव को मारपीट कर राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसकी पत्नी रुमा को जबरदस्ती अपने पास रख लिया था.
शास्त्रों के अनुसार, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है. बालि का ये काम पूरी तरह से पाप की कटेगरी में आता था, जिसके लिए उसे सजा मिलना तय था. सुग्रीव ने जब श्रीराम की शरण ली, तो भगवान ने अपने मित्र को न्याय दिलाने का वचन दिया.
जब श्रीराम का तीर बालि को लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा, तो उसने भी मरते समय राम से यही सवाल पूछा था. बालि ने कहा कि हे राघव, आप तो धर्म के रक्षक हैं, फिर आपने मुझसे छिपकर युद्ध क्यों किया.
तब भगवान राम ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि एक राजा का धर्म अधर्म का नाश करना होता है. तुमने अपने जीवित भाई की पत्नी को बंधक बनाकर घोर पाप किया है, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो.
साथ ही, चूंकि तुम एक वानर हो, और किसी भी शिकारी या राजा के लिए पशु का शिकार छिपकर करना नीति के खिलाफ नहीं माना जाता. राम की बातें सुनकर बालि को अपनी गलती का अहसास हुआ और उसने प्रभु के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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