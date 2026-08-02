यमराज भी मान गए हार...! जानिए कैसे शिवजी का नाम पड़ा 'महाकाल' और क्या है इसका रहस्य?

हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है. उनके अनगिनत नामों में से एक सबसे प्रभावशाली नाम महाकाल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को महाकाल क्यों कहा जाता है.
शिव पुराण में इससे जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है. यह कहानी बताती है कि जब बात अपने सच्चे भक्त की रक्षा की आती है, तो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटना पड़ता है.
पौराणिक कथा के अनुसार, ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती के कोई संतान नहीं थी. उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की. तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक गुणी पुत्र का वरदान दिया, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित की थी.
उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया. जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होने लगे, उनके माता पिता की चिंता बढ़ती गई. मार्कंडेय को जब अपनी कम आयु का पता चला, तो उन्होंने घबराने के बजाय भगवान शिव की भक्ति का मार्ग चुना.
मार्कंडेय ने समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की और दिन रात शिवजी की आराधना में लीन हो गए. उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अखंड जाप करने लगे.
जब उनकी आयु के 16 वर्ष पूरे होने का दिन आया, तब भी वे बिना डिगे पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जाप करते रहे. उन्हें अपनी मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनका मन पूरी तरह शिव भक्ति में डूबा हुआ था.
नियत समय पर यमराज के दूत बालक मार्कंडेय के प्राण लेने पहुंचे. लेकिन बालक की भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव के कारण कोई भी दूत उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका.
इसके बाद स्वयं यमराज अपने महिष पर सवार होकर वहां पहुंचे. यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए अपना पाश फेंका, बालक ने कसकर शिवलिंग को बाहों में भर लिया. यमराज के इस कदम से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत शिवलिंग से प्रकट हो गए.
भगवान शिव का रूप उस समय अत्यंत विकराल था. उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.
महादेव ने यमराज से साफ कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. शिवजी ने मार्कंडेय की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया. यमराज को भी महादेव के सामने नतमस्तक होना पड़ा और वे खाली हाथ लौट गए.
काल का अर्थ समय और मृत्यु दोनों होता है. चूंकि भगवान शिव ने स्वयं काल यानी यमराज को पराजित कर दिया और समय के चक्र को अपने वश में कर लिया, इसलिए वे महाकाल कहलाए.
महाकाल का सीधा अर्थ है जो काल से भी परे है और जिसके अधीन स्वयं मृत्यु काम करती है. उज्जैन के ज्योतिर्लिंग को भी इसी वजह से महाकाल कहा जाता है. ये कथा सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती.
डिस्क्लेमर: यह लेख शिव पुराण में वर्णित पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और लोक-परंपराओं पर आधारित है. इस खबर का उद्देश्य धार्मिक जानकारियों और सांस्कृतिक धरोहर को पाठकों तक पहुंचाना है. इसमें दी गई बातों का मकसद किसी भी व्यक्ति, धर्म, या समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाना या किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है. पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में ही देखें.