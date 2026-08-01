/क्यों भस्म मलते हैं भोलेनाथ? जानिए उनके त्रिशूल, डमरू और तीसरी आंख का अनदेखा राज!

भगवान शिव का रूप बाकी देवी देवताओं से काफी अलग दिखता है. गले में सांप, हाथ में त्रिशूल डमरू और शरीर पर राख. देखने में ये सब थोड़ा हैरान करता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी बातें छिपी हैं.
शिव पुराण में बताया गया है कि ये चीजें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हैं. इनके जरिए जिंदगी और दुनिया को चलाने के बड़े बड़े मैसेज दिए गए हैं.
शिवजी के हाथ में जो त्रिशूल दिखता है, उसकी तीन नोक तीन बड़ी चीजों से जुड़ी हैं भूत, भविष्य और वर्तमान. साथ ही ये हमारे अंदर की तीन बुराइयों जिनमें गुस्सा, लालच और घमंड आता है उसको खत्म करने की बात कहता है.
सीधी भाषा में कहें तो त्रिशूल का मतलब है कि अगर जिंदगी में शांति चाहिए, तो आपको अपने गुस्से और लालच पर काबू पाना ही पड़ेगा.
मान्यता है कि जब दुनिया बनी थी, तब सबसे पहली आवाज शिवजी के डमरू से ही निकली थी. इसी आवाज से संगीत और भाषा की शुरुआत हुई.
डमरू बीच में से पतला और दोनों तरफ से चौड़ा होता है, जो ये दिखाता है कि दुनिया में बनना और मिटना साथ साथ चलता है. डमरू की आवाज मन को शांत करती है और आसपास की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है.
श्मशान की राख लगाना शिवजी के वैरागी होने की पहचान है. ये राख हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी अमीर या सुंदर क्यों न हो, एक दिन सबको इसी मिट्टी और राख में मिल जाना है. इसलिए अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए और दिखावे से दूर रहना चाहिए.
सब जानते हैं कि शिवजी की 3 आंखें हैं. लेकिन तीसरी आंख सिर्फ गुस्सा दिखाने या दुनिया को भस्म करने के लिए नहीं है. तीसरी आंख असल में समझदारी और ज्ञान की प्रतीक है.
ये हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया को देखने के लिए दो आंखें काफी हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने और सही निर्णय लेने के लिए अक्ल यानी तीसरी आंख की जरूरत होती है.
शिवजी का पूरा रूप हमें लाइफ मैनेजमेंट सिखाता है. जैसे गले में जहरीला सांप होने के बाद भी वे शांत रहते हैं, वैसे ही हमें भी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए.
सिर पर बहती गंगा बताती है कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखना चाहिए. अगर हम इन बातों को थोड़ा भी समझ लें, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की आधी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो सकती हैं.
(Disclaimer): यह लेख धार्मिक मान्यताओं और शिव पुराण में वर्णित कथाओं पर आधारित है. इसमें दी गई जानकारियां केवल पाठकों की रुचि और सांस्कृतिक ज्ञान के उद्देश्य से साझा की गई हैं. किसी भी धार्मिक नियम या अनुष्ठान को अपनाने से पहले संबंधित विषय के विद्वान या आचार्य की सलाह जरूर लें.