रविवार को तुलसी जी में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? जानिए कारण

हमारे हिंदू परिवारों में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है. आपने देखा होगा कि लगभग हर घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा जरूर होता है. लोग रोज सुबह उठकर नहाने के बाद तुलसी में जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं.
माना जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है. लेकिन आपने अक्सर बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि रविवार के दिन तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए.
शास्त्रों में भी इस दिन जल अर्पित करने की मनाही है. आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर रविवार को तुलसी जी में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता.
धार्मिक मान्यताओं की मानें तो रविवार का दिन तुलसी माता का आराम करने का दिन होता है. कहा जाता है कि इस दिन तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन रहती हैं.
वे इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान विष्णु का ध्यान लगाती हैं. ऐसे में अगर कोई रविवार को तुलसी में पानी डाल देता है, तो उनका ध्यान भटक जाता है. उनका तप न टूटे और उनकी साधना में कोई बाधा न आए, इसीलिए इस दिन जल चढ़ाने से साफ मना किया जाता है.
रविवार की तरह ही एकादशी तिथि पर भी तुलसी जी में जल चढ़ाना मना होता है. हिंदू धर्म में एकादशी का दिन भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है. मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता भी अपने प्रभु के लिए निर्जला एकादशी का कठिन व्रत रखती हैं.
अगर इस दिन कोई पौधा सींचने के चक्कर में पानी डाल दे, तो माता का व्रत टूट जाता है. व्रत टूटने से दोष लगता है, इसीलिए किसी भी एकादशी पर तुलसी की जड़ों में पानी डालने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए.
सिर्फ पानी चढ़ाना ही नहीं, बल्कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी गलत माना गया है. शास्त्रों में लिखा है कि गलत दिनों में पत्तियां तोड़ने से घर में तनाव बढ़ सकता है.
अगर आपको रविवार की पूजा के लिए तुलसी के पत्तों की सख्त जरूरत हो, तो आप उसे एक दिन पहले यानी शनिवार की शाम को ही तोड़कर रख लें. वैसे भी तुलसी का पत्ता कभी बासी नहीं होता, उसे आप अगले दिन पूजा में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं.
धार्मिक बातों से अलग हटकर देखें तो इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक कारण भी है. किसी भी पौधे में अगर आप रोज-रोज जरूरत से ज्यादा पानी डालते रहेंगे, तो उसकी जड़ें गलने लगती हैं और पौधा सूख जाता है.
हफ्ते में कम से कम एक दिन पौधे की मिट्टी को सूखने और धूप हवा लगने की जरूरत होती है. रविवार को जल न चढ़ाने से तुलसी के पौधे की मिट्टी को सांस लेने का मौका मिलता है, जिससे पौधा लंबे समय तक हरा-भरा और स्वस्थ रहता है.
वास्तु शास्त्र में माना गया है कि तुलसी का पौधा घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा लाता है. अगर हम नियम-कायदों का ध्यान रखकर तुलसी जी की देखभाल करते हैं, तो घर के कई दोष अपने आप दूर हो जाते हैं.
बस रविवार और एकादशी का परहेज रखें. बाकी दिनों में रोज सुबह जल चढ़ाएं और शाम को एक दीया जरूर जलाएं. सही तरीके से की गई सेवा ही घर में सुख, शांति और तरक्की लाती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख सनातन धर्म की पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं और लोक धारणाओं पर आधारित है. इसे पाठकों तक सामान्य धार्मिक जानकारी और आस्था से जुड़े नियमों को पहुंचाने के मकसद से लिखा गया है.