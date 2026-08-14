जानिए महाकाल को क्यों चढ़ाई जाती है श्मशान की भस्म?

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रोज सुबह होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में फेमस है. भगवान शिव को श्मशान की भस्म अर्पित करने की ये परंपरा सदियों पुरानी है.
धार्मिक मान्यताओं से लेकर अघोरी परंपरा तक में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है. शिव जी को श्मशान की राख क्यों इतनी प्रिय है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण छिपा हुआ है, जिसके बारे में डिटेल से जानेंगे.
शिव पुराण की कथा के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए थे. वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे थे.
जब विष्णु जी ने चक्र से माता सती के अंगों को अलग किया, तो शिव जी के हाथ में सिर्फ राख बची. शिव जी ने उस राख को अपने पूरे शरीर पर मल लिया. माना जाता है कि तभी से भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे.
उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को काल का स्वामी माना जाता है. परंपरा के अनुसार महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान श्मशान की ताजी राख का उपयोग किया जाता था.
हालांकि अब कपिला गाय के कंडे, शमी, पीपल और पलाश की लकड़ी से तैयार शुद्ध भस्म का प्रयोग प्रमुखता से होता है. ये भस्म अलसुबह 4 बजे मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल को अर्पित की जाती है.
तंत्र साधना और अघोरी परंपरा में श्मशान की भस्म को सबसे पवित्र माना गया है. अघोरी साधु अपने पूरे शरीर पर भस्म लपेटकर साधना करते हैं.
उनका मानना होता है कि भस्म लगाने से शरीर की ऊर्जा बाहर नहीं भटकती. यह शरीर को बाहरी मौसम, ठंड और गर्मी से भी बचाती है. साधना के दौरान भस्म एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है.
भस्म दरअसल इंसान के शरीर और दुनिया के अंत का प्रतीक है. हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक ये मानव शरीर नश्वर है जो अंत में राख में बदल जाता है. भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है.
वे भस्म धारण करके दुनिया को ये याद दिलाते हैं कि अहंकार और मोह-माया सब बेकार हैं. अंत में केवल आत्मा और ईश्वर ही सत्य बचते हैं.
धार्मिक महत्व के साथ-साथ भस्म लगाने के पीछे आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं. पीपल, बरगद और गोबर के कंडे जलने के बाद बनने वाली भस्म में कीटाणुनाशक गुण होते हैं.
इसे त्वचा पर लगाने से रोमछिद्र बंद होते हैं और शरीर में ठंडक बनी रहती है. ये त्वचा से जुड़ी बीमारियों से रक्षा करती है और शरीर के तापमान को संतुलित रखती है.
Disclaimer: यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक ग्रंथों और पौराणिक परंपराओं पर आधारित है. इसे पाठकों की जानकारी और आध्यात्मिक रुचि के लिए सरल भाषा में तैयार किया गया है.