आखिर क्यों काल भैरव ने नाखून से उखाड़ दिया था ब्रह्मा जी का 5वां सिर?

पुराणों में भगवान शिव और ब्रह्मा जी की एक बहुत चर्चित कहानी आती है. ये कहानी ब्रह्मा जी के पांचवें सिर के कटने की है. अब सवाल उठता है कि आखिर सृष्टि को बनाने वाले का सिर काटने की नौबत क्यों आई, तो बात सीधी सी है जब इंसान या भगवान, किसी को भी अपनी ताकत का घमंड हो जाता है, तो उसका नुकसान होना तय है.
ब्रह्मा जी के साथ भी यही हुआ था. जब वे घमंड में आकर धर्म की मर्यादा भूलने लगे, तब शिवजी को बीच में आना पड़ा था. आज हम इस कथा को आर्टिकल के माध्यम से डिटेल में बताएंगे.
कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया को बनाने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है. वे खुद को सबसे बड़ा समझने लगे. उस जमाने में उनके पांच सिर हुआ करते थे.
चार सिरों से तो वे वेद और अच्छी बातें बोलते थे, लेकिन यह जो पांचवां सिर था न, यही सारा गुड़-गोबर कर रहा था. घमंड की वजह से इस सिर से हमेशा उल्टी-सीधी बातें और फालतू की बयानबाजी निकलती रहती थी.
एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है. बात बढ़ते-बढ़ते शिवजी तक पहुंच गई. अब ब्रह्मा जी का वही पांचवां सिर घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने शिवजी को भी नहीं बख्शा.
वो शिवजी के बारे में भला-बुरा बोलने लगा और अनाप-शनाप बकने लगा. वहां मौजूद सारे देवी-देवता ये सब देखकर हक्के-बक्के रह गए कि ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हैं.
अपने सामने ब्रह्मा जी का ऐसा बर्ताव और अहंकार देखकर शिवजी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्हें लगा कि अगर आज इस अहंकार को सबक नहीं सिखाया गया, तो दुनिया में कोई मर्यादा ही नहीं बचेगी.
बस फिर क्या था, शिवजी के भयानक गुस्से से एक बहुत ही खौफनाक रूप पैदा हुआ, जिन्हें हम काल भैरव कहते हैं. काल भैरव का काम ही यही है कि जहां अधर्म या घमंड दिखे, उसे तुरंत खत्म कर दो.
शिवजी का इशारा पाते ही काल भैरव आगे बढ़े और उन्होंने अपने हाथ के नाखून से ही ब्रह्मा जी का वह पांचवां सिर काटकर अलग कर दिया. जिस सिर से घमंड और कड़वे बोल निकल रहे थे, वो एक झटके में नीचे गिर पड़ा.
सिर कटते ही ब्रह्मा जी की सारी अकड़ हवा हो गई. उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है. उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी से माफी मांगी. बस तभी से ब्रह्मा जी के सिर्फ चार सिर ही रह गए.
ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है. आप चाहे कितने भी पढ़े-लिखे हों, आपके पास कितना भी पैसा या बड़ा पद हो, लेकिन अगर आपके अंदर घमंड आ गया, तो आपका नीचे गिरना तय है.
शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काटकर दुनिया को यही समझाया था कि घमंड किसी का भी हो, उसका अंत बुरा ही होता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसे सिर्फ़ सांस्कृतिक जानकारी और सीख के तौर पर आसान भाषा में लिखा गया है.