Arjuna Defeat: महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन के गांडीव धनुष और उनके तीरों का खौफ पूरी दुनिया में था. उनके सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी युद्ध के कुछ समय बाद अर्जुन की ये जादुई ताकत अचानक गायब हो गई थी.
स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो अर्जुन अकेले पूरी सेना को हरा सकते थे, वे मामूली डाकुओं से भी हार गए. इस हैरान करने वाली घटना के पीछे एक बेहद गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है.
इस पूरी घटना की सबसे प्रामाणिक जानकारी हमें महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के मौसल पर्व से मिलती है. इस किताब में बताया गया है कि यह सब भगवान श्रीकृष्ण के इस धरती से जाने यानी उनके महाप्रयाण के बाद हुआ.
दरअसल अर्जुन की जो भी जादुई और दैवीय शक्तियां थीं, वे असल में उनकी अपनी नहीं थीं. वे शक्तियां उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की मौजूदगी और उनके आशीर्वाद की वजह से मिली हुई थीं. जब तक कृष्ण धरती पर थे, तब तक अर्जुन अजेय बने रहे.
महाभारत की कथा के मुताबिक जब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी लीला समेटकर वैकुंठ जाने का फैसला किया, तो द्वारका नगरी में भारी उथल पुथल मच गई. कृष्ण के जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूबने वाली थी. ऐसे में कृष्ण के परिवार की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी गई.
अर्जुन जब उन सभी को लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, तभी रास्ते में काबा नाम के साधारण डाकुओं के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया. डाकू महिलाओं को अपने साथ ले जाने लगे.
जब डाकुओं ने हमला किया तो अर्जुन ने हमेशा की तरह अपने गांडीव धनुष को उठाया. उन्हें पूरा भरोसा था कि वे पल भर में इन डाकुओं को ढेर कर देंगे. लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन के होश उड़ा दिए. अर्जुन उस समय अपने ही धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे थे.
वे उन दिव्य मंत्रों को पूरी तरह भूल चुके थे, जिनसे उनके तरकश से कभी न खत्म होने वाले तीर निकलते थे. उनके सारे तीर और धनुष की ताकत एक झटके में पूरी तरह गायब हो चुकी थी.
नतीजा ये हुआ कि अर्जुन उन मामूली डाकुओं के सामने बेबस हो गए और वे हार गए. इस घटना से अर्जुन का घमंड पूरी तरह टूट गया. वे समझ गए कि संसार में समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है. उन्हें एहसास हो गया कि कृष्ण के बिना उनका कोई वजूद नहीं है.
हस्तिनापुर लौटकर उन्होंने यह सारी बात महर्षि वेदव्यास को बताई. व्यास जी ने उन्हें समझाया कि उनका उद्देश्य अब पूरा हो चुका है. इसके बाद अर्जुन और उनके भाइयों ने राजपाठ छोड़ दिया और वैराग्य धारण करके हिमालय की ओर चले गए.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)