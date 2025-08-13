Ujjain Mahakal Temple: क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी व्यवस्था बेहतर
Advertisement
trendingNow12878224
Hindi Newsधर्म

Ujjain Mahakal Temple: क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी व्यवस्था बेहतर

Mahanirvani Akhara on Ujjain Mahakal Temple: दुनियाभर में करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र क्या अब सरकारी कंट्रोल से निकलने वाला है.  

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain Mahakal Temple: क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी व्यवस्था बेहतर

Why Mahanirvani Akhara stake claim on Ujjain Mahakal Temple: उज्जैन में विश्व विख्यात बाबा महाकाल के मंदिर पर किसका अधिकार चलेगा? सरकार, पुजारी महासंघ या अखाड़े का? एक महामंडलेश्वर के बयान ने महाकाल के पुजारियों के बीच सनसनी मचा दी है. संत ने खुले मंच से मांग कर दी कि महाकाल मंदिर का संचालन महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप दिया जाए. महाकाल मंदिर का संचालन अखाड़े को सौंपने की मांग पर पुजारियों का गुस्सा फूट गया है. लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है क्या महाकाल मंदिर से सरकारी नियंत्रण खत्म होगा या ये सिर्फ एक अखाड़े की विशेष मकसद से की गई डिमांड है.

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं. विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्॥

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं. चिदाकाशमाकाशवासं भजे हं..

श्रद्धा का केंद्र कैसे बन गया विवाद की रणभूमि

क्या महाकाल मंदिर पर 'कंट्रोल' को लेकर अब विवाद होगा? क्या श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा राजनीति की नई रणभूमि? कौन होगा महाकाल मंदिर का असली 'मालिक' सरकार..पुजारी या फिर अखाड़ा? महाकाल मंदिर को लेकर एक बार फिर विवादों की चिंगारी भड़क उठी है. महाकाल मंदिर पर से सरकारी नियंत्रण हटाकर उसे महानिर्वाणी अखाड़े को सौंपने वाले एक बयान ने मंदिर के पुजारियों के बीच उबाल ला दिया.

आगे बढ़ने से पहले जानना बेहद जरूरी है कि महाकाल मंदिर को लेकर नया विवाद आखिर है क्या? इसे समझिए. दरअसल, श्रीमहाकालेश्वर मंदिर को लेकर महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. प्रेमानंद पुरी ने अपनी कथा के दौरान कहा कि महाकाल मंदिर से सरकारी नियंत्रण हटाकर उसे महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप देना चाहिए. प्रेमानंद पुरी के इसी बयान ने महाकाल मंदिर पर नियंत्रण की लड़ाई में..आग में घी का काम कर दिया.

महाकाल मंदिर पर नियंत्रण क्यों चाहता है महानिर्वाणी अखाड़ा?

महानिर्वाणी अखाड़े को महाकाल मंदिर की व्यवस्था सौंपने की मांग के पीछे आखिर क्या तर्क दिया गया है? महाकाल मंदिर की व्यवस्था में सचमुच कोई कमी है या मंदिर के संचालन का अधिकार मांगने के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? पहले इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं उसके बाद प्रेमानंद पुरी जी महाराज की नई डिमांड पर पुजारी महासंघ का रिएक्शन आपको बताते हैं. 

दरअसल..पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी श्रावण महोत्सव के दौरान उज्जैन में थे. उज्जैन में 10 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रेमानंद पुरी की कथा का आयोजन किया गया था. इसी दौरान पुरी जी ने महाकालेश्वर मंदिर के संचालन को लेकर अपनी मांग कथा-मंच से सरेआम रखी.

मांग पर पुजारी महासंघ ने दी तीखी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि महामंडलेश्वर का पद उन संतों को दिया जाता है जो धार्मिक तप, साधना और समाज सेवा में समर्पित होते हैं. लेकिन प्रेमानंद पुरी के इस बयान पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

प्रेमानंद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए पुजारी महासंघ ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से महाकाल मंदिर की व्यवस्था उज्जैन प्रशासन सही तरीके से संभाल रहा है और इसलिए ये कहना गलत है कि प्रशासन मंदिर का संचालन नहीं संभाल पा रहा है. साथ ही पुजारी संघ ने प्रेमानंद के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि महाकाल मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े का है.

महाकाल मंदिर पर कंट्रोल को लेकर आपने दोनों पक्षों को समझा. अब मंदिर के संचालन का अधिकार मांगने के पीछे छिपे मकसद पर बात करते हैं. 

'अरबपति' महाकाल पर आता है करोड़ों का चढ़ावा

उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर के खजाने में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है. यहां आने वाले भक्त मंदिर में जमकर दान पुण्य कर रहे हैं. यही वजह है कि जनवरी 2024 से  दिसंबर 2024 तक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति को करीब 166 करोड़ रुपए की आय हुई है. साथ ही महाकालेश्वर के चढ़ावे में 400 किलो चांदी और डेढ़ किलो सोना भी मिला

इसके अलावा बाबा महाकाल के भक्तों ने करीब 54 करोड़ रुपये की लड्डू प्रसादी खरीदी. महाकाल के श्रद्धालुओं ने लगभग 48 करोड़ रुपए अतिशीघ्र दर्शन व्यवस्था के नाम पर खर्च किए हैं. महाकाल के दरबार में इन चढ़ावों की गणना करें तो ये रकम 200 करोड़ रुपये से ऊपर चली जाती है. प्रेमानंद पुरी जी महाराज और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ में खींचतान की असली वजह क्या हो सकती है. ये बातें अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है.

