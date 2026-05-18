भगवान विष्णु के 2 सबसे वफादार सेवक... जो एक छोटी सी भूल के कारण बन गए ब्रह्मांड के सबसे खौफनाक राक्षस

Jay Vijay Vaikuntha Story: भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल रहते थे. उन्हें भगवान का सबसे भरोसेमंद सेवक माना जाता था. कहा जाता है कि दोनों हमेशा वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान की सेवा करते थे. लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी. एक छोटी सी गलती के कारण उन्हें ऐसा श्राप मिला कि उन्हें धरती पर राक्षस बनकर जन्म लेना पड़ा. ये कथा हिंदू पुराणों की सबसे रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है.

पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के महान ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुंचे. उस समय जय और विजय द्वार पर पहरा दे रहे थे. उन्होंने ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया. द्वारपालों को लगा कि बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं दिया जा सकता. लेकिन ऋषियों को ये बात पसंद नहीं आई. उन्हें लगा कि जय और विजय को अपने पद का घमंड हो गया है. गुस्से में आकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि उन्हें स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा.

पहला रास्ता या दुसरा...!

श्राप सुनकर जय और विजय घबरा गए. उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी. तब भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ऋषियों का श्राप वापस नहीं हो सकता. लेकिन उन्होंने दोनों को दो रास्ते दिए. पहला ये कि वे सात जन्म तक भगवान के भक्त बनकर धरती पर रहें. दूसरा यह कि तीन जन्म तक भगवान के शत्रु बनें और फिर वापस वैकुंठ लौट आएं. जय और विजय ने जल्दी भगवान के पास लौटने के लिए दूसरा रास्ता चुना. इसके बाद उनकी राक्षस योनि की यात्रा शुरू हुई.

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तीनों जन्मों में मिली भगवान से मुक्ति

पहले जन्म में दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने. उस समय भगवान विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका अंत किया. दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने. तब भगवान राम ने युद्ध में उन्हें हराया. तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे थे. उस समय भगवान कृष्ण ने उनका वध किया. हर जन्म में दोनों भगवान के विरोधी बने, लेकिन अंत में उन्हें भगवान के हाथों मुक्ति मिली.

भगवान के थे सबसे करीबी सेवक...

ये कथा सिर्फ श्राप की कहानी नहीं मानी जाती. इसे कर्म, अहंकार और भगवान की लीला से भी जोड़कर देखा जाता है. जय और विजय भगवान के सबसे करीबी सेवक थे, लेकिन एक पल की कठोरता ने उन्हें कठिन रास्ते पर भेज दिया. फिर भी भगवान ने हर जन्म में उनका साथ नहीं छोड़ा. यही कारण है कि ये कहानी आज भी लोगों को विनम्रता और भक्ति का संदेश देती है.