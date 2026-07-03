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श्रीराम ने क्यों पेड़ के पीछे छिपकर किया था बालि का वध? जानिए रामायण का वो रहस्य और उसे मिला वरदान

बालिको सामने से लड़ने वाले की आधी शक्ति छीन लेने का वरदान प्राप्त था, इसलिए भगवान श्रीराम ने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने और सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए छिपकर उसका वध किया था.

Written Byharsh singh
Published: Jul 03, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:25 PM IST
श्रीराम ने क्यों पेड़ के पीछे छिपकर किया था बालि का वध? जानिए रामायण का वो रहस्य और उसे मिला वरदान

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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