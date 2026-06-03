हजारों साल तक पानी के अंदर चला भयंकर युद्ध, जब अपनों ने भी छोड़ दिया साथ तब इस एक चीज ने बचाए गजेंद्र के प्राण!

Gajendra moksha story: पौराणिक काल से चली आ रही गजेंद्र और मगरमच्छ की अमर कथा आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी. ये बस एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान के अहंकार के टूटने, अटूट विश्वास और भगवान के लिए समर्पण होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है. भागवत पुराण का ये वो कथा है जो हमें सिखाता है कि जब संकट के घोर अंधकार में चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब सच्चे मन से निकली एक करुण पुकार वैकुंठ धाम को भी हिला सकती है. आज हम आपको इस आर्टिकल में गजेंद्र मोक्ष की चमत्कारी कथा के बारे में बताएंगे.

सबसे शक्तिशाली हाथी...

कथा के मुताबिक बहुत समय पहले गजेंद्र नाम का एक शक्तिशाली हाथी था. वो अपने विशाल झुंड का राजा था. गजेंद्र अपनी ताकत के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था. आगे चलकर वो हाथी अपने परिवार के साथ जंगल के एक सुंदर सरोवर में पानी पीने के लिए पहुंचा. पानी बहुत साफ और ठंडा था. जिसके कारण सभी हाथी स्नान और पानी पीने के लिए सरोवर में उतर गए. तभी अचानक पानी में छिपे एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया. गजेंद्र ने उस मगरमच्छ से बचने की पूरी कोशिश की पर उसकी पकड़ और मजबूत होती गई.

हजारों सालों तक चला था युद्ध

इसके बाद हाथी और मगरमच्छ के बीच बहुत देर तक संघर्ष हुआ. गजेंद्र अपनी शक्ति के बल पर बाहर निकलना चाहता था. वहीं मगरमच्छ उसे पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता रहा. ये संघर्ष हजारों सालों तक चलता रहा. धीरे-धीरे हाथी की ताकत कम होने लगी. उसके साथी भी उसकी मदद नहीं कर सके. जब गजेंद्र को लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तब उसने मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया. उसने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना की थी.

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श्रापित था वो मगरमच्छ...

गजेंद्र की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे. मान्यता है कि भगवान अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर सरोवर तक आए थे. वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया. मगरमच्छ के मरते ही गजेंद्र को उसके बंधन से मुक्ति मिल गई. कथा के मुताबिक वो मगरमच्छ वास्तव में एक श्रापित गंधर्व था. भगवान के स्पर्श से उसे भी श्राप से छुटकारा मिल गया. इस तरह भगवान ने हाथी और मगरमच्छ दोनों का कल्याण किया.

ये कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है. इसमें गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है. गजेंद्र को मनुष्य के अहंकार और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है. वहीं मगरमच्छ सांसारिक परेशानियों और दुखों का प्रतीक माना जाता है. जब व्यक्ति अपनी शक्ति पर घमंड छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है, तब उसे कठिन से कठिन संकट से भी मुक्ति मिल सकती है. यही कारण है कि गजेंद्र मोक्ष की यह कथा आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाई जाती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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