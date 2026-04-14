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काशी से गंगाजल घर लाना क्यों माना जाता है पाप, जानें मोक्ष की नगरी से जुड़ी अद्भुत परंपरा

Kashi Gangajal Rituals: हिंदू धर्म में जब कभी किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें गंगाजल का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है. यही वजह है कि लोग हरिद्वार, प्रयागराज और ऋषिकेश इत्यादि तीर्थ स्थलों से गंगाजल भरकर घर लाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी का गंगाजल घर में क्यों नहीं रखा जाता. आइए जानते हैं इसके पीछे की मुख्य वजह.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:03 PM IST
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काशी से गंगाजल घर लाना क्यों माना जाता है पाप, जानें मोक्ष की नगरी से जुड़ी अद्भुत परंपरा

Kashi Gangajal Importance: बनारस का पौराणिक नाम काशी है. काशी को सनातन संस्कृति का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है. कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी में पतित-पावनी गंगा के स्नान और दर्शन का विशेष महत्व है. शास्त्रों के मुताबिक, गंगाजल में इतनी शक्ति है कि इससे स्नान करने पर हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं. लेकिन, एक पौराणिक परंपरा के मुताबिक, काशी से गंगाजल भरकर घर ले जाना निषेध है.  क्या आप जानते हैं कि आखिर काशी से गंगाजल में ऐसा क्या है कि इसे घर ले जाना पाप माना जाता है? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं, तो अभी जान लीजिए इसके पीछे की धार्मिक वजह.

मोक्ष की नगरी है काशी

पौराणिक शास्त्रों में काशी को 'अविमुक्त क्षेत्र' कहा गया है, जिसका अर्थ है वह स्थान जिसे स्वयं महादेव कभी नहीं छोड़ते. मान्यता है कि काशी की सीमा के भीतर जो भी जीव प्राण त्यागता है, भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र फूंककर उसे जन्म-मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं. यह नगरी सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि यहां मौजूद छोटे से छोटे जीवों के लिए भी मुक्ति का द्वार मानी गई है.

काशी से गंगाजल लाना क्यों है पाप

वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगाजल में कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु और तत्व होते हैं. आध्यात्मिक मान्यता यह है कि काशी के स्पर्श मात्र से गंगाजल के भीतर मौजूद ये अदृश्य जीव भी मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं. जब कोई श्रद्धालु बोतल या पात्र में गंगाजल भरकर उसे काशी की सीमा से बाहर ले जाता है, तो वह अनजाने में मुक्त हो चुके जीवों को फिर से सांसारिक बंधनों में खींच लाता है. शास्त्रों के अनुसार, किसी मुक्त आत्मा या जीव को उसकी मुक्ति के क्षेत्र से बाहर ले जाना एक प्रकार का दोष माना जाता है, जिससे श्रद्धालु को अनचाहे पाप का भागी बनना पड़ सकता है.

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काशी के गंगाजल को लेकर क्या कहते हैं विद्वान

धार्मिक विद्वानों का तर्क है कि काशी से बाहर गंगाजल ले जाने का अर्थ है- मुक्ति प्राप्त तत्वों को उनके कल्याणकारी स्थान से अलग करना. भक्त अपनी श्रद्धावश गंगाजल घर लाना चाहते हैं, परंतु परंपरा कहती है कि जो तत्व काशी की पवित्रता में विलीन होकर सिद्ध हो चुका है, उसे वहां से विस्थापित करना आध्यात्मिक रूप से अनुचित है. यही वजह है कि पुराने समय से ही कई श्रद्धालु काशी की गंगा का जल साथ ले जाने से परहेज करते रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सूर्य की महादशा में इन 3 ग्रहों की अंतर्दशा से अचानक पलटती है किस्मत, जातक छूते हैं बुलंदियां

किन जगहों से गंगाजल लाना है शुभ? 

अगर आप घर में पूजन या शुद्धि के लिए गंगाजल रखना चाहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश या गोमुख से जल लाना अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना गया है. शास्त्रों के मुताबिक, काशी में गंगा का महत्व स्नान और दर्शन के लिए अधिक है. यहां की पवित्रता को सामग्री के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में अपने भीतर समाहित करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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