उज्जैन के कलेक्टर होते हैं व्यवस्थापक

लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है कि महाकाल मंदिर की व्यवस्था और संचालन इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति करती है. जिसके अध्यक्ष उज्जैन के कलेक्टर होते हैं. अगर मंदिर के संचालन का अधिकार पुजारियों या महानिर्वाणी अखाड़े को सौंपी जाती है तो जाहिर सी बात है कि करीब 2 अरब रुपये के चढ़ावे पर सीधे-सीधे अधिकार व्यवस्थापक का ही होगा.

महाकालेश्वर मंदिर का संचालन जिस महानिर्वाणी अखाड़े को सौंपने की मांग महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी कर रहे हैं उस अखाड़े के तप, बलिदान और त्याग की कहानी क्या है? महानिर्वाणी अखाड़े की महिमा क्या है..इसकी ताकत क्या है..? सनातन धर्म की रक्षा में महानिर्वाणी अखाड़े का क्या योगदान रहा है. इस अखाड़े का नाम महानिर्वाणी ही क्यों पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल..महानिर्वाणी अखाड़ा के साधुओं ने मुगलों की सेना को कैसे परास्त किया. 

महानिर्वाणी अखाड़े ने मुगलों से कैसे रक्षा की?

महाकालेश्वर मंदिर का संचालन महानिर्वाणी अखाड़ा को दिए जाने की वकालत करने वाले महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी. पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से संबंध रखते हैं. महानिर्वाणी अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी दोनों ही हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित हैं. ये दोनों अखाड़े कुंभ मेले में भाग लेने वाले प्रमुख अखाड़े हैं. महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी भी कहा जाता है..सात प्रमुख अखाड़ों में से एक है. 

दोनों अखाड़ों में बड़ी संख्या में नागा साधु होते हैं, जो कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र होते हैं. अब आपको बताते हैं कि महानिर्वाणी अखाड़े ने मुगलों से कैसे सनातन की रक्षा की थी?

महानिर्वाणी अखाड़े की ताकत नागा साधु

महानिर्वाणी अखाड़े की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी. इस अखाड़े में 10 हजार से अधिक नागा संन्यासियों का दल है. महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु साहस और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं. औरंगजेब की सेना के साथ महानिर्वाणी के नागा योद्धाओं ने युद्ध किया था.

अटल और आवाहन अखाड़े ने मिलकर सनातन की रक्षा के लिए महानिर्वाणी अखाड़े तैयार किया था. महानिर्वाणी अखाड़े के आठ संस्थापक सदस्य अटल अखाड़े से जुड़े थे जबकि कुछ संतों का संबंध आवाहन अखाड़े से था. महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साहस और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं.

सनातन धर्म के प्रतीक मठ-मंदिरों, तीर्थों को मुगल आक्रांताओं के हमले से बचाने के लिए महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं का शौर्य गाथा संत समाज हमेशा याद करता है. 

औरंगजेब की सेना को परास्त कर भगाया

काशी में ज्ञानवापी की रक्षा के लिए वर्ष 1774 में महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने औरंगजेब की सेना और मनसबदारों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त किया था. औरंगजेब ने 1974 में अपने सेनापति मिर्जा अली तुरंग खां और अब्दुल अली को विशाल सेना के साथ काशी के ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण के लिए भेजा. तब उनके साथ हिंदू मनसबदार राजा हरिदास केसरी और नरेंद्र दास भी थे.

औरंगजेब की सेना के हमले के भय से काशी में हाहाकार मच गया. जिन हिंदू राजाओं से सनातन धर्म की रक्षा की आशा थी वो भी मुगल आक्रांताओं से घिर कर भयभीत हो गए थे. ऐसे में महानिर्वाणी अखाड़े के हजारों सशस्त्र नागा संन्यासियों ने सनातन की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया. तब नागा संन्यासियों की सेना ने औरंगजेब की ओर से भेजी गई राजा हरिदास केसरी और नरेंद्र दास की सेना को घेर लिया और अपने युद्ध कौशल से उनको परास्त कर वहां से भगा दिया.

इसी तरह औरंगजेब के ही साथ 1777 में हरिद्वार तीर्थ की रक्षा के लिए युद्ध और पुष्कर राज तीर्थ की रक्षा के लिए मुसलमान के साथ महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं के युद्ध का उल्लेख भी सामने आता है. यही वजह है कि दशनामी संन्यासियों की परंपरा में महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं को वीर की उपाधि दी गई है.

युद्ध के बाद महानिर्वाणी के नागाओं का नगर प्रवेश

महाकुंभ में छावनी प्रवेश और धर्म ध्वजा की स्थापना की पंरपरा की शुरुआत प्रयागराज में युद्ध कौशल में निपुण दशनामी नागा संन्यासियों की ही देन मानी जाती है. कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना से युद्ध के बाद जब प्रयागराज के महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े के नागाओं ने प्रवेश किया था. तब उनके स्वागत में अस्त्र-शस्त्र, बाजे गाजे के साथ पेशवाई छावनी प्रवेश निकाली गई थी.

(ब्यूरो रिपोर्ट..ज़ी मीडिया)

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Ujjain mahakal templeMahanirvani AkharaMahamandleshwar Premanand Puri

Trending news

क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
;