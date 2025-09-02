Varah Avtar Katha: भगवान विष्णु ने सागर में छुपाई पृथ्वी ढूंढने के लिए वराह का ही रूप क्यों धरा?
Lord Vishnu Varah Avtar Katha in Hindi: विशालकाय हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी का हरण कर उसे गर्भोदक सागर की तलहटी में छिपा दिया था. सवाल है कि श्री हरि ने इसके लिए वराह का ही रूप क्यों धरा?

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:07 PM IST
Why did Lord Vishnu take the form of Varaha: भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का संचालनकर्ता माना जाता है. धरती पर जब भी संकट आता है, तब-तब वे विभिन्न रूप धरकर पृथ्वी पर अवतार पर लेते हैं. एक बार हिरण्याक्ष नाम के विशालकाय राक्षस ने पूरी पृथ्वी का अपहरण कर उसे एक विशाल महासागर की तलहटी में छिपा दिया था. तब पृथ्वी को बचाने के लिए श्री हरि ने वराह अवतार लिया था. इसमें उनका गर्दन से ऊपर का हिस्सा शुकर (जंगली सुअर) और निचला हिस्सा मानव का था. लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने यह विचित्र अवतार ही क्यों लिया और उनका साइज कितना था, जिससे वे समूची पृथ्वी को अपने सींगों पर रखकर बाहर निकाल लाए थे.

राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहां छिपाया था?

धार्मिक विद्वानों के मुताबिक, भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बल पर हिरण्याक्ष राक्षस ने अपना आकार बढ़ाकर पृथ्वी का अपहरण कर लिया और फिर उसे ब्रह्माण्ड के एक गर्भोदक नाम के सागर की तलहटी में छिपा दिया. उसे कॉस्मिक ओशियन भी कहा जाता है. उसकी चौड़ाई एक करोड़ योजन यानी 15 करोड़ किमी बताई जाती है. इसका मतलब ये कि इस सागर में 1 हजार पृथ्वी तक समा सकती थीं. 

वराह अवतार का आकार कैसा था?

ऐसे में विशाल महासागर में छिपाई गई एक छोटी सी पृथ्वी को ढूंढना भूंसे में कोई कील ढूंढने के बराबर था. साथ ही पृथ्वी को सही-सलामत महासागर से बाहर निकालना था. ऐसे में भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेने का निर्णय किया. जब वे वराह में अवतरित हुए तो उनके अंग सहस्रों योजन (हजारों योजन यानी लाखों किलोमीटर) तक फैले हुए थे. 
मान्यता है कि वराह अवतार की ऊंचाई 75,000 किमी और चौड़ाई 40,000 किमी थी. इतना लंबा चौड़ा आकार धारण करने की वजह ये थी कि पृथ्वी का आकार 40,000 किमी के आसपास बताया जाता है. ऐसे में पृथ्वी को पकड़कर बाहर निकालने के लिए उससे बड़े आकार वाला शरीर धारण करना जरूरी था. 

भगवान विष्णु ने वराह का ही रूप क्यों बनाया?

यहां पर सवाल उठता है कि विशाल महासागर के अंदर छुपाई गई पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए श्री हरि ने वराह का ही रूप क्यों बनाया? वे चाहते तो किसी और जानवर का भी रूप बना सकते थे? असल में इसकी बड़ी तार्किक वजह थी. 

धार्मिक विद्वानों के अनुसार, वराह यानी जंगली सूअर अक्सर कीचड़ में रहता है. उसे अन्दर तक मिट्टी खोदने की आदत होती है. उसमें सूंघकर चीजों का पता लगाने की जबरदस्त क्षमता होती है. वह पानी या मिट्टी के अंदर छिपाई गई चीजों को अपनी थूथनी से ढूंढकर खोद सकता है. 

सूंघते हुए सागर की गहराइयों में पहुंच गए वराह

यही वजह है कि गर्भोदक सागर की गहराइयों में छिपाई गई पृथ्वी को ढूंढने के लिए उन्होंने वराह का रूप धारण किया और फिर सूंघते हुए सागर की चट्टानों के नीचे तलहटी में पहुंच गए. वहीं पर उन्हें राक्षस हिरण्याक्ष और पृथ्वी दोनों मिल गए. जब भगवान विष्णु पृथ्वी ले जाने लगे तो हिरण्याक्ष ने उन पर हमला कर दिया. जिसके बाद वे उसे परास्त करके पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रखकर सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लाए. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

