भगवान शिव से पूछा दादा-परदादा का नाम...फिर बने देवों के देव 'महादेव', जानिए ये बेहद रोचक कथा

सावन महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ पूरे महीने हम भगवान शिव और उनके मंदिरों से जुड़ी रोचक कथाएं जानेंगे. शिव को देवाधिदेव 'महादेव' कहा जाता है, यानी कि देवों के देव. इसे लेकर शिव पुराण समेत कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है और जुड़ी कथाएं भी मिलती हैं कि आखिर कैसे शिव को महादेव का दर्जा दिया गया है.
पौराणिक ग्रंथों में एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब विवाह के समय भगवान शिव से उनका नाम एवं पूर्वजों के बारे में पूछा गया. तब उन्होंने अपना नाम शिव बताया. इसके पश्चात उनके पिता का नाम पूछा गया, इस पर ब्रह्मा जी ने स्वयं को उनका पिता बताया.
इसके बाद कन्या पक्ष की ओर से पूछा गया कि अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं, तो फिर आपके दादाजी कौन हैं. तब भगवान शिव ने जवाब देते हुए कहा, इस सृष्टि के पालन करने वाले भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं. इस पर भी कन्या पक्ष की जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो शिव से पूछा गया कि अगर आपके पिता ब्रह्मा हैं और दादाजी विष्णु हैं तो आपके परदादा कौन हैं.
यह सवाल सुनकर भगवान शिव ने जोर से हंसे और फिर प्रेमपूर्वक बोले, 'सबके परदादा तो हम ही हैं'. किंवदंती है कि तब से ही भगवान शिव को आदिदेव देवाधिदेव यानी सभी देवों के देव कहा जाता है.
शिव पुराण में एक श्लोक है-
"न जाने परम् स्थानं न जाने तव जन्म ततः।
महेश्वर नमस्तुभ्यं त्वमेव शरणं मम॥"
इसका अर्थ है, "मैं आपके परम निवास को नहीं जानता, न ही मैं आपके मूल स्वरूप को जानता हूँ. हे महेश्वर! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं."
यानी कि सृष्टि और विनाश से परे शाश्वत, अपरिवर्तनीय चेतना के उद्गम और अंत भी शिव ही हैं. इसी कारण शिव न केवल महादेव, अर्थात देवताओं में सबसे महान, कहलाते हैं बल्कि आदि योगी भी हैं. वे उस परम चेतना के प्रतीक हैं जिससे समस्त दिव्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की उत्पत्ति होती है.
शिव की पूजा मानव रूप में नहीं, बल्कि शिवलिंग के रूप में की जाती है, जो अनंत ऊर्जा और सृष्टि का प्रतीक है. यह भी शिव के आदियोगी होने का बड़ा उदाहरण है. साथ ही देवता और असुर दोनों ही उनका आदर करते हैं. इसलिए कहा जाता है कि शिव समय, रूप और सीमाओं से परे विद्यमान है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